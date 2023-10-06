李嘉誠罕見公開露臉，自然受到關注。露臉談的是早前百年誕辰的李光耀，亦令人不無期待。



李嘉誠提到第一次與李光耀見面，「是1967年或者1968年，我記得我們在香港見面」。或許，他說的是李光耀1968年訪港之行。

當時新加坡才建國三年，李光耀在10月12日便出發前來香港訪問，行程包括出席香港外國記者會的活動，及在半島酒店接受路透社、《虎報》等傳媒訪問。結束香港之行後，李光耀就轉到了日本、加拿大和美國訪問，並且在11月至12月期間留了在哈佛大學學習，他也是在那時候結識基辛格的。

不管是不是1968年，總之過了五十多年後，李嘉誠至今仍然難忘李光耀對新加坡的使命感以及對人民的承諾，這是絕不簡單的事情。即使外界對於新加坡相對嚴厲的管治方式、長期一黨獨大的政治生態有所不滿，但亦正如李嘉誠所形容，李光耀改善了人民衣食住行，又打造了新加坡的未來，亦即是所謂的「從第三世界到第一世界」。

當下國際形勢波譎雲詭，李嘉誠也表示「世界和社會的問題日益複雜，對未來的路要有諸多考慮」，但當年何嘗不是風雲變色？李光耀1968年在香港期間，便談到了美國介入的越戰、英國撤出蘇伊士以東的決定等。當然，每一個時代面對的問題都不會完全相同，以前曾經成功的經驗也不能照搬到現在。昔日新加坡的李光耀或者香港的麥理浩如果來到今天世界，也要學習、構思如何迎接挑戰。

今天俄羅斯對烏克蘭的戰爭沒有曙光，美國對中國的科技圍堵變本加厲，高息環境衝擊香港的資本市場，不管新加坡是否以香港為對手，他們近年在一些方面的確更有競爭力、吸引力。搶人才、搞夜市、撤辣招的聲音四起，坊間和政府都在設法扭轉香港的頹勢。但在二十年前，我們已曾錯過一次改革機會，把香港的發展前景簡單地押注了在自由行和樓市之上。二十年後的現在，我們有沒有像李光耀般高瞻遠矚的領袖，懂得破解香港的深層次結構矛盾，如李嘉誠所言般令「人民切切實實感到自豪」？

作為與新加坡「競爭和合作的混合體」，香港應該也有我們的李光耀。