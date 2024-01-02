政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強和運輸及物流局局長林世雄星期二（1月2日）見記者，回應元旦內地旅客滯留事件。期間，官員不但沒有道歉，且仍然強調除夕煙花音樂匯演盛大成功，不禁令人想起一句諷刺的老話——「手術成功，但病人死了」。



一日前，保安局表示元旦凌晨一至五時逾1.8萬名旅客出境。這次見記者，局長擴大至凌晨零時至六時，指出多達2.6萬名旅客經皇崗／落馬洲管制站返回內地。不論是1.8萬抑或2.6萬人次，當然都是很高的數字。林世雄局長拿同聖誕新年期間最繁忙時段比較，指出為平時的五倍。

1月1日元旦凌晨，大批觀看完除夕煙花倒數的內地旅客，在太子「跨境全日通」過境巴士站排隊，警方派員在場維持秩序。(陳永武攝)

文體旅局、保安局、運輸及物流局有責

然而，旅客並非突如期來。暌違五年的除夕煙花匯演，加上旅發局的積極宣傳，大批內地旅客來港是肯定的事。在除夕當日，運輸署參考入境處數據後，亦已提醒過境交通營辦商加密班次，有皇巴士／直通巴士的班次達到10分鐘甚至8分鐘一班，承載力是平時的兩倍。鄧炳強局長亦表示，當局已靈活調配人手應付人流，排隊過關最長時間不超過三十分鐘。

但局長列舉再多工作也好，無改上萬旅客滯留香港的事實。官員解釋，車輛過多因此擠塞至新田公路，令皇巴士或直通巴士需要多一倍時間才能返回市區接載旅客。但難道確保交通暢順、跨境交通能夠有效運轉，就不正是運輸及物流局的責任嗎？而文體旅局作為旅遊事務的主管單位，對於旅客滯留在港、不愉快的經驗，不也應該道歉嗎？

至於保安局作為出入境事務的負責部門，早應該想到開通蓮塘或深圳灣口岸以疏導皇崗口岸人流。官員現在表示考慮在特別日子延長羅湖或落馬洲站的過境口岸，充其量只能說是亡羊補牢，後知後覺。沒有在除夕日之前為此部署，局長當然也要向旅客致歉。

大批旅客在街頭排隊。(陳永武攝)

不重覆犯錯之外更要「connect」

不知道事情能否如立法會議員田北辰所形容的，是「吃生菜」般容易處理，但客觀結果就是旅客滯留。既說「以結果為目標」，自然也只會「以結果」來論功過。司局長列舉做了再多的工作，強調事前準備、臨場應變、人流過多，但外界只會以結果、實際感受來評價，看到的是通宵滯留、席地而坐的畫面。比起強調做了多少工作，官員若能表現到同理心、顯示自己感同身受，更能與社會大眾「connect」。

陳國基司長表示，經一事長一智。我們有信心官員不會重覆犯錯。接下來的農曆新年假期，以至其他旅客高峰期，香港政府應該有能力避免這次亂象重演。只不過正如去年8月啟德郵輪碼頭亂象後，相關交通配套雖然改善，但今次卻又發生另一種過境混亂。這次事件再次反映的，是官員工作與社會觀感出現嚴重落差，還有內地旅客以及香港旅遊業的結構轉變。這些因素都不會簡單、自然而然地消失。司局長若不正視不足，只著眼於做了多少工作，那麼社會有理由擔心各種的治理問題只會一再出現，差別的只是以什麼形式、在哪些範疇。

新的一年才剛開始。對於司局長的工作成果，我們能否樂觀？