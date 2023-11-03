來稿｜澳總理訪華料關係回穩　中澳開啟新階段

澳洲總理阿爾巴尼斯將於11月4日至7日訪華，這將是2016年以來澳洲總理首次訪華，也是1973年澳洲總理魏德倫訪華後第50個年頭。外界評價，中澳關係將走出陰霾，開啟全新50年。



1972年，魏德倫當選澳洲總理，並在數周後與中國建交，於1973年首次率政府代表團訪華，魏德倫也稱作「中澳建交之父」。那時候，澳洲對中國的承認也是跟著尼克遜走。因為在1972年2月，時任美国總統尼克遜就已經訪華，並承認了中華人民共和國。隨後，魏德倫也與中國建立外交關係，這在那個冷戰的年代是一個大膽的決定，對當時被孤立的中國而言有很大意義。所以，中國一直將魏德倫看作親中的代表人物。

回顧過去的50年，中澳關係有過熱火朝天，也有過多事之秋。

對中國而言，澳洲的存在感更多是在2000年後，霍華德就任總理。在中國經濟蓬勃發展的背景下，中澳關係整體堅強有力，尤其是隨着2008年北京奧運會的到來，以及大量中國留學生來到澳洲，使得中澳民間交流廣泛、深入，中澳雙方政治經濟往來穩定。在那個年代，中國文化在澳洲也極受歡迎。澳洲各大城市均有唐人街，中國的節慶活動非常受歡迎，從1997年到2017年是中澳關係的黃金二十年。

這期間，2008年全球金融危機後，中國率先強勁復蘇，使得包括銅、煤、鐵礦石、原油、木材等國際大宗商品市場得以提振。在中國經濟發展的前提下，當時陷入困境的澳洲得以擺脫經濟危機，並沒有受到太多的牽連。從這個層面來說，中國的復甦幫到了澳大利亞。這從另一方面反應了，中國的崛起給澳洲帶來了巨大的經濟效益，換句話說，澳洲是中國崛起的直接受益者。

也就是2008年金融危機後，澳洲看到了中國市場的潛力，開始拋棄一邊倒向美國的戰略，在中美之間開始左右搖擺，選擇「平衡點」。

坦白說，中澳兩國經濟的互補性非常強。中方需要澳洲的礦產和木材等，澳洲需要中國的市場和技術。澳中雙方有著廣泛共同利益，合作覆蓋經貿、服務業、教育、人文、氣變等諸多領域。倘若兩國合作，前景一定非常廣闊。

但是，澳泱一邊享受著中國崛起的紅利，另一邊卻在遏制中國崛起，對中國採取冷戰思維，將中國視為假想敵。這塑造了澳洲「兩面派」的對華投機行為。對此，中國多次警告澳洲，但卻沒有得到正面回復。

澳洲之所以遏制中國，主要是認為中國會威脅到它的安全。澳洲似乎總有著一種「紅色恐慌」的幻覺。這種幻覺在美國的印太戰略背景下，變得愈發明顯。

在美國重返亞太後，澳洲的達爾文軍事基地成為美國牽制中國的重要支點；之後，澳洲加入美日印澳四國同盟，用以對抗中國；在台海局勢上，澳洲多次挑戰中國底線，對中國進行施壓；澳洲與美、英形成了三方安全夥伴關係……這些都是澳洲對中國制衡的直接證據。這樣的事情還有太多太多。

其實，這也反映了美國試圖左右澳洲的對外關係。本次阿爾巴尼斯訪華前，就先去到華盛頓，獲得拜登對其訪華的理解和允許後，才來訪華。這足以看到美國一直試圖左右澳洲的對外政策。

但是，我們要以建設性的眼光看待兩國關係，不能只看過往，要以樂觀的心態看待兩國未來。

自去年阿爾巴尼斯上台後，對華採取相對友好態度。相應，中國取消了對澳洲煤炭、木材和大麥的進口限制，以及兩國在葡萄酒關稅上達成協議，兩國關係似乎開始回暖。前幾日，成蕾的獲釋也讓中澳關係前行了「一大步」。

我們鼓勵阿爾巴尼斯的「破冰之旅」，這揭示了澳洲又要開始重新平衡中美關係。這給我們一絲樂觀的想像。這可能與這位總理的經濟學背景有關，他應該更懂得市場的重要性，更擁有一個聰明且靈活的頭腦。

我曾經在文章《中澳關係趨緩 澳大利亞努力尋求中美「平衡點」》中談到，澳洲就像一個「不倒翁」，澳洲的對華政策大部分取決中國是否崛起。當中國崛起，澳洲就會平衡中美關係，甚至轉向中國；當中國滯後，澳洲就會立即偏向美國。當然，這也從側面說明了在經濟和外交層面，中國逐漸在美國阻礙中成功突圍。現如今，雖然美國的經濟增長較強勁，但政策的持續性不足，經濟增長後勁不足，民眾實際收入並沒有提升，美國反而深陷戰爭泥潭。這也時刻提醒阿爾巴尼斯迅速調整中美平衡政策。

縱觀中澳彼此在亞太地區巨大的利益，我們有理由相信，隨著中國在經濟舞台的崛起和外交上的成功突圍，其在地緣政治上的突出作用將會愈發明顯，這些都將左右澳洲在地緣政治上的搖擺。未來，阿爾巴尼斯政府將會奉行大國同盟策略，以及努力保持中美平衡的策略，以實現澳大利亞的利益最大化。

作者劉佳星是北京外國語大學澳大利亞研究中心兼職研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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