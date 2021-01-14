放寬二元優惠最快明年實行　收費制度要改善

勞工及福利局局長羅致光本周二（12日）公布，放寬二元乘車優惠計劃至60至64歲港人，最快2022年首季實行。政府減輕港人交通負擔，並一併修補長者八達通不記名的漏洞，可謂遲來的德政。鑑於新增受惠者達60萬人，需更換個人卡的現有受惠長者官員高達90萬人，政府須妥善安排申請。長遠來說，政府要善用補貼資源，包括把劃一票價變為劃一折扣，另外要探討在其他支付工具實行優惠計劃，以及趁機加強規管紅色小巴、屋邨巴士和街渡這類輔助交通工具。

政府一度剎停放寬二元乘車優惠計劃，指計劃漏洞處處，而且長遠大大加重財政負擔。然而，絕大部分的漏洞均可修補，而交通費是市民沉重而必要的開支，政府補貼的受惠範圍廣泛，而且即時見效，值得推行。最終政府決定推行，是兌現施政承諾的首步。

勞福局公布將於2022年將2元乘車優惠推至60至64歲市民，惟需用個人八達通。（張浩維攝）

人數眾多 申請安排需謹慎

現時優惠措施的大問題在於：一、難以杜絕利用不記名卡欺詐；二、非本地人亦可受惠；三、長路線短搭浪費補貼兼阻礙其他乘客。此等漏洞早在計劃開展初期已被提出，惟政府一直懶理，容讓問題累積。政府至今才對部份漏洞提出補救措施，只能說是遲到好過沒到。

政府採納坊間和顧問報告建議，即以個人八達通卡取代不記名版本，並同時合併長者卡和八達通，是利民便民措施。雖然顧問報告判斷重覆使用二元優惠的個案不多，例如超過八成長者持卡人在研究月份內使用不到60次（平均每天不足兩次），但不記名持卡始終容易出現冒充，加註個人身分可以減少違規行為，同時中止資助旅客。當然，各交通工具營辦商仍要多加警惕，不定期派員抽查特惠使用者身份，罰款亦要能阻嚇逃票。

轉換八達通卡需時，而且分別影響約60萬60至64歲新受惠者，以及約90萬年滿65歲的現有受惠者，政府要妥善安排申請程序。現時交回個人八達通申請表的地方主要為港鐵客務中心，政府應安排更多長者途徑的地點收集表格，例如在圖書館或房屋署辦事處設收發站，或者派員工到長者院舍辦理手續。另外，現時有不少八達通特許商品，諸如手錶、掛飾等均是不記名，政府和八達通公司須交代日後如何處置產品及儲值款項。

計劃中，最多合資格人士選搭專營巴士。（資料圖片）

劃一折扣比劃一票價、分段收費便捷

相比之下，政府此時沒有着手減少「長途短搭」耗用公帑，維持劃一二元車費，而且近乎所有路線通用。顧問報告曾經了解箇中原因，不外乎是乘客沒有替方便的替代選擇，或以貴價路線班次較頻密和方便，並推算每年政府多付2,100萬至2,700萬元。報告建議設定金額或行程上限，以及提醒選乘有分段收費的路線。

此等建議有一定道理，但若然不改收費機制，乘客和車長也無誘因遵從。就此，新加坡巴士模式可以參考，即上車拍卡先收全費，下車拍卡才計算分段收費和優惠，但這涉及複雜的車費制度改革，需要從詳計議。較便捷的改動辦法是把劃一票價改成劃一折扣。即使是原價三折，乘客已可區分票價差別而慎選路線。顧問報告提及巴士小巴營辦商增設雙向分段收費，鼓勵乘客選搭設有分段收費的路線。政府可以先完成放寬優惠資格程序，再改革收費。

「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」自2012年實施，長者及合資格殘疾人士可以每程2元乘搭港鐵、專營巴士、渡輪及專線小巴。（資料圖片）

應納人輔助交通工具及更多支付系統

放寬優惠資格落實後，紅色小巴、街渡和邨巴均爭取加入計劃，搶回流失的客量。政府趁機增加規管這類輔助交通工具，例如規定價格，定期繳交報告等，方向正確。就邨巴而言，政府應接納顧問報告建議，積極處理沒有替代公共交通服務的路線申請，不應因為部分路線只容許住戶乘搭而拒絕。

當然，過往邨巴營運商曾投訴安裝八達通機和租用數據系統收費昂貴，政府就此要了解詳情，確保費用合理公道，以免營運商負擔過重。顧問報告縱然提及其他新電子支付系統欠缺用戶身份證明，長者絕大部分使用八達通乘車，建立新數據庫亦不划算，故不建議兼容八達通支付工具，但觀乎現時已有交通營辦商增設其他方法支付車資，加上電子支付是社會趨勢，政府應多加考慮建立系統，容許乘客多元支付並獲優惠，亦促進支付平台之間競爭。