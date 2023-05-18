香港的旅遊業似乎復甦得不錯。旅遊發展局公布4月訪港旅客289萬人次，按月再增18%。國泰航空同月載客138萬人次，按年增加328倍。迪士尼樂園下月恢復每周六或七日營運，7月重開酒店，11月魔雪奇緣世界開幕。加上內地一個多達2千人的企業團近日訪港，業界形容旅遊業復常的步伐正在加快。



與2019年4月比較，289萬訪港人次相當於恢復了52%旅客，不過復常步伐不一，非內地旅客恢復得較慢，只得疫情前的45%。2019年4月的訪港內地旅客佔比是76.6%，來到上個月比重攀升至79.7%。

至於非內地旅客中，又以澳門人為多。在今年3月，多達10.5萬澳門旅客訪港，等如恢復到疫情前的91%。澳門也成為了內地以外最大的旅客市場，大幅拋離排在其後的台灣。

由此看來，似乎「Hello Hong Kong」的願景對內地和澳門旅客比較奏效。

在今年3月的197萬內地訪港旅客之中，53%人不過夜，10.5萬澳門旅客之中不過夜的更高達75%。而從出入境數字可見，他們的入境及出境高峰通常出現在星期六同一日，出境高峰有時也會延後一日出現。

周末即日來回，當然切合澳門以及廣東省居民，不過香港政府既然目標是爭取更多高增值過夜旅客來港，以及發展「一程多站」旅遊模式，目前數據反映出來的情況就值得正視。

另一方面，在訪港旅客回復至五成的同時，香港人的外遊人次已經回復至七成。今年4月香港市民離境人次是636萬人次，當中76萬是經機場離港。從每日的出入境數字可見，乘飛機離港的高峰通常在星期五，單日兩萬多人，而前往澳門或內地的離境則較多在周六，通常廿萬人以上。

對比日本政府觀光局公布的4月份旅客數字可見，76萬離港人次之中的15萬多是去了日本，這個數字是相當於2019年4月的78%。日本4月份的旅客人次已經恢復至疫情前的67%，當中以韓國旅客最多，已經恢復了超過八成。

香港的出境外遊恢復得快過旅客入境，日本剛好相反，入境旅客恢復了67%的同時，國民出境旅行只恢復了34%。可以說，我們的出入境旅遊面對逆差，而日本則是順差。從日本百貨店協會的統計更可見到，東京百貨店在3月份的生意額已經達到1380億日元，接近2019年同期水平，而鞋、袋等個人物品銷售額更已經超過疫情之前。

至於我們，食肆生意固然受惠復常，零售業之中則以「衣物、鞋類及有關製品」、「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」、「酒類飲品及煙草」及「眼鏡店」的銷售額增幅最明顯，可以理解為那每月200萬多的訪港旅客，主要購入這些貨品。

如果我們以2021年同期的數字作為內需基數，目前食肆以及上述首三項零售的遊客生意大約恢復了六成，而眼鏡店則較為突出，超過了八成。眼鏡店在今年3月的生意達到2.53億元，數字雖然仍然不大，但如果反映的是遊客消費新趨勢，或許亦值得當局留意。

政府雖然希望本港旅遊業不只是「復常」，而是能朝向高質量發展，提供深度和優質的旅遊體驗，推動「一程多站」，吸引過夜旅客。但從各項數據看來，目前旅遊業的復甦仍然未擺脫過往的模式，與粵澳「你好，香港」多於與海外「Hello Hong Kong」。