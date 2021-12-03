港鐵甩車門勿甩責任　意外證替代交通之需

港鐵近年發生的意外，大大小小不計其數，但行駛途中飛甩車門則是罕有。管理層說事故肇因是燈箱組件移位，但這亦不能把責任只推卸在承辦商，港鐵始終有最終監督責任。意外導致港島北交通癱瘓三小時，亦證明單一鐵路綫運載市民的風險，政府須繼續改善該處的集體運輸系統。



港鐵指銅鑼灣站西行的月台隧道有廣告燈箱組件移位，在周四（2日）傍晚六時多，一列列車行駛途中，頭卡車門與組件碰撞，導致車門飛脫。港鐵排除與列車有關，並指廣告燈箱由承辦商處理，而涉事燈箱對上一次更換廣告是上周四（25日）。港鐵會從燈箱設計、運作和更換廣告過程，以及本身狀態三個方向調查。

港鐵開記者會交代「甩門」事件。(陳傲淇攝)

燈廂安全也是港鐵責任

廣告承辦商的責任難逃，但港鐵也不能置身事外。一來，燈箱位處隧道，港鐵理應確保燈箱穩妥，以免妨礙列車行駛。二來，即使港鐵外判了廣告處理的工序，也不能刪減監督。港鐵平時有否定期派員專責巡查或抽查燈箱？即使沒有，機構曾提及軌道巡視員會每周兩次目視檢查路軌，那期間會否檢查燈箱？凡此種種，港鐵務必向政府和公眾詳加匯報，並提出方案防止事故重演。近年港鐵事故層出不窮，小則車廂冒煙、訊號故障，大則出軌、工程延誤，管理層事後均表示會嚴肅跟進，但結果竟然是更多意想不到的事故，怎教市民對鐵路服務有信心？

意外正值下班繁忙時間，人流擁擠，一般情況下，不少乘客倚門而站，最後沒有乘客墮軌實屬萬幸。傷亡避得過，但交通癱瘓注定難避。鰂魚涌至灣仔來往服務暫停近三小時，巴士、電車和小巴加上港鐵接駁巴士也未能應付突如其來的客量。

鐵路事故突顯路面運輸之必要

無可否認，鐵路能夠同一時間接載大量乘客，尤其適合香港這類人口密集的都市，但現時的鐵路線已告飽和，難以應付額外需求。交通運輸應該有多手準備，針對港島北的狀況，政府可以考慮新建替代鐵路線，接駁會展和北角，究竟是以往提及的北港島綫，還是近日提及的北環綫南延則可再議。

短期來說，政府要加重巴士、小巴和電車這類路面集體運輸的功能。官員必須明白，路面集體交通工具不是「呼之則來揮之則去」，它們要在突發事故出動疏導，平時亦要維持一定服務，以養活車隊和司機。因此，運輸部門不可盲目落實鐵路為骨幹政策，扼殺其他運輸工具的生存空間，反而要促進它們發展。單是政府打擊違泊、減少私家車用量，足令它們履行任務，準時暢順載客來往目的地，從而吸引市民乘搭。要化鐵路意外為好事，還望港鐵和政府吸收教訓，進而改善運輸政策。