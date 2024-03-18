來稿｜改善中澳關係　必須加大給力

來稿作者：陳文坪



去年是中澳建交50周年，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Norman Albanese）於11月對中國進行正式訪問，並與中國國家主席習近平和總理李強舉行會談。當時，外界期望隨阿爾巴尼斯訪華，中澳關係能加快改善。但快半年了，中澳關係並沒有如外界期待的那般「快速升温」。而民間之間往來，更處於「退縮」狀態。當下的澳洲，中國的元素「退色」了許多。

三月的澳洲，秋高氣爽。筆者到澳洲悉尼、昆士蘭州黃金海岸、首府布里斯本等地旅行，所到之處，感覺中國元素隨時間的推移，並沒有明顯增加，反而「退化」。

回顧2018年2月底，筆者同樣到悉尼去，所到景點都可看到中國人的身影，市中心大街小巷都可見到許多「中國元素」的存在。如中國人、售賣中國貨品的商店、小吃店比比皆是，而無須特別到唐人街，都能感受這些「中國元素」。但五年後的今天，這些元素除了唐人街外，似乎不見了。而中國人這一「最大元素」卻變得稀稀落落。

過去三年來，因新冠病毒的肆虐而封城鎖國，造成民間往來的許多不便。加之澳洲上屆莫里森政府在施政上跟隨西方步伐而有意疏遠北京。莫里森政府也呼籲國際社會對冠病進行溯源調查等而引發北京不滿。當然，中方也不甘示弱，對澳洲出口的煤炭、大麥和葡萄酒等一系列礦物品、貨品課徵懲罰性關稅。這些行動，引發了中澳在政治上的更加互不信任。

在政治決定一切的今時，各個層面都會受到影響。理性雖說政治與各層面須分開處理，但現實是與前者無法脱離。包括民間之間的往來也受到「嚴重阻撓」。

國與國之間都有自身的國家利益須考量，這就離不開政治因素存在。然而，造成政治上的「南轅北轍」而互不信任，是否就意味着須犧牲其它層面（次）的利益關係？是否就須放棄民間的互動聯繫？是否有必要將讓政治凌駕於一切而連往來都要放棄？這就考驗領導者的智慧。

回看過去，即便一些國家與國家沒有任何邦交關係，這些國家並沒有中斷民間之間的互動、往來。這說明什麼？民間的相互往來、相互了解、相互交流可以增加兩國之間的信任指數。對兩國人民的商務經貿、結交友誼、了解文化都是利大於弊的。只要這一圈子越來越大、越來越廣、越來越深，政治的互信就可水到渠成。因為，政治是服務人民的，以人民利益為先的。

因此，當國與國之間政治分歧時，鼓勵更多的民間往來，更深入的了解對方的文化，對推動雙方的互信、包括政治上的互信是有利的，也是必要的，甚至是必須去加強的。不能搞所謂的一刀切。

中澳各處亞洲與大洋洲於一端。歷史上沒有任何領土領海瓜葛。不能因政治制度不同而一直糾結於意識形態。地廣物博的澳洲與廣袤壯美的中華大地，是可以互補的，就如澳洲的袋鼠、中國的熊貓都獲得世人喜歡那樣各有千秋。放下歧見，走出曲折，邁向更平坦的大道才是正確的。

3月14日，中國外交部官網發布消息稱，應新西蘭副總理兼外長彼得斯、澳洲外長黃英賢邀請，王毅將於3月17日至21日對新西蘭、澳洲進行正式訪問。訪澳期間，王毅將同黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。澳洲總理阿爾巴尼斯在媒體吹風會上稱，期待王毅訪澳期間與他會面。

改善中澳關係，雙方不能只停在口惠上，必須用實際行動，更不能按兵不動，讓兩國關係停滯不前。是時候讓中澳關係跨步向前，讓外界耳目一新，這才是「外交與戰略對話」的重點。

傳統上，澳洲是屬於西方國家一員。但與西方的歐洲、美洲國家相比，澳洲卻是離亞洲最近的西方國家。身為亞洲的我們，必須多接近、多接觸、多來往，才能更好的了解他們的文化。只要能真正了解澳洲的文化，就可以更好了解西方的文化。對改善與西方國家的關係是有益的。

期待中方外長王毅到訪澳洲，能讓中澳關係加速改善，進一步提速，並帶動「中國元素」在澳洲的輝映。否則，「亞洲元素」必會加快，中國元素將會進一步「退色」。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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