疫苗接種不應免　防疫漏洞必須堵

近日社交媒體流傳一則深圳居民經「來港易」過關後分享的訊息，當中強調自己從未接種疫苗和不具備豁免證明，卻在本港郵局辦理「臨時疫苗通行證」（下稱「「臨時疫苗通」）後，得到「藍碼」和符合「疫苗通行證」下的出行要求，並且能夠在180天內出入食肆堂食和往香港迪士尼樂園遊覽。事件引發了網民與社會熱烈討論，不少聲音認為這是一個防疫「漏洞」。



醫務衛生局回應查詢稱，海外入境者完成兩劑疫苗接種的要求「並不適用於從內地、澳門及台灣入境的人士」，同時正考慮統一在郵政局及入境口岸獲發「臨時疫苗通」的要求。行政長官李家超亦強調內地人士來港毋須接種疫苗是過去實行很長一段時間的政策，又指其最主要理由是內地疫情風險「全世界最低」、相對香港要低很多，所以才會沿用相關做法多時。

循「回港易」或「來港易」計劃從內地或澳門抵港的人，繼續完全豁免強制檢疫，即零天強制檢疫期。（資料圖片）

臨時寬免接種落後時勢

實際上前述的這個「漏洞」，早於今年5月就已開始出現。那時政府新聞公告已經指出「從內地或澳門入境香港而無須接受強制檢疫的人士」可到郵局申報入境資料以獲取有效期為180天的「臨時疫苗通」，甚至還特別呼籲有關人士「盡早按『疫苗通行證』不同階段的要求，在本地提供新冠疫苗接種的地點接種所需劑量的疫苗」。

當局起初之所以要引入這一規定，原意是想照顧別處地區未必會容許接種「疫苗通行證」5月底開始要求的第三針，再加上要「便利短暫停留香港的人士進入『疫苗通行證』指明處所」，所以「臨時疫苗通」才預留了豐裕的180天時限。然而隨着各地基本都開放以至鼓勵接種疫苗加強劑，這種構想顯然已經變得落後時勢。

退一步說，就算是配合入境者來港接種疫苗，現行「臨時疫苗通」下近半年寬免期限也實在太長，因為除了未成年人三針「復必泰」間要求間隔逾200日外，成年人接種三針「科興」或「復必泰」間要求間隔明明都不足120日。最理想的做法，其實應該是「臨時疫苗通」會按照入境者年齡及其接種情況調整時限，而不是「一刀切」全盤給予180天寬限。

本港正推行疫苗通行證，市民須按時接種疫苗才能堂食或出入受限制的表列處所。（資料圖片）

疫苗出行要求應該統一

此外，特區政府早前公布即將收緊「疫苗通行證」的出行要求，因未滿足接種疫苗要求間隔時限而打不夠三針的12以歲人士或不夠兩針的11歲以下小童，自今年11月30日開始全部都會變得不符合規定。在這種情況下，當局新近發出「臨時疫苗通」仍給出為期超過11月30日的時限，就顯得更不合理和對其他本港居民或抵港人士不公。

再從技術角度來看，上月「安心出行」及「驗證二維碼掃瞄器」應用程式開始實施「紅碼」、「黃碼」功能，針對確診者的「紅碼」轉為「藍碼」時會考慮他是否已接種兩劑疫苗，而針對外來抵港人士的「黃碼」則直接牽涉「臨時疫苗通」，且涵蓋一樣未要求接種疫苗的台灣入境者，可見進一步區分未接種疫苗的內地、澳門或台灣入境者不難做到。況且申領「臨時疫苗通」本身就需要來港呈報接種記錄，所以港府無法取得其他地區資料亦非可接受的藉口。

正如政府專家顧問孔繁毅所說的，任何抵港者均應該完成接種疫苗，不應該繼續允許未完成接種者獲發「臨時疫苗通行證」，以防本地疫苗接種政策崩潰。只要在技術上可行的話，港府沒有理由或需要差別對待個別來源的入境者，至於如果有其他原因或困難，譬如三針規定如何跟別種要求劑數不同或未提供加強劑的疫苗接軌等，主事官員亦得想方設法克服，而非貪求行政便利視而不見。