港澳辦主任夏寶龍星期日（4月16日）到訪立法會，與80多位議員座談，席間葉劉淑儀、廖長江、李慧琼、黃國、盧偉國及田北辰六人發言。主席梁君彥會後表示，「會議廳見證了香港最黑暗的一面，亦見證了現在光明的一面」，並謂要不是《港區國安法》和「愛國者治港」，沒有特首敢邀請中央領導人訪問立法會。



只怕這是難得一次，令人替林鄭月娥或者梁振英感到不值。如果說立法會以往沒有秩序，責任真的在特首身上嗎？正如年前的內會風波，立法會主席在索取法律意見後，也是引用《議事規則》第92條，即主席有權處理未有作出規定的事宜，委任陳健波介入主持內會，以結束停擺局面。由此可見，立法會本來就有足夠能力管理好自己，不一定要倚靠《國安法》。

4月16日，夏寶龍到訪立法會。（港澳辦）

即使《港區國安法》真的穩定了立法會秩序，但《基本法》早也規定了香港特區要自行就國家安全立法，只是政府拖延未做，中央才在反修例風波後代為出手。或許我們也可以說，「如果香港政府早就23條立法，特首便可以邀請中央領導人訪問立法會」。

議員有否破解深層次矛盾和問題？

更重要的是，夏寶龍這次來港考察六天，到底意味了什麼？如果香港政府管治得井井有條，立法會能夠解決民生、經濟問題，國家主席習近平是否還要表達「四點希望」，希望香港市民房子住得更寬敞、創業的機會更多？

七一講話過了九個半月，夏寶龍這趟來港，卻又要提出「六個相信」，表示在「愛國者治港」的時代，愛國愛港力量應該「多提建設性的意見和建議，助力特別行政區政府有效破解深層次矛盾和問題」。如果已然做到，用字為什麼是「相信」，為什麼是「應該」？立法會議員拿出多少「建設性的意見和建議」，社會有目共睹，中央官員也不會不知道。回看這大半年，對於公共交通收費、簡約公屋安排流程等問題，議員縱或有點貢獻，但距離「有效破解深層次矛盾和問題」，肯定還遠未合格。

立法會主席梁君彥指夏寶龍滿意新一屆立法會表現，李慧琼表示希望官員更多交流。（文睿攝）

夏寶龍到訪立法會，雖說是歷史上首位港澳辦主任或者中央領導人這樣做，但立法會議員不是更加要以此為鑑，反思現有不足？已經擠身全國人大常委之列、身兼立法會內會主席的李慧琼表示，希望政府醞釀政策時用更多方式先與議員交流，看來責任重點都放了在別人身上了。聽說在立法會閉門座談期間，夏寶龍對議員的發言也是有點告誡的意味。但不管別人是否出聲提點，作為立法會議員，本來就應該主動反省，力求長進。