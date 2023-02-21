拜登訪問烏克蘭，BBC、CNN等主要媒體都用上「surprise」的字眼，中文傳媒說是「突然」。然而，俄羅斯入侵烏克蘭一周年的日子將近，美國總統此際走一趟，擺姿態，照道理不令人意外。有媒體以「unannounced」來形容，其實更為合適。



總統普京是在去年2月24日展開所謂的特別軍事行動。戰火持續將近一年，根據英國國防部近日的估算，俄羅斯損兵最少四萬。至於烏克蘭折將多少，可能也有四、五萬？不知道，因為西方媒體似乎都避而不談。常說戰爭中最先犧牲的是真相，為免打擊士氣，士兵陣亡也最好不要提起。死亡淪為統計數字是對生命的不尊重，但更不尊重的，原來是對數字諱莫如深。

拜登的基輔之行，除了跟總統澤連斯基合照幾張，主要就是宣布再提供五億美元軍事援助，包括火炮彈藥、飛彈和榴彈炮等軍備。即使普京打算再展開另一場猛烈攻勢，在西方的軍事援助之下，烏克蘭不敗、俄羅斯不倒的局面肯定無改。沒有人能看到戰事的終點，和平的曙光。

美國總統拜登2月20日到訪烏克蘭基輔，與總統澤連斯基會面。美國國家安全顧問沙利文表示在事前幾小時知會了俄羅斯。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

政治解決 而非軍事或經濟

俄烏戰爭如何結束，是今年度慕尼黑安全會議的最大議題。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會上透過，中國政府將發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張尊重各國主權和領土完整，重視各國合理安全關切，以及支持一切適用於和平的努力。

俄羅斯的軍事入侵毋庸置疑侵犯了烏克蘭的領土完整，北約組織持續地向東擴張則無視了俄羅斯的安全關切。在戰爭爆發後，美國牽頭軍事援助烏克蘭，以及經濟圍堵俄羅斯，從客觀效果而言並無法締造和平。國務卿布林肯還渲染中國可能軍事援助俄羅斯，對中國所強調的「站在和平一邊、站在對話一邊」置若罔聞。

王毅提及的中國立場，關鍵字眼在於「政治解決」。俄羅斯對其安全關切，採取了軍事方式；美國對於俄羅斯的侵略，採取了經濟手段。兩者本質上都是單邊脅迫，當然有程度之別，戰爭必須結束。但是現在已經不是二十世紀，在核武年代，即使是大國也無法以戰終戰。這也是為什麼王毅強調核戰打不得也打不贏。俄羅斯和北約之間的是政治問題，也只有政治解決。

烏克蘭戰爭的結束不在戰場上，而在談判桌上。促使兩國政府返回談判桌，不只是中國和美國作為大國的責任，也是出於對烏克蘭人和俄羅斯人生命的重視。

「現今，另一場戰爭正在烏克蘭發生。五天後就是一周年，沒有人是英雄，在任何戰爭中都沒有。」《西線無戰爭》的導演愛德華伯格在英國電影學院獎頒獎禮上說。

經典反戰小說《西線無戰事》再一次被搬上大銀幕，正值烏克蘭戰火未息。死亡不只成為戰爭的日常，愛德華伯更突出了前線士兵的白白犧牲。德國軍官明知敗仗，仍要求士兵上前送死；法國將領勝券在握，卻不肯暫時停火。

俄羅斯入侵烏克蘭將屆一年，歐洲東面如今成為了「東線無戰事」，死亡是平常。對歷史稍有認識、對生命稍有尊重者，都應該知道勸和、促談是大國之責，也是國際社會之義。