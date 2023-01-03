多聲道｜2022年世局動盪　展望來年充滿挑戰

2022年，冠病進入第三個年頭。疫情有所趨緩，各國也從年初逐步開放邊境，到現在幾乎回到疫情前（大陸除外）。但回顧過去一年，世界局勢仍然風起雲湧，時而風雲變幻。



來稿作者：陳文坪



去年2月下旬，俄羅斯總統普京以「特別軍事行動』為由，揮軍入侵烏克蘭。戰事一發不可收拾，至今沒有結束的跡象。烏克蘭領土在炮火中，面目全非，基礎設施在俄羅斯的轟炸下毀不成形；而俄羅斯也沒有得到什麼好處，損兵折將不在話下，兩艘艦艇也被炮擊， 俄羅斯所驕傲的「莫斯科號」也被擊中，最後沉沒黑海。過去，國際社會普遍認為「俄羅斯軍備精良」的神話，頓時成了泡影。一場戰爭，暴露了俄羅斯的許多致命傷。接下來二十年裏淪落為二流國家，已算是幸運了。

俄烏戰爭國際受害

不過，俄烏戰爭，卻改變了歐洲格局，鞏固了原本「搖搖欲墜」的北約聯盟。過去幾十年來一貫保持中立的芬蘭、瑞典，目睹俄羅斯赤裸裸入侵烏克蘭，迫使他們放棄中立立場，選擇成為北約一員。這樣一來，壯大了以美國為首的西方聯盟。

俄烏戰爭，給全世界帶來的災難不計其數。單就能源與糧食這兩項，就打亂了國際供需，擾亂了糧食和能源市場，導致糧食和燃料價格飆升。更「間接」導致一些國家如黎巴嫩破產，須求助於國際貨幣基金組織（IMF）。而南亞的巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉等國家也因油價高漲發生嚴重騷亂，巴基斯坦政府也因物價高漲引發民憤倒台。聯合國秘書長古特雷斯也警告說，俄烏戰爭危機把全球多達17億人（超過地球人口的五分之一）推向貧困、匱乏和飢餓。可見，波及之廣、之大、之多。

其實，包括亞洲、歐洲在內的國際社會，都因俄烏戰爭，引發物價、油價高企而深受其害。人民的生活素質在「苦苦掙扎」。

佩洛西觸發台海緊張

還有，去年8月，美國政府不顧中國的強烈反對，堅持其國會有自主權，政府無權干涉。民主黨眾議院議長佩洛西及一行人借亞洲之行，在結束訪問吉隆坡後，故意繞遠道到台灣作19個小時的官式訪問。迅即引發台海戰雲密佈，可說是「一觸即發」的狀態。國際社會擔心一旦擦槍走火，後果恐怕比俄烏戰事激烈N倍。衝擊的不單單是當事國，周遭鄰國，而是全世界。

佩洛西前腳離開，中國人民解放軍隨即公告在台海進行軍事演習。並在台灣海域進行長達一星期的「封島」行動。

「封島」期間，中國軍方一天裏出動戰機27架在台海空域飛行，其中有22架越過海峽中線，為近年最多。至此，台灣海峽中線已經「不存在」了。中國軍方也在台灣周邊6個海域進行鎖台軍演，並首次發射常規導彈飛躍台灣領空，最後落入中方與日本有糾紛的海域。中方的導彈發射，起着一「彈」多雕之效。

拜登政府生怕台海風雲驟變，早已做了兩手策略，"里根號"航母戰鬥群雖沒有靠近台灣海峽，但卻在太平洋海域遊戈。其演習動機不言而明。

台海最終雖度過了這一危機，卻讓中方對美國政府的言行失去信任。中美所有的雙邊合作、會談隨即終止。包括影響全球的氣候變化。

當俄羅斯入侵烏克蘭後，全世界的媒體都在推測，台灣會否是下個「烏克蘭」嗎？而當美國眾議院議長佩洛西故意挑動台灣風雲後，台灣的處境，卻真的「似曾相識」。

2022年，聯合國安理會五個常任理事國的美國、俄羅斯、中國都捲入了風雲中。俄羅斯侵略烏克蘭後改變了二戰以來的世界格局；而佩洛西不顧中方再三警告，故意官訪台灣作出挑釁，差點讓中美雙方都「下不了台」而引發衝突，讓國際社會憂心忡忡。

中美最終都克制並「淡化」這場危機，但雙方已從台海戰雲延申到經濟、貿易、科技戰上繼續燃燒、抗衡。世界兩大經濟體相互制裁，給世界經濟的發展、國際事務的合作帶來了無可估量的影響。

11月，中美首腦借峇里峰會面對面會晤，暫緩了緊張關係。不過，美國總統拜登12月23日簽署2023年度國防授權法案，授權未來五年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演，卻了影響了中美官員接下來落實「兩國首腦會晤精神」所要達到的「護欄管控」會談。

因消息一出，中國軍方東部戰區立刻在12月25日為台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。軍方強調，「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」。

這也道出了一個無可否認的事實，即台海危機始終存在。

大陸對外開放進入倒數階段

展望來年，隨着中國大陸防疫政策在今年最後一個月大U轉，感染人數迅即飆升。這也意味着疫情在不久達到高峰後就會逐漸回落，重啟對外開放已在進行籌劃或進入倒數中。中國經濟增長在來年下半年將更加明顯，旅遊業也有渴望在進入初夏後逐步復甦，這必將能為亞洲區域的經濟發展貢獻一股正能量。

美聯儲聯邦基金利率已上調到4.25%至4.50%，為15年來的最高水平。2023年聯儲局還會繼續加息來抑制通脹。借貸成本將更加高昂，必將影響一些企業擴大新的投資，拖慢了全球經濟復甦步伐與增長速度。

通脹是必須面對的困局

石油輸出國組織與非油盟產油國組成的油盟+（OPEC+）12月4日以視頻方式舉行第34次部長級會議時作此決定，維持第33次部長級會議確定在接下來半年繼續減產目標。油價下降看來只有「夢想」。歲末世界多地出現極端氣候，這將影響來年農作物的收成。加之，俄烏戰事雙方都不願和談，跨年已是既定事實。

諸多因素衝擊下，2023年，物價繼續高企將難以避免的。就如新加坡，已在1月1日起調高消費稅1%至8%，這必將拉動新一輪漲價風。給人民的生活帶來更大的壓力。2023年，冠病疫情雖逐漸向好發展，但世界局勢仍充滿變數，通脹、物價繼續攀升也是人們必須直面的困局。

藉此機會，祝讀者們在新的一年，繼續保持「明天會更好的信念「，向前邁進！共勉！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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