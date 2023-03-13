從皇家Madam到Evelyn的楊紫瓊

《奇異女俠玩救宇宙》橫掃今屆奧斯卡，成為史上首位亞裔最佳女主角的楊紫瓊尤其觸目。楊紫瓊的演技毋庸置疑，加上近年荷里活關注族裔平等，亞裔角色愈見吃重，亞洲人首次掄元可以說是早晚的事。而楊紫瓊馬來西亞出生，在英國讀書，香港出道及成名，與伴侶居於法國巴黎，在美國荷里活登上事業高峰，如此多元且全球化的身份背景，也非常合乎世界主義的想像。



楊紫瓊十五歲由大馬前往英國倫敦讀書，後習芭蕾舞，二十歲返回馬來西亞贏得選美冠軍。經過引介，1984年楊紫瓊來到香港為廸生鐘錶拍廣告，搭檔先是成龍，後是周潤發。加盟德寶電影公司後，楊紫瓊的第一套作品《貓頭鷹與小飛象》不算突出，演的是文靜、被人欺負的刻板女性形象。但翌年的《皇家師姐》不僅是德寶院線開幕之作，楊紫瓊更顛覆了男性主導動作片的傳統，憑着皇家Madam吳洛茜的角色一炮而紅，奠定武打女星的地位。

+ 1

八十年代香港電影「搶人才」

1980年代是香港電影的起飛時期，告別片廠制古裝電影，走進實景實感的時裝片。先有麥嘉、黃百鳴和石天合組的新藝城，後有潘廸生、洪金寶及岑建勳成立的德寶。楊紫瓊在德寶的第三套電影《皇家戰士》找來了日本影星真田廣之，銳意進軍國際市場，第四套電影《中華戰士》更是二千萬大製作。其時楊紫瓊選擇留港從影，既與香港影壇有成龍、洪金寶、周潤發這些領軍人物有關，又因為電影公司的積極投資，可以說就是四十年前香港「搶人才」的一次成功。

楊紫瓊復出後拍攝的《警察故事III超級警察》，賣埠美國不只得到千萬票房，亦為她取得了參演《新鐵金剛之明日帝國》的機會，成為首名亞裔邦女郎。擅長拍動作場面的楊紫瓊當時還指定了要起用香港武師，結果由知名武術指導郭追帶隊。根據楊紫瓊的憶述，當時連編劇、監製和管會計的，都跑到現場一睹港式電影的武打手法。

楊紫瓊名副其實「打」出名堂

之後的《臥虎藏龍》、《昂山素姬》、《我的超豪男友》和《尚氣與十環傳奇》就是歷史。

楊紫瓊拍的荷里活片不少。但在《新鐵金剛》，她是占士邦背後的林慧；在《臥虎藏龍》，她是站在李慕白後面的俞秀蓮；在《尚氣與十環傳奇》，她是配角映南。直至在《奇異女俠玩救宇宙》飾演Evelyn，才是楊紫瓊在荷里活電影中首次排在演出名單之首——而且要不是成龍推了這部電影，她原本也只能夠再一次排在男演員之後。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》獲第95屆奧斯卡最佳女主角獎，感謝馬來西亞家人以及香港。(REUTERS/Carlos Barria)

政府有否準備香港電影下一頁？

在奧斯卡頒獎禮上，楊紫瓊形容這次得獎讓人看見希望，「各位女士，不要由別人來說你已經過了黃金時間，絕非如此」。在感謝她的馬來西亞家人之後，楊紫瓊亦提及自己是在香港開展事業，「感謝你們讓我站在肩上，助我一把，令我今天得以站在這裏」。

To my extended family in Hong Kong where I started my career; Thank you for letting me stand on your shoulders, giving me a leg up so that I can be here today. 楊紫瓊

文化體育及旅遊局局長楊潤雄隨後恭賀楊紫瓊「實至名歸」，並形容她的得獎「彰顯了香港演員和香港電影圈的實力」。無可否認，八九十年代蓬勃的香港電影成功把這位武打女星輸出國際，但楊紫瓊此後多年在海外的努力更是功不可沒。而不論視她為馬來西亞抑或香港影星也好，重要的是香港能否再有更多的電影和演員揚威海外。這既是香港的文化軟實力，也是電影產業的經濟機遇。局長今天又為了香港的影視業界做了多少，培育未來的下一個「楊紫瓊」？