由治及興的重點在治理改革

全國港澳研究會在北京舉行學習國家主席習近平在七一講話精神的專題研討會，會議的焦點在於夏寶龍的發言。坊間解讀全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在本周一（18日）的講話，側重於猜度現屆政府要否為《基本法》廿三條立法，打擊「反中亂港」份子。



維護國安固然重要，但香港要要由治及興，落實習近平的四個希望，民生及經濟改革才是根本方向。新政府必須把改革「落到實處」不能再以成立工作組、提出全面提升香港競爭力等空泛言辭回應。



在政治體制方面，夏寶龍提出要深刻領會習近平講話中的「四個必須」，在政治制度方面，香港必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，只有「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。這點亦帶到夏寶龍提出，要深刻領會習近平「必須落實『愛國者治港』」，要求每位香港居民也是「愛國者治港」的參與者、實踐者，因此亦成為「受益者」，亦應警惕反中亂港分子賊心不死，必須對一切反中亂港勢力堅決打擊、不留縫隙。

治港愛國者要改善民生

治亂是必須的，香港經歷反修例風波後元氣大傷，惟在中央出手替香港訂立《香港國安法》後， 社會動盪平息，加上特區政府完善選舉制度，議會重回理性論政，政府施政已經重回正軌。

當然，夏寶龍的「不留縫隙」惹起本地政圈猜測是否到了為廿三條立法的時機。立法是港府的憲制責任，立法後相信僅餘的政亂縫隙也會被堵塞，但社會仍未能談得上長治久安。事實上，夏寶龍在講辭中也重提習近平對香港形勢的判斷，是「正處在從由亂到治走向由治及興的新階段」，未來五年是「開創新局面、實現新飛躍的關鍵期」，反映香港要重視振興經濟。夏寶龍樂見愈來愈多愛國愛港立場堅定、管治能力突出的人士進入管治架構，所指的管治能力除了包括擁護一國兩制和國家安全的能力，也包括振興經濟的能力。

夏寶龍於研討會上發言。（港澳辦網頁）

四點希望已為施政方向定調

習近平提到對香港有「四個希望」也是圍繞經濟民生，包括着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難和共同維護和諧穩定。說是說希望，但用詞只是委婉地批評過往政府失職，沒有履行這四個範疇，故要求新政府執行，而夏寶龍就更進一步囑咐政府把改革「落到實處」。簡而言之，政府往後五年施政方向溢於言表。

教人失望的是，新政府至今的回應仍是流於空泛。行政長官李家超在出席研討會後只是重提習近平講話是五年施政大方向和指導，而相對應的行動只是政策局改組、成立四個工作組、特首政策組，以及全面提升香競爭力、建設八大中心和成為創科中心、利用「十四五」規劃、大灣區建設和「一帶一路」機遇等。至於習近平關心的青年發展，李家超亦只交代會推動青年多元發展，創造機會，讓他們實現夢想。最為具體的，只能說是成立十八區「地區服務及關愛隊伍」。此外，他會聆聽各界在《施政報告》諮詢期間的意見，再把意見歸納為施政目標，以達成該四個要求。

在富裕城市，仍有無數基層棲息劏房、籠床、甚至露宿街頭。

市民早已聽厭了沒有受惠人數、沒有時限的願景，而改動政府架構亦不足以判斷有沒有用。政府自詡「執行型」，那就更應該以數字、時間釐訂政策措施。以習近平提到的「切實排解民生憂難」為例，政府應設終結劏房時間、新建公屋要提升人均居住面積、縮短院舍和家居照顧輪候的年期等，在青年發展和創業方面，政府要改善文憑試應用學習科目的評分準則，吸引學生報讀，更重要的是廣邀生物醫藥等香港具優勢的創科企業落戶並爭取職業培訓名額。另外，政府亦應改革創業資助模式，減少分期批款，容許受助者在創業之初靈活調動資金營運，等等。這樣就可對應習近平對住房空間、創業機會、教育和長者照顧改善的希望。

環顧香港和其他地方，社會動盪，民怨爆發，骨子裏是經濟民生問題長年未能解決導致，而青年的生活牽絆較少，表達不滿也較容易而且激烈。習近平在七一要求現屆政府要除去過去政府忽視的沉痾，把握國家給予香港發展機遇，令青年以至各個群組也感受到生活改善的好處，如今夏寶龍又不厭其煩再抽取重點說一遍，一眾政府官員勿再蹉跎，盡快交出成績來。