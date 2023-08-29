揚言自得｜美國為何不聯俄打中？

俄羅斯總統普京執政頭十年一直爭取融入西方陣營，甚至要求加入北約。美國亦深知聯俄打中是最佳戰略。但美國為何不這樣做，卻反而挑起俄烏戰爭，導致最不利美國的中俄靠背？這是全球大變局中的關鍵大轉折，明白這個轉折，有助明白美國的戰略部署，有助我們的反部署。



大轉折始於2016年。那年特朗普爆冷擊敗希拉里成為美國總統。其後美國多項調查包括聯邦調查局和國會的調查報告，都達至同一清楚結論：俄羅斯情報部門大規模介入美國大選，打擊希拉里選情。但這些報告隻字不提最關鍵的問題：俄羅斯的介入是否改變了大選結果？為什麼不提？因為不敢提。

俄羅斯的手法高明、全方位、精準地瞄準不同選民群體。例如：利用黑人和少數族裔對種族歧視的不滿，透過設立黑人網紅的假公眾號，呼籲他們杯葛投票，抵制這個白人當權者粉飾民主的玩意。「杯葛投票」 貌似中立，使人易墮陷阱，但黑人和少數族裔卻是希拉里的票倉，他們不投票，希拉里便大量失票。

更令美國「不敢提」的是：聯邦調查局於大選投票日之前11天的關鍵時刻，公布重啟對希拉里「電郵門」事件的調查，這對希拉里的選舉造成莫大打擊，被公認是導致希拉里敗選原因之一。事後調查證實「電郵門」是俄羅斯情報部門夥同維基解密阿桑奇聯手炮製，以打擊希拉里選情。但聯邦調查局長情何以堪？難道承認連自己也懵然不知被俄羅斯利用，成為打擊希拉里的工具？難道要中情局和國土安全局等強力部門承認俄羅斯在自己眼皮下改變了美國大選結果？

承認被俄羅斯改變了大選結果又如何？向美國全體選民公佈：「有選民被俄羅斯的信息戰誤導了，影響了選舉結果，為了確保選舉的公平，要重選！」？這不單把美國大選變成國際大笑劇，情況更會一發不可收拾。特朗普會接受重選？有多少選民會接受從選，不重選又會激發多少希拉里的支持者公民起義？這是永遠打不完的官司、 永遠不會癒合的傷口。

故此，美國只敢承認俄羅斯干預美國大選，但絕不能亦不敢承認俄羅斯改變了大選的結果。美國可以承受特朗普做總統，但絕不能承認因為俄羅斯的介入特朗普才成為總統。

希拉里所獲的普選票數多過特朗普，特朗普靠「選舉人」票多過希拉里而獲勝，是險勝。沒有俄羅斯的介入，希拉里不是「可能」勝，是必勝。選舉結果公布之後，希拉里打破美國歷史慣例，沒有在當天承認競選失敗，而是失蹤了一天一夜。無人知道她的去向，直到第二天還一再延遲她的敗選公佈。當時唯一的一篇報道來自非主流的小型網媒，說她承受不了敗選的結果，精神崩潰了一天一夜。但我從歷史倒後鏡看到的影像是：她用了一天一夜去決定可否以俄羅斯介入為由，要求推翻選舉結果。

美國聯邦調查局及國會等對特朗普「通俄門」調查報告的另一條共同結論，是時任總統奧巴馬在反制俄羅斯介入時，「有所缺失」 （Flawed）。除了怪總統，難道怪美國所有的強力部門？

綜合多方面的報告以及有關官員回憶錄，奧巴馬當時猶豫不決，他恐怕過於高調的反制，會被誤視為出於黨派利益而以國家機器支持希拉里的選舉工程。奧巴馬亦被自己的信心蒙蔽，當時民主派和民調一致相信希拉里會以大比數勝出，俄羅斯的下三流手法怎能影響大局？ 而且當時沒有可公開的證據，奧巴馬作為總統又怎能呼籲美國選民「不要被俄羅斯誤導，要投票給斯拉里？」這樣的指稱在當時形勢下對大部分選民來說是天方夜譚，很容易被視為惡意抹黑特朗普，並引起反效果不利希拉里選情，對此奧巴馬亦擔當不起。

普京對美國大選的逆襲，使民主黨及美國所有強力部門都對俄羅斯仇深似海，俄羅斯居然膽敢用中情局顏色革命手法成功扶植一名親俄的美國總統上台！俄羅斯有什麼不敢做？不消除俄羅斯的威脅，美國怎能安枕？

