香港政府真不簡單。局部收回粉嶺高球場發展一事早前才剛有寸進，現在又有變數，將用地修訂為「未決定用途」地帶。用高爾夫球的話來說，官員至少已經高出標準桿數五桿，打出五柏忌的差劣成績。



香港一早已經土地供應不足，坊間在2012年已經建議收回粉嶺高球場建屋。但政府在2018年開展土地大辯論時才納為選項之一，並在翌年接納建議，決定收回粉嶺高球場其中的32公頃用地。這樣一耗就是六、七年，是為一柏忌。

土木工程拓展署負責進行可行性研究，包括環境評估，原本計劃在2021年第三季完成。但實際上，至2022年中，土拓署才完成環評報告並交給環境諮詢委員會審議。這樣一拖就慢了一年，是為二柏忌。

土拓署交出的環評報告未能過關，去年8月被環諮會要求就整體佈局、生態調查、水文地理與眩光光線四個範疇提供進一步資料。由於雀鳥調查須在9月至3月間進行，這樣一拖又慢八個月，是為三柏忌。

再做研究及補交資料後，土拓署的環評報告終於在今年5月獲得環諮會及環保署署長通過。但這次只能算是勉強合格，土拓署被要求必須再交詳細布局設計和詳細景觀及視覺設計的文件，以示如何加強對樹林的保育。資料仍未齊備，是為四柏忌。

近日，規劃署將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶。發展局解釋，跟進研究需時12個月，且要在城規會完成討論後才能展開。姑勿論為什麼不能即時跟進環保署的要求，城規會完成討論的步伐、跟進研究需時多久，根本受發展局及轄下部門的行政效率影響。毫無提速、提效的打算，是為五柏忌。

值得留意的是，財政司副司長黃偉綸2015年至2017年是發展局常秘兼城規會主席，2017至2022年是發展局局長，甯漢豪2017年至2022年是發展局常秘兼城規會主席，現在是發展局局長。換言之粉嶺高球場這幾年的延宕，二人責無旁貸。發展局振振有詞地說「穩妥」、「實事求是」，但要那些仍困在劏房、捱貴租的1萬多戶基層再等多一年、兩年，這樣說得過去嗎？