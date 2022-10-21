卓慧思帶來了一場鬧劇

英國首相卓慧思（Liz Truss）周四（20日）承認自己已無法帶領國家面對經濟困境及不穩定的國際局勢，倖倖然地宣布將辭去保守黨黨魁。她從9月6日就職首相起僅只45日後便下台，成為英國史上任期最短的首相。



卓慧思先前提出大幅減稅和削減政府開支，引起資本市場強烈反應，雖然最終她撤回了「迷你預算」，但在黨友的壓力下最終只能下台，更被國民以生菜比她的相位更持久來揶揄。

卓慧思只是問題的一部份

卓慧思的經濟政策毫無疑問解決不了英國的經濟問題。然而，即使她未能當選，最終的結果可能並不會有多大分別。與卓慧思競逐保守黨黨魁及相位的對手辛偉誠（Rishi Sunak），經濟政策理念其實與卓慧思大同小異，皆相信小政府大市場的經濟思想，在角逐時兩人甚至出現比拼誰能開出更大的減稅金額——辛偉誠與卓慧思分別開出了高達230億鎊及380億鎊的的減稅方案。事後孔明地看，即便當初選出了辛偉誠，他很可能照樣會推出類似於「迷你方案」的減稅方案，仍無法避過卓慧思式的政治災難。

卓慧思（右）與辛偉誠（左）在競選時都推出過減稅政綱（AP）

卓慧思既已辭職，據報辛偉誠可能再次角逐黨魁，約翰遜也有意角遂回朝。兩個熱門候選人中，一個是已證明無解解決問題的，另一個則是與剛下台的卓慧思有着相似經濟理念的人。不論何者勝出，都不可能解決英國的經濟和社會問題，甚至是對英國民主制度很大的嘲弄。

人民當負起民主的責任

英國當然是民主的，卓慧思是由執政黨推選登位。卓慧思早已將減稅寫進她的競選政綱，她上台後推出大幅減稅的政策一早可料，然而保守黨上個月還是選擇推舉她出位首相，這不反映了執政黨都沒有意識到問題之所在？而保守黨則是在2019年在約翰遜領導下贏得大贏。奈何沒有治國能力與實力的政客卻有可乘之機，通過轉移仇恨、派糖等根本無法根治社會問題的方式吸引選民支持，連國家面對着什麼樣的問題和深層次矛盾也搞不清楚，

約翰遜假如成功回朝將是對英國民主一個很大的嘲弄。（AP）

這樣的例子在不少民主國家或者地區比比皆是。約翰遜以販賣脫歐理念而贏得國民支持，上台後並未能解決英國的經濟問題。台灣的蔡英文依靠販賣中國威脅及「芒果乾」成功連任，但在反中的意識形態下內政幾乎毫無建樹。卓慧思則是利用「減稅」這種派糖手段，企圖吸引支持，最終卻被資本市場無情地教訓。

不能否認的是，選民也有份造成這種現象。在政客的鼓動下，民眾錯信一些甜言密語的民粹想法，一旦政策出了問題，便將問題簡單歸咎於這些政客，唾棄並推他們下台。但如果只是「好似瘡疤忘了痛」，沒有反思過當初為什麼竟然會相信這樣的政客，也不思考社會需要怎樣的政策，即使再選過另一人上台，結果很可能只是重蹈覆轍。民主十分重要，但正因為此，社會對施政質素的追求同樣也很重要。一百多年前，五四運動就提倡了「德先生」（民主）與「賽先生」（科學），我們要充份理解箇中道理，勿讓民主變為徒具形式化的選舉政治。