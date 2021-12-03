港鐵甩車門勿甩責任　意外證替代交通之需

撰文：評論編輯室
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港鐵近年發生的意外，大大小小不計其數，但行駛途中飛甩車門則是罕有。管理層說事故肇因是燈箱組件移位，但這亦不能把責任只推卸在承辦商，港鐵始終有最終監督責任。意外導致港島北交通癱瘓三小時，亦證明單一鐵路綫運載市民的風險，政府須繼續改善該處的集體運輸系統。

港鐵指銅鑼灣站西行的月台隧道有廣告燈箱組件移位，在周四（2日）傍晚六時多，一列列車行駛途中，頭卡車門與組件碰撞，導致車門飛脫。港鐵排除與列車有關，並指廣告燈箱由承辦商處理，而涉事燈箱對上一次更換廣告是上周四（25日）。港鐵會從燈箱設計、運作和更換廣告過程，以及本身狀態三個方向調查。

港鐵開記者會交代「甩門」事件。(陳傲淇攝)

燈廂安全也是港鐵責任

廣告承辦商的責任難逃，但港鐵也不能置身事外。一來，燈箱位處隧道，港鐵理應確保燈箱穩妥，以免妨礙列車行駛。二來，即使港鐵外判了廣告處理的工序，也不能刪減監督。港鐵平時有否定期派員專責巡查或抽查燈箱？即使沒有，機構曾提及軌道巡視員會每周兩次目視檢查路軌，那期間會否檢查燈箱？凡此種種，港鐵務必向政府和公眾詳加匯報，並提出方案防止事故重演。近年港鐵事故層出不窮，小則車廂冒煙、訊號故障，大則出軌、工程延誤，管理層事後均表示會嚴肅跟進，但結果竟然是更多意想不到的事故，怎教市民對鐵路服務有信心？

意外正值下班繁忙時間，人流擁擠，一般情況下，不少乘客倚門而站，最後沒有乘客墮軌實屬萬幸。傷亡避得過，但交通癱瘓注定難避。鰂魚涌至灣仔來往服務暫停近三小時，巴士、電車和小巴加上港鐵接駁巴士也未能應付突如其來的客量。

鐵路事故突顯路面運輸之必要

無可否認，鐵路能夠同一時間接載大量乘客，尤其適合香港這類人口密集的都市，但現時的鐵路線已告飽和，難以應付額外需求。交通運輸應該有多手準備，針對港島北的狀況，政府可以考慮新建替代鐵路線，接駁會展和北角，究竟是以往提及的北港島綫，還是近日提及的北環綫南延則可再議。

短期來說，政府要加重巴士、小巴和電車這類路面集體運輸的功能。官員必須明白，路面集體交通工具不是「呼之則來揮之則去」，它們要在突發事故出動疏導，平時亦要維持一定服務，以養活車隊和司機。因此，運輸部門不可盲目落實鐵路為骨幹政策，扼殺其他運輸工具的生存空間，反而要促進它們發展。單是政府打擊違泊、減少私家車用量，足令它們履行任務，準時暢順載客來往目的地，從而吸引市民乘搭。要化鐵路意外為好事，還望港鐵和政府吸收教訓，進而改善運輸政策。

港鐵重覆犯錯　自律不成靠他律減意外還靠司機警覺及改善交通設計真正需要重組交通規劃的是香港政府
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