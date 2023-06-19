關焯照｜取回高球場興建公營房屋合乎社會利益

上屆政府根據土地供應專責小組的報告，計劃收回部份粉嶺高球場土地作興建公屋之用。原以為計劃經已塵埃落定，但政府規劃署在兩星期前突然建議將粉嶺高球場地暫時修訂為「未決定用途地帶」，這決定即時引起社會疑慮：政府是否改變主意，不再堅持建屋計劃呢？發展局局長甯漢豪在規劃署公佈這消息一天後便急急出來「解畫」，指政府此舉並非放棄建屋計劃，只是尊重法定程序，待檢視佈局及密度後，會以「實事求是」的態度來處理這個高球場建屋計劃。



來稿作者：關焯照



即使政府作出澄清，但鄉議局仍堅決反對在粉嶺高球場內興建公屋。鄉議局主席劉業強日前建議一個名為「上水丙崗村替代方案」， 聲稱較粉嶺高球場方案可以更快、更多地增加房屋供應。另外， 行政會議召集人葉劉淑儀亦在社交媒體上表示，由於收回的粉嶺高球場土地要等一段較長時間才動工，她提議倒不如將這部份土地地契延長三年，讓其與球場另外地段的私人遊樂場地契約看齊，三年後才一併研究和處理。港鐵前主席馬時亨上周出席城市規劃委員會的公聽會，指出香港作為金融中心，需要高球場來建立商業關係，例如商家可以利用高球場進行商業談判及交流。另外，在高球場範圍興建公屋會增加人流，最終為北區交通帶來嚴重負荷。

過去幾星期出現反對粉嶺高球場興建公屋的聲音可以説是此起彼落，其情況與上屆特首林鄭月娥在2018年成立土地供應專責小組後相似，特別是由香港哥爾夫球會為首的反對力量，不斷動員具社會地位的會員公開反對在粉嶺高球場起公屋，這種「聯合行動」是否出於公義，大家心中有數。

32公頃不影響高球 反對意見站不住腳

過去十多年，香港缺地的情況越來越嚴重，政府將租出的官地，例如高球場土地，收回用作興建公營房屋，絕對合情合理，最近新加坡政府將自己唯一的馬場收回作房屋發展之用便是一例。況且今次政府收地只是收回高球場的舊場，佔地只有32公頃，完全不影響賽道場地。無奈，香港哥爾夫球會仍以自身利益行先，漠視政府增加土地的決心，這種做法是不會得到市民廣泛支持的。

其實，收回粉嶺高球場部份用地興建房屋的計劃，是由上屆政府成立的土地供應專責小組所提供的，而這個土地選項決定是經過連番的公眾諮詢和參考過接近70000份來自不同團體以及個別人士的意見；所以，從任何角度而言要反對這個建屋計劃均無法站得住腳，更難以服眾。如果整個建屋計劃真的被推翻，這肯定對制訂公共政策產生極大的負面影響，政府管治威信亦蕩然無存。

增加土地供應和儲備是過去幾屆政府公共政策的重中之重。無奈，土地始終涉及太多根本利益，要取得適當的平衡是接近難以完成的不可能任務。政府作出如此重要考慮時必須以整個社會福祉為先，並且果斷作出取捨。從這角度來看，政府從權貴手中取回高球場部份土地興建公屋，也可以視為幫助弱勢社群建立安居的好機會。

作者關焯照是冠域商業及經濟研究中心主任。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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