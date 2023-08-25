難怪別人對香港沒信心

簡單如快餐店門外的壁畫，竟然也鬧出了風波，政府官員也難怪別人對香港沒信心。



立法會議員張欣宇說得好，「一個十幾年前已經存在的街頭塗鴉藝術，硬生生往政治方面上綱上線，杯弓蛇影，隨意揮舞，這到底是在『政治降溫』還是在『泛政治化』？這到底是在講好香港故事還是在催生焦慮？這到底是著眼大局，還是又一次『低級紅高級黑』？」

可惜八十九名立法會議員之中，仍會說這些話的人屈指可數。寧左勿右的人存在，不過靖海侯似乎說錯了，他們可能不是少數。更多的人沉醉在與官員的大排筵席之中，以為愛國愛港就可以自我感覺良好。

民政及青年事務局局長麥美娟解釋，民政處人員是基於市民反映，而對快餐店作出「友善提醒」，在他們同意下清除壁畫。姑且當程序如此，職員只是按本子辦事，惟麥美娟竟然直言壁畫「很容易令人聯想到牽涉『港獨』或『黑暴』」。外人無從置喙局長如何聯想，但事涉「港獨」絕非小事，局長此話既出，收到「友善提醒」的市民還有異議的可能嗎？

這不但不是「一國兩制」應有的模樣，內地那一制也未必如此。內地傳媒人胡錫進近日在微博指出，「社會的寬鬆與自由，是疫情之後我們發展經濟釋放社會活力的前提……在堅持原則明辨是非的同時，不要推動『上綱上線』風」，並希望「各地政府不要迎合那些激進，不被帶節奏」。

胡錫進的話是對內地說的，金耀基最近卻是就着香港而開腔。這位前中大校長、社會學家同意北京以《國安法》處理社會騷亂，亦不同意《國安法》摧毀了香港法治，但他同時認為社會現在已穩定下來，我們不應該改變自由的社會環境。如果政府只是小題大造，事事上升到國安層次，壁畫事件只怕陸續有來。而見微知著，要官員處理更複雜的經濟發展、社會問題，誰人又會有信心？

就算內地能夠解決房企危機，資本市場又因為利率回落而重拾流動性，但是如果香港社會的活力和焦點都耗在無謂事情之上，誰還來拚經濟？誰有興致夜消遣？特首矢言拼經濟、拼發展、切實排解民生憂難，施政報告應該證明他能夠言出必行。