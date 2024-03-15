來稿｜哈馬斯：再見還是「再」見？

來稿作者：趙雲帆



目前的戰爭狀態下，以色列軍隊從加沙城到拉法赫不斷對巴勒斯坦平民目標進行攻擊，然而哈馬斯仍然未被以色列完全消滅。儘管以色列總理本雅明·內塔尼亞胡誓言要消滅該伊斯蘭激進組織，但埃及鄰國穆斯林兄弟會的歷史表明哈馬斯不太可能在加沙地帶被摧毀。在這種情況下，以色列將在軍事上佔領和控制加沙地帶，而哈馬斯將轉入地下並繼續其武裝抵抗。這意味著以色列政府將全面軍事控制整個巴勒斯坦。

哈馬斯起源於穆斯林兄弟會的埃及分支，而這是一個現在被埃及、沙特阿拉伯和大多數阿拉伯政權禁止的伊斯蘭運動。在第一次巴勒斯坦大起義期間，哈馬斯吸收了穆斯林兄弟會的很多意識形態，並注入了武裝抵抗以色列的概念。與在埃及現任總統阿爾西西政府下被打壓而沈默的埃及穆斯林兄弟會不同，哈馬斯比穆斯林兄弟會更加強大，因為它在以色列極端限制條件下製造出傷害以色列利益的武器，正如它在2023年10月7日的聖殿山風暴行動中所展示的那樣。

由於內塔尼亞胡已經表明正在進行的軍事行動將在哈馬斯被徹底摧毀前一直持續下去，以色列國防軍佔領加沙地帶後哈馬斯很可能會轉入地下活動。哈馬斯有能力進行重組並在整個領土上動員其軍事力量，因為自2005年以色列撤離該地區後哈馬斯已經建立了龐大的隧道網絡。儘管以色列可能選擇忙於摧毀這些地下隧道，但哈馬斯可以通過建造新隧道來做出回應並以對以色列士兵發動突襲，這將導致加沙地帶出現長期的游擊戰。

在國際上，西方國家可能會就巴以衝突而三思甚至改變他們的戰略。一方面，持續的戰爭將給加沙地帶帶來人道主義災難。另一方面，多年來哈馬斯已經軟化了其立場並準備接受1967年的邊境線（即以色列合法領土的界限）為基礎的巴勒斯坦國。儘管美國及其在亞伯拉罕協議中的阿拉伯夥伴可能會避免支持哈馬斯，但西方國家和機構可能會向巴勒斯坦人提供更多的人道主義援助。

目前，世界對內塔尼亞胡在加沙地帶的戰爭機器持有不同的觀點。在歐盟內部，愛爾蘭和德國在關於以色列對巴勒斯坦人行動的國際法院案件中站在了不同的立場上。愛爾蘭律師認為以色列阻止了巴勒斯坦人決定自己的未來。然而，德國選擇向以色列提供武器援助並暫停了對聯合國巴勒斯坦任務的人道主義資金援助，而這一行動也被尼加拉瓜視為幫助以色列實施種族滅絕。在歐盟之外，南非、巴西和中國的觀點與英國、加拿大和美國的觀點存在顯著分歧。

以色列是否會以正在進行的對哈馬斯的進攻來換取其全球形象？以色列總理通過將國防軍的軍事行動定義為保護國家存亡的方式提供了否定的回答。因此，以色列和哈馬斯將繼續接受第三方的援助，但該伊斯蘭主義組織可能會增加其製造武器的能力。目前，哈馬斯從黎巴嫩真主黨獲得軍事援助並從伊朗獲得財政支持，但由於反美情緒和反殖民主義和佔領的意識形態在更多國家和地區產生共鳴，更多的政府可能會加入此清單。在這種情況下以色列的佔領不僅昂貴的且將加沙地帶變成長期戰場。

因此，加沙地帶的未來不會給巴勒斯坦居民帶來更多樂觀和希望。以色列的佔領和哈馬斯的突襲將繼續奪走以色列和巴勒斯坦人的生命。從長遠來看，這會進一步使加沙地帶遠離獲得巴勒斯坦國家地位的權利，並將兩個種族群體沿著族裔和國家線劃分開來。由於雙方將在自己的社區中傳播他們自己版本的的心理文化和衝突故事並在幾代人中培養對彼此的仇恨，和平在以色列國防軍離開加沙地帶並在該地區建立一個民事政府前不會到來。

回看歷史，貝爾法斯特和北愛爾蘭城市的居民在動亂期間對這種族裔和國家的分裂非常瞭解，因此無論是以色列對加沙地帶的佔領還是哈馬斯的火箭襲擊都不會讓該地區和平。不幸的是，兩個當事方都不願意承認對方的合法性，而代價則是成千上萬名以色列和巴勒斯坦人的生命。這場衝突已經持續了將近八十年、見證了多項以色列拒絕遵守的聯合國決議和無數人的無辜犧牲。隨著美國繼續向以色列提供武器援助、更多國家向哈馬斯提供援助，巴以衝突將繼續使加沙地帶的巴勒斯坦人生活變得更加困難並分裂國際社會在此事上的站位。

作者趙雲帆是香港青年歷史、文化及交流協會理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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