金像獎｜香港電影寶刀未老　不能只靠前人扶持

謝賢憑藉在電影《殺出個黃昏》的精湛演出奪得香港電影金像獎最佳男主角的殊榮，無疑為他七十年的從影生涯補上完美一頁。尤其是與謝賢同樣在1960年代已打響名堂的曾江及楚原在早幾個月先後辭世，謝賢以85歲之齡獲獎代表的無疑是寶刀未老以及象徵了一個年代。



謝賢獲獎令人想到其子謝霆鋒在年僅31歲的時候贏得最佳男主角之殊榮。事實上，以往金像獎一些最佳男女主角獲獎時相當年輕，包括梁家輝的26歲、張柏芝的24歲、惠英紅的22歲以及葉童的21歲。相比之下，近年本地年輕演員能夠贏得重要獎項並不多，無怪乎青黃不接的說法得到部份人所和應。

林家棟零片酬接拍《手捲煙》。（《手捲煙》劇照）

新人需扶持 資助成關鍵

這個現象在導演界來說似乎更加明顯。在早年的金像獎，嚴浩、林嶺東和和王家衛分別憑着《似水流年》、《龍虎風雲》和《阿飛正傳》奪得最佳導演的時候，三個人剛好也只是33歲。金像獎至今舉辦了四十屆，每十屆的最佳導演年紀中位數由35歲、38歲、50歲增加至近十年的57歲。而過去二十年能夠未到40歲便奪得最佳導演獎的，亦僅《樹大招風》的許學文、歐文傑和黃偉傑三人而已。

第40屆金像獎最佳導演陳木勝於2020年逝世，以其終年時的58歲計算。

或許這也說明了為什麼林家棟會以零片酬接拍《手捲煙》，以支持新晉導演陳健朗。《手捲煙》作為「首部劇情電影計劃」的優勝作品，獲得政府電影發展基金的325萬元資助。但即使如此，陳健朗亦曾指出若然林家棟計價收片酬，其實將不夠資金拍成電影。又如早《手捲煙》一屆贏得「首部劇情電影計劃」的《淪落人》，黃秋生同樣以零片酬接拍。《手捲煙》及《淪落人》分別在金像獎贏得新晉導演奬和最佳男主角獎，無疑證明了政府資助對本地電影的傳承發展起了一定作用。

個別前人的零片酬接拍以及對新人的提攜，始終不是穩定而且可持續的發展模式。政府近年將「首部劇情電影計劃」的獎金及獲獎名額有所提高，相信亦在於意識到此前資助的不足。加上過去兩年多新冠疫情對香港電影業造成沉重打擊，政府的支援顯得更為重要。電影發展在過去原屬商務及經濟發展局的轄下工作，在李家超新政府的架構下撥歸新設立的文化體育及旅遊局，但電影檢查的工作仍由商經局負責。尤其是政府去年修訂了電檢工作，而早前有報道指出近一成電影尚未完成檢查程序，行政不便或矯枉過正的情況也會對電影業界構成不必要的阻礙。

由林家棟主演的《智齒》，電影的攝影師鄭兆強早前奪得西班牙錫切斯電影節最佳攝影獎。（《智齒》劇照）

文體旅接過重任 商經局仍管電檢

不少人常說香港電影有着輝煌的過去，八十年代有《警察故事》、《英雄本色》和《七小福》，九十年代有《女人四十》、《甜蜜蜜》和《香港製造》，零零年代又有《少林足球》和《無間道》揚威海外。然而，單以近兩三年來說，《殺出個黃昏》以黑色幽默訴說香港老人問題，《濁水漂流》和《手捲煙》分別角逐台灣金馬獎多個獎項，《叔．叔》和《智齒》分別入選柏林影展，《拆彈專家2》和《怒火》在內地票房逾十億，香港電影毫不遜色。

爾冬陞在2016年的金像獎頒獎禮上曾言「最需要恐懼的是恐懼本身」，對於香港電影發展的道理其實同樣如是。既有前人的提攜和後浪的實力，只要加上政府有力的產業政策，幫助電影業界克服新冠疫情、經濟下行、串流平台等新挑戰，香港電影自然也是寶刀未老，能有更多個黃金年代。