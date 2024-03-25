來稿｜普京的「終身總統獎」

來稿作者：陳文坪



剛當選與連任俄羅斯總統的普京，3月21日凌晨繼續向烏克蘭首都基輔發射31枚導彈，導致17人受傷，建築物遭受破壞、汽車被毀壞更是不在話下。這是烏克蘭首都基輔近期遭受的最大規模空襲。也說明普京借大選的餘威向烏克蘭發動新一輪的狂轟亂炸。

俄羅斯3月17日結束了為期三天的總統大選投票，官方結果顯示，71歲的普京獲得87%的支持票，以壓倒性優勢贏得了近7600萬張選票。這次的總統選舉，可說是在飽受爭議下舉行。普京雖贏得勝選，但西方多國領袖指這次「選舉顯然是不自由也不公平的」。因為總統大選前，反對派人士納瓦爾尼上個月在監獄中突然死亡。西方直指這是普京加以「陷害」的。

回顧過去，今年71歲的普京，2000年當選總統後連任一屆共8年。基於憲法規定兩屆後不得續任。普京提名時任俄國總理梅德韋傑夫競選總統，而普京本人任政府總理後修改憲法的總統任期，從一屆四年延長到六年。於是，普京2012年再次當選總統6年，梅德韋傑夫繼續出任總理。普京2018年繼續連任，任期至2024年。

眼看任期越來越近，普京再次動憲法腦筋，進一步修改憲法。2020年俄國修改憲法，仿效《美國憲法第二十二修正案》進而規定同一人擔任總統任期不得超過兩屆；該法律最終於2021年4月5日簽署，並把既有的總統當選次數從零重新計算。也就是說，無論過去當選多少次總統，在新修正的憲法下都不計算意，即歸零。

因此，普京2024年3月當選總統，六年任期至2030年。仔細一算，普京從2000年至2030年，共執政30年，即便去掉4年的總理任期，也是長達26年之久。如果繼續到2036年，則執政俄國長達32年。

其實，一個國家能否持續發展，離不開競爭與賢能者執政。通過競爭，可讓不同的、好的觀點呈現；賢能者執政，可帶動創新與發展，帶領國家不斷向上提升，創造繁榮。

至今為止，普京領導國家已有24年，俄羅斯有沒有取得長足發展？與歐盟、美國、日本等富裕國家相比，差距是越來越遠？抑或越來越近？答案是不言而明。

普京執政的24年裏，多次揮軍入侵鄰國，併吞或佔領他國領土。2022年2月更進一步入侵烏克蘭，戰事一打就是三年，何時能結束？沒有人知道。普京發動侵略，除了臭名遠播外，還受西方國家制裁；普京也犯下戰爭罪，海牙國際法庭更發布對他的逮捕令。正是如此，普京能去的國家已屈指可數。

普京繼續掌政是否對俄羅斯最好？只能由俄羅斯人民回答。但俄羅斯國土面積為世界第一，這麼廣袤的國土，豐富的資源，在普京24年的掌政中，國家經濟（GDP）只與東北亞的韓國相若。以2023年國際貨幣基金組織（IMF）數據，俄羅斯GDP為18,624億美元，韓國為$17,092億美元。但韓國人口只有5170萬而俄羅斯卻有1.44億人，約是韓國的三倍。這麼一比較，相信你能從中了解普京治理下的俄羅斯是怎麼樣的一個國家。

縱觀近50年來社會的發展，似乎許多民主國家的政治制度相對具有韌性。至今為止，世界上發達的國家多數在西方。如歐洲的德國、法國、英國、意大利、芬蘭、瑞士、挪威、比利時、瑞典等、北美洲的美國、加拿大。大洋洲的澳洲、紐西蘭。亞洲進入發達國家/經濟體的有日本、韓國、以色列、新加坡、文萊、香港、台灣等。

從這些發達國家來看，政制上都採用民主競選的方式來治理國家。權力的產生來自於人民的選票，讓「賢能者「上台執政。即便是機會主義者是個「爛蘋果」，也有機制使他/她下台，不怕當選後佔着位子不離開。

以當今世界強國的美國為例，自建國以來，至今已產生46位總統，憲法規定，總統一屆任期4年，最多可連任一屆，任期8年。這也造就各屆政府都盡最大的能力去舉賢加入自己的團隊，制定與推行各項有利於國家的政策，發掘每個人的潛能，為國家作貢獻。美國美國社會至今能屹立於世界之林，就是社會具有競爭力、創造力、以及不斷的創新能力。

同樣的，歐盟多個國家富裕程度比誰都來得高，相信與自身的競爭制度有關。即便是日本、韓國，新加坡其「保守」的民主體制也可支撐國家的發展。從沒有領導人「享有」終身制。

按照俄羅斯2021年通過的法案，現年71歲的普京在2024年當選總統後，如果2030再競選6年任期獲勝，則可連任至2036年，如是這樣，他可在總統位置上到高齡83歲。看來在國際社會中，獲得「終身總統獎」的稱號非普京莫屬。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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