卓慧思帶來了一場鬧劇

撰文：倪文迪
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英國首相卓慧思（Liz Truss）周四（20日）承認自己已無法帶領國家面對經濟困境及不穩定的國際局勢，倖倖然地宣布將辭去保守黨黨魁。她從9月6日就職首相起僅只45日後便下台，成為英國史上任期最短的首相。

卓慧思先前提出大幅減稅和削減政府開支，引起資本市場強烈反應，雖然最終她撤回了「迷你預算」，但在黨友的壓力下最終只能下台，更被國民以生菜比她的相位更持久來揶揄。

卓慧思只是問題的一部份

卓慧思的經濟政策毫無疑問解決不了英國的經濟問題。然而，即使她未能當選，最終的結果可能並不會有多大分別。與卓慧思競逐保守黨黨魁及相位的對手辛偉誠（Rishi Sunak），經濟政策理念其實與卓慧思大同小異，皆相信小政府大市場的經濟思想，在角逐時兩人甚至出現比拼誰能開出更大的減稅金額——辛偉誠與卓慧思分別開出了高達230億鎊及380億鎊的的減稅方案。事後孔明地看，即便當初選出了辛偉誠，他很可能照樣會推出類似於「迷你方案」的減稅方案，仍無法避過卓慧思式的政治災難。

卓慧思（右）與辛偉誠（左）在競選時都推出過減稅政綱（AP）

卓慧思既已辭職，據報辛偉誠可能再次角逐黨魁，約翰遜也有意角遂回朝。兩個熱門候選人中，一個是已證明無解解決問題的，另一個則是與剛下台的卓慧思有着相似經濟理念的人。不論何者勝出，都不可能解決英國的經濟和社會問題，甚至是對英國民主制度很大的嘲弄。

人民當負起民主的責任

英國當然是民主的，卓慧思是由執政黨推選登位。卓慧思早已將減稅寫進她的競選政綱，她上台後推出大幅減稅的政策一早可料，然而保守黨上個月還是選擇推舉她出位首相，這不反映了執政黨都沒有意識到問題之所在？而保守黨則是在2019年在約翰遜領導下贏得大贏。奈何沒有治國能力與實力的政客卻有可乘之機，通過轉移仇恨、派糖等根本無法根治社會問題的方式吸引選民支持，連國家面對着什麼樣的問題和深層次矛盾也搞不清楚，

約翰遜假如成功回朝將是對英國民主一個很大的嘲弄。（AP）

這樣的例子在不少民主國家或者地區比比皆是。約翰遜以販賣脫歐理念而贏得國民支持，上台後並未能解決英國的經濟問題。台灣的蔡英文依靠販賣中國威脅及「芒果乾」成功連任，但在反中的意識形態下內政幾乎毫無建樹。卓慧思則是利用「減稅」這種派糖手段，企圖吸引支持，最終卻被資本市場無情地教訓。

不能否認的是，選民也有份造成這種現象。在政客的鼓動下，民眾錯信一些甜言密語的民粹想法，一旦政策出了問題，便將問題簡單歸咎於這些政客，唾棄並推他們下台。但如果只是「好似瘡疤忘了痛」，沒有反思過當初為什麼竟然會相信這樣的政客，也不思考社會需要怎樣的政策，即使再選過另一人上台，結果很可能只是重蹈覆轍。民主十分重要，但正因為此，社會對施政質素的追求同樣也很重要。一百多年前，五四運動就提倡了「德先生」（民主）與「賽先生」（科學），我們要充份理解箇中道理，勿讓民主變為徒具形式化的選舉政治。

減稅歧途賠上英鎊減稅不如增加政府投資又一個民粹政客騎劫政黨英國新首相何必當戴卓爾夫人要化解民粹主義　精英須先反省自身
卓慧思（Liz Truss）
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