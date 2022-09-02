逆向隔離只是通關的一小步

行政長官李家超周四（1日）與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行網上會議，就粵港、穗港等合作交換意見後，表示會議有多項成果，而其中之一是粵深皆支持香港提出的逆向隔離建議，並會設立專班推進落實。



逆向隔離措施將會以河套區作為試點，從香港入境內地的旅客可在試點區內作隔離，之後通過閉環進入內地，將被視為已滿足了內地「7+3」的檢疫要求。此措施無疑為港人回內地提供了一些便捷，但仍遠遠不達港人通關的所需，政府未來還應努力爭取與內地通關進一步便捷化。

特首李家超與政務司司長陳國基見記者交代粵港合作。（鄭子峰攝）

逆向隔離效果有限

李家超在記者會指推出逆向隔離措施有兩個原因：一是減少對內地酒店造成的負擔，善用本港設施；二是確保可提供一個可行、有系統的方法，讓港人北上，滿足港人需求。計劃以平衡兩地要，同時滿足入境者需求為本。從這個目標看，第一點顯然能達到。逆向隔離措施除了減輕內地的檢疫酒店壓力外，也可避免港人與其他入境人士競爭內地檢疫酒店名額，提供了一定便利。然而，第二點目標則難言滿意。現在不是沒有「可行、有系統」的方法讓港人北上回內地，只是成本太高，令人卻步，政府才要為港人爭取更便捷的通關安排。

從這點看，逆向隔離能提供的好處有限。雖然意欲入境內地的人在逆向隔離期間仍然身處香港，對於能遠程在線工作或對數據用量有要求的人都比較方便。而成本方面，入住官方的檢疫設施亦費用便宜。但正如我們曾經指出，隔離費用如果全由政府承包未必合理，也可能引起濫用。如果改以其他酒店作隔離設施，成本可能與回內地住檢疫酒店差不多，甚至更為昂貴。

有很多市民等待能更方便通關來回內地。

再者，無論是指定隔離酒店還是政府安排設施也好，計劃始終不容許居家隔離，在舒適度和成本上與在內地入住檢疫酒店沒有太大差距。而且隔離期維持七天，那其實沒有縮短不便時間，加上估計活動範圍亦相當有限，來回內地的成本仍然相當高。

爭取進一步的通關便利

因此，逆向隔離只能被視為香港追求與內地通關的第一步，政府應該繼續努力爭取通關回內地能更加便捷，而非止步於此。而李家超被問及提出「逆向隔離」是否代表放棄與內地全面免檢疫通關時，他指目前本港疫情升溫，每天確診人數達至8,000至10,000人，為不造成對兩地社會的威脅，同時尋求可行方法，因此以逆隔離作取代方案。

無疑，現時本港疫情嚴重，難以說服內地再提供更大的便利予港人，畢竟內地亦需要考慮內地的防疫問題。故此一方面社會應上下齊心，盡快穩控疫情。在過程中，政府也不能被動只等待內地意思。正如逆向隔離的建議本身就是香港提出，政府應根據本地疫情與內地關心的問題，主動尋找創新的政策，為港人回內地提供更大的便利。