普京又為何這樣大膽，對美國進行較911更致命的「政權交替」式攻擊？其實他的膽子，同樣是被仇深似海逼出來的。

俄羅斯前總統葉利欽在讓位給普京之前，向時任美國總統克林頓提出最後一個要求：「 我只有一個要求，把歐洲交給俄羅斯。」 克林頓回答：「我不相信歐洲人會喜歡這樣做。」 葉利欽說：「 我是認真的。俄羅斯有能力和智力處理歐洲」。以上白紙黑字的歷史紀錄來自克林頓總統圖書館檔案：《與葉利欽總統在伊斯坦堡談話記錄：1999年11月19日》。葉利欽這項要求的背景是：他與克林頓關係緊密，克林頓任內應葉利欽要求對蘇聯解體後的俄羅斯提供大量援助，並讓俄羅斯加入成為G8成員。克林頓的大力支持讓葉利欽於大選擊敗共產黨背景的勁敵。「把歐洲交給俄羅斯」的歷史紀錄餘下沒有記錄下來的、但含意清晰的世紀交易是：俄羅斯把亞太交給你（美國）。

普京出任總統後，繼續葉利欽路線，積極靠攏西方。特朗普和普京郎情妾意，是最有心有力促成美俄聯手打中的二人組，但他俩的一連串操作，卻導致美國國安系統認定：俄羅斯的威脅是眼前的，陰毒而致命；中國的威脅龐大但相較遙遠，故此必須先清除俄羅斯的威脅，才能心無旁騖對付中國，否則美國在南海或台海一旦與中國正面交鋒，俄羅斯定必趁機出手拿下歐洲。美國就算在南海或台海成功阻遏了中國，但失去了歐洲，這筆帳算來算去不划算。而且，解除俄羅斯的威脅遠較挫敗中國容易，在過程中亦會更加牢固美國對歐洲的掌控，馴化俄羅斯後再以更鞏固的歐美聯盟對付中國，勝數更高。美國於是先易後難，先俄後中。

蘇聯解體後，美國總統和國務卿多次親口對戈爾巴喬夫承諾：北約不會東擴 一寸。近年才解封的90年代美國外交文件顯示：90年代初期，美國已決意把所有東歐國家包括烏克蘭納入北約。戈爾巴喬夫被美國欺騙，葉利欽一樣。克林頓對他說：東歐國家納入北約後，北約會變成和平夥伴（Partnership for Peace），俄羅斯和前蘇聯所有國家都會加入「和平夥伴」這個組織，大家平等對待，共建歐洲。葉利欽回答：「 這真是偉大的構想。我興奮極了！」。1999年12月，被美國灌醉多年後終於覺醒的葉利欽決定在任期屆滿前六個月辭職，讓位給「 有能力、有智力」的普京作為代總統，讓普京有數個月時間累積政治資本，然後透過選舉正式被選為總統。

柏林圍牆倒塌時，普京是蘇聯派駐東德的情報主管。眼見它牆塌了、國家瓦解了、自己國家的領導被騙了、 自己誠心融入北約被拒了、北約軍隊要擴展到自己家門口了，普京豈能不反制？普京干擾美國總統大選扶植特朗普，在他眼中是維護國家利益的最和平手法。

美國的「先俄後中」的戰略部署，挑起俄烏戰爭，配上暴力加息，凍結俄羅斯海外資產，調動盟國對俄羅斯進行2500項預備已久的制裁，把俄羅斯踢出全球金融貿易和戰略供應鏈系統，炸毁北溪二號油管，壓制中國不得援俄。美國的部署步步到位，唯一不到位的，是經濟規模只如我們一個大省的俄羅斯在如此全面和極限打擊之下，資金竟然沒有亡命逃離俄羅斯，經濟金融社會竟然沒有崩潰，俄羅斯反而展開架勢和美國打長期消耗戰，令美國不敢進、無路退。盟國開始厭戰，國內民心躁動，大選周期開始，拜登如何是好？

但美國在內外交困之下，竟仍然不斷在我們國家門口拉幫結派社，除了澳日韓之外還要拉上菲律賓、越南、印尼等製造亞洲北約。美國「先俄」假若成功，「後中」時中國形勢會急劇惡化。俄烏戰爭是繼美國911全面反恐後給予中國的另一個戰略大機遇。我們一定要讓俄羅斯挺住，盡量延長這個戰略機遇期，利用盡淨，絕不浪費。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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