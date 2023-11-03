實事求是才能解決問題

說「同樂運動會」違反國安法，正常而言不妨一笑置之。但當指控來自有法律背景的立法會議員，而且說了不只一次，那難免令人嘖嘖稱奇。



葉劉淑儀部份政策主張我們並不同意，但她擔任同運會的主禮嘉賓及表達對性小眾的支持，這當然沒有問題。她既不會因而不適合作為行政會議召集人，這更與國安法無關。

何君堯更多的言論我們並不認同，但如果他支持告別劏房，讓所有基層市民都有足夠寬敞的公營房屋居住，支持政府調控樓市，讓夾心階層和中層能夠負擔得起樓價，我們當然也會予以肯定，不因人廢言。

是否支持性小眾、是否涉及國家安全、是否對香港社會有益，全部都得實事求是，無法一概而論。就連香港現在的情況，有前局長說是經濟問題，有學者說是政治問題，同樣都只是一概而論的說法而已。

不同矛盾用不同方法解决

《水滸傳》的宋江三打祝家莊，頭兩次都因為未掌握形勢、用錯了方法而打了敗仗。後來他摸熟了盤陀路，拆散了李家莊、扈家莊和祝家莊的聯盟，第三次就打了勝仗。毛澤東在《矛盾論》引用這個故事，強調的正是要對具體事物作具體分析。「千篇一律地使用一種自以為不可改變的公式到處硬套」，就只會把事情搞砸。

後來毛澤東與楊振寧見面時再次提到了《矛盾論》，表示「人類是看不見的，看到姓楊的、姓周的，看到大人、小孩，但是看不見『人』」。既然人各有獨特，事物和問題自然也各有獨特，不能夠以為有普世的法則可以四海皆準，一概而論。國安法解決不了經濟困難，經濟政策也不能對應國安問題，即使兩者互有關聯。

說好香港故事、對政府施政予以肯定，或許可以營造團結的形象，但不可能足以解決所有問題。官員肯定也知道，否則不會推出鼓勵生育措施、發展北部都會區等以「拼經濟謀發展、惠民生添幸福」。樓市持續受壓令地產代理和業主感到不安，政府在新界收地建屋會對發展商有所影響，小商戶和小市民仍待從沉重的地租負擔中得到釋放，不同利益構成不同的矛盾，不同的矛盾要用不同的方法解决。

批評和自我批評作為一種方法，解決的是內部矛盾，用以凝聚共識。前提是各方不求私利，都盼望香港人的生活變得更好，期待政府「務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求」。

一百個人有一百句不同的說話而同時互相尊重，這就是社會和諧。