從溫黛到蘇拉　香港走過一甲子

超強颱風蘇拉逼近，天文台預測風暴潮的情況有機會與2018年山竹襲港時相若，吐露港和維港的水位更會接近1962年溫黛的情況。



歷史偶然的巧合，當時溫黛在9月1日吹襲香港，如今蘇拉亦會9月1日晚在本港以南50公里掠過。距今逾一甲子，當年親歷溫黛以至記憶猶在的，相信都已經兩鬢斑白。

1962年9月1日《大公報》頭版報道，「七號風球昨夜高懸颱風今午掠過本港」。（大公報／mmis.hkpl.gov.hk）

當年天文台用的仍是迪卡41型風暴探測天氣雷達，還未接收人造衛星圖片。其時香港最高的蟾宮大廈樓高17層，戰後新建唐樓以七層高為主，颱風吹襲的威力相對今天大。

颶風「温黛」襲港，使本港遭受相當嚴重的損失，1962年9月2日港督柏立基（左二）由警務處處長伊輔陪同下前往新界巡視四小時，巡視之災情嚴重地區包括沙田、大埔及沙頭角。（政府新聞處／mmis.hkpl.gov.hk）

與蘇拉相似，溫黛當年穿過呂宋海峽，進入南海之前同樣沒有經過陸地減弱。天文台錄得最高陣風每小時259公里，潮漲加上風暴潮，吐露港、沙田等位置首當其衝，水位上升超過五米。最終183人死亡或失蹤，超過7200人無家可歸。翌日，社會福利署即在港九新界派飯，港督柏立基亦前往沙田、大埔和沙頭角巡視災情。

一個甲子過去，天文台的風暴探測技術先進了不知幾倍，能夠與政府飛行服務隊合作，用下投探空儀系統收集蘇拉的氣象數據。不過在其他方面，香港亦似乎今非昔比。

那一年，啟德機場客運大樓開幕，九龍倉碼頭的海運大廈亦都竣工，讓香港以嶄新面貌迎接經由航機和郵輪抵埗的旅客；這一年，香港重新接待外地遊客，還推出了「Hello Hong Kong」全球宣傳活動。但是旅客在啟德郵輪碼頭上岸，看到的不是繁華的香港，而是長長的候車人龍。

那一年，數以萬計內地人因為大饑荒而南逃香港，令才剛完成的首次人口普查的312萬人口一下子升到352萬；這一年，香港與內地恢復通關，不過人口並非南下而是北上。要不是颱風吹襲，這個周末的北上人次大概又是四五十萬。

那一年，有見戰後私樓租金上漲，市民不勝負荷，柏立基政府先是凍結加租，後再通過《加租管制條例》，限制租金升幅最多每兩年10%；這一年，住宅和商舖價格雖然回落，但租金卻在節節上升，甚至影響零售業和食肆的競爭力。租戶卻看不見政府多少措拖，說了幾年的北部都會區亦十劃未有一撇。

那一年，柏立基任期原本即將屆滿，卻獲社會各界支持，獲英國政府延長一年任期；這一年，特首李家超將會發表任內第二份施政報告，但除了夜經濟、調整印花稅之外，社會好像已經不知道還能說什麼。

超強颱風蘇拉逼近，政務司司長陳國基統籌、保安局局長協調超過20個部門準備及部署，相信政府這次能夠充分應付。但在颱風以外，司長、局長有否改革施政，解決社會和經濟問題？他們要做好的工作，顯然仍然排山倒海。