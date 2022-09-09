中俄重構「心臟地帶」　國際秩序非西方說了算

撰文：倪文迪
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俄羅斯總統普京周三（7日）在遠東城市海參崴主持2022年東方經濟論壇，批評西方國家明目張膽地將行為模式強加於其他國家，以令他們服從西方意志。他表示西方以制裁來孤立俄羅斯的企圖必然失敗，反之亞洲則正在崛起並得到未來。

中國派出了全國人大常委會委員長栗戰書參加這次會議，是2020年初爆發新冠疫情以後首名政治局常委外訪，也是俄烏戰爭爆發後首位訪俄的中國領導人，規格非常高。栗戰書強調中俄合作的重要性，並與普京會面詳談。根據俄國駐華大使所述，普京將於下周四至五（15及16日）於烏茲別克撒馬爾罕舉行的上合組織峰會中，與國家主席習近平見面。若然屬實，這將是習近平在疫情後首次外訪，象徵意義不言而喻。

普京：圖為2022年9月7日，俄羅斯總統普京在俄羅斯遠東城市海參崴出席2022年東方經濟論壇。（AP）

俄羅斯轉向亞洲

自俄烏戰爭以來，俄羅斯與西方正在經濟上脫勾，因此俄羅斯轉向亞洲市場是幾乎肯定的發展。西方國家對俄羅斯的制裁前所未有，近日還公布了對俄羅斯石油的限價政策。這些政策表面強硬，但起不了重要作用。北溪管道已完全停止，普京在東方經濟論壇亦公開表示，歐洲能源市場對俄羅斯已不再優先。在會議之外，中俄近日更簽訂新的能源合同，天然氣交易將以人民幣及盧布各半的比例結算，以取代原來的歐元。對於俄羅斯，亞洲足以完全取代歐洲市場，限價令因而不需理會。

從中俄各自的表態可以預期，中國雖然不會直接對俄羅斯進行軍事支持，並會在烏克蘭問題保持中立，但兩國的合作將會愈來愈大。在能源之外，中俄在非美元結算、產業鏈重組、被西方封鎖的技術等問題上的合作空間都會很大。而將中俄合作串連起來的，正是共同對來自西方壓迫的不滿。

北溪1號停止供氣標誌着俄羅斯能源市場不再視歐洲為重點。（AP）

中亞地緣政治格局必然改變

中俄的緊密經濟合作更會影響到整個世界的地緣局勢。英國上世紀地緣政治學家麥金德（Halford Mackinder）曾經提出心臟地帶理論，視歐亞大陸中央為世界中心，稱之為「心臟地帶」（Heartland）。他認為只要能有效控制心臟地帶，便形成巨大「陸權」勢力，足以將英、美等「海權」貿易大國排陸於外圍。

由於心臟地帶過於龐大，過去未曾有國家能順利控制整個地區，蘇聯曾經以武力接近控制此地區，但中蘇交惡、阿富汗戰爭都令蘇聯未能獨霸心臟地帶。中俄作為歐亞大國，分別控制了心臟地帶的兩側：遠東海岸及東歐，假如合作不斷提高，心臟地帶就可以有效地發展，而整個中亞都會成為中俄地緣政治的影響範圍。

上合組織將於9月15及16日於烏茲別克舉行領導人峰會。（國防部網）

已規劃25年的中國—吉爾吉斯—烏茲別克鐵路，俄羅斯過去認為將加大中亞幾個前蘇聯成員國與中國的關係，並不樂意見到。但5月底俄羅斯已一改以往立場，不再反對，反映其重新將國家戰略重心轉向亞洲，同意與中國達成彼此發展中亞的共識。下周上合組織選在烏茲別克的撒馬爾罕舉行峰會，亦反映了中國重視與俄羅斯在中亞的合作發展機會。更何況上海合作組織本身就是典型的「陸權」合作組織，成員國主要是歐亞心臟地帶的國家。

中俄元首在中亞會面，很可能是一個新時代的開始。日前逝世的戈爾巴喬夫所象徵的後冷戰美國時代已成過去，中俄合作正在引發地緣政治巨變。而亞洲之所以合作對抗西方，根本原因又恰恰是西方政客自視過高，自以為可以壓迫中俄兩個大國。其實基辛格和米爾斯海默等西方戰略學者早已指出，壓迫俄羅斯將令它更投向中國。中俄聯手並不是基於相似的文化或價值觀，而是同樣對西方壓迫不滿。國際秩序要行穩致遠，國際社會要長遠繁榮，西方始終要擺脫其自以為說了算的想法。

俄烏戰爭半周年　戰爭難測不輕言烏克蘭戰事或結束俄羅斯的歐洲夢金磚國家有望激活　國際講求務實合作批評別人不如反思自己
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