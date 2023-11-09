來稿｜ 推進經貿融合　才能造福人民

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Norman Albanese）11月4日至7日對中國進行正式訪問。除了訪問上海並出席中國國際進口博覽會（進博會），與在華商界人士會面外，也於11月6日到北京與中國國家主席習近平和總理李強舉行會談。



今年是澳中建交50周年，在這金秋的季節裏，阿爾巴尼斯「借」出席進博會訪華，使澳中關係終於向前邁出一大步。澳中關係也迎來了金秋的「燦爛「前景。



來稿作者：陳文坪



過去五年來，中國與澳洲的關係即便沒有倒退，也是原地踏步。事因澳洲上一屆政府總理莫里森（Scott John Morrison）於2019年5月，在澳洲聯邦大選中率領執政的自由黨—國家黨聯盟贏得多數國會席位獲得連任後，莫里森政府在施政上亦步亦趨、緊跟西方腳步。堪培拉也以國安為由禁止華為參與5G合同、還呼籲國際社會對冠病進行溯源調查等，這些行動引發北京不滿，進而對煤炭、大麥和葡萄酒等一系列澳洲商品課徵懲罰性關稅。

雙方在貿易上相互設置「關卡」。澳洲的煤炭、礦石、牛肉、大麥、葡萄酒、海產等貨物貨品常出現在媒體發報道字眼中。這樣一來，澳洲也把與中方的貿易糾紛申訴到世界貿易組織。其實，貿易糾紛以課徵懲罰性關稅，可以說是沒有贏家，雙方都有所損失，差別只在多與少之間。

在外交上，兩國也是相互指責，互不承讓。例如2020年4月21日，時任外長佩恩（Marise Ann Payne）宣佈，澳洲首次引用新通過的《外交安排政策法》，取消維多利亞州在2018年同中國國家發改委簽署的「一帶一路」諒解備忘錄，以及2019年簽署的框架協議；不過，該州與伊朗和敘利亞政府之間的另兩項協議也被推翻。並非只是針對中方。

對於澳洲的這一決定，中國外交部表示強烈不滿和堅決反對，並向澳方提出嚴正交涉，「保留對此作出進一步反應的權力」。中國駐澳大使館回應說，澳方此舉是針對中方的又一無理挑釁行徑，再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，也必將「搬起石頭砸自己的腳」。

一般上，中方在外交措辭的遣詞用字都非常講究。可見，中方的這一聲明等同於對澳洲的一種「外交抗議」。事因澳洲的宣佈恰好博鰲論壇會議在中國海南召開，是否故意選擇此時來惹怒中方，就不得而知，但不利中方所倡導的「一帶一路」的形象卻是事實。

但中國愈來愈強大，應該更加自信，根本無須太在意他國因意識形態的杯葛，更無須發表如「中國非奶牛，不能擠完奶即宰」這樣如同「宣泄」不滿的言論，也無須牽扯到過去的其它事件裏。能就事論事是一種明智的做法，中方須加強本身的公關能力。

回顧美中貿易摩擦，談判不果後，時任美國總統特朗普政府採取懲罰性關稅來課徵中國貨品。美國政府依據301調查單方認定結果，宣佈對原產於中國的進口商品加徵25%的關稅。當然，中方認為這是不合理、不合規的政策，反對美方這一做法。但是，中方也採取同樣手段，如出一轍「複製」美方懲罰性關稅的方式，對來自澳洲的產品徵收高稅率。這與美方的做法有何不同呢？

回看澳洲工黨領袖阿爾巴尼斯今年5月上台執政，澳洲在檢討對中關係上，經過一年多來努力與「糾錯」，終於有所緩和。

一個明顯的例子就是，澳洲總理阿爾巴尼斯今年8月初呼籲中國因涉嫌「泄漏國家機密」被監禁的中國環球電視網（CGTN）澳洲記者成蕾，稱對她入獄三年後的狀況感到擔憂。不出兩個月，成蕾就於10月11日獲得中方釋放返回澳洲墨爾本與家人團聚。雙方說辭雖各異，但兩國關係緩和卻是一大例證。

中澳分別地處亞洲與大洋洲，都是亞太的成員之一，兩地地域直線距離近8000公里。從北京到澳洲的悉尼，需要10個小時的飛行時間。雙方既沒有領土、領海糾紛，也沒有過去歷史恩怨糾結，不能一直糾纏於意識形態。兩國關係不該是曲折不斷，理應走得更加平坦、平和才是正確。

阿爾巴尼斯先前表示期待訪問中國，並稱這是「確保兩國關係穩定和富有成效的重要一步」。他在與習近平主席會晤也提到，澳中兩國之間牢固的關係將有利於未來， 「當出現分歧時，雙方進行溝通很重要。從溝通中產生理解」， 並呼籲北京完全撤銷對澳洲輸華商品的限制。

其實，中國總理李強9月7日在雅加達出席亞細安峰會期間與阿爾巴尼斯會面時，也呼籲雙方本着相互尊重、求同存異、互利共贏的精神妥善處理分歧，推動兩國關係進一步改善發展。

李強在北京會見阿爾巴尼斯也再次表示，中國願同澳洲推動兩國全面戰略伙伴關係持續穩健發展，鞏固加強能礦等傳統領域合作，避免把經貿問題泛政治化、泛安全化。

於此看來，雙方的目標都是一致的。就是希望澳中／中澳的關係能不斷向前邁進，增加交流與互信，着眼於未來雙邊關係發展，讓澳中／中澳經貿加速融合。這樣才能造福兩國人民，才能共同維護亞太地區和平與穩定。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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