來稿｜技術性「杯葛」 新中多城飛不了

來稿作者：陳文坪



新加坡、中國同處同一時區，沒有時間差。有的話也只是季節的差別。如冬天日短夜長。也就是說，新中兩地的作息時間大致相同。紅眼航班是在半夜後抵達或凌晨前離開，與人們的作息時間恰恰相反。這不但對航空公司的運營造成不便，也會給相關者包括旅客帶來諸多不便，如交通、接機、送機、住宿等。

日前媒體報道，新加坡航空公司(新航)從3月底暫停往返重慶、成都的航班，原因竟是新航未獲得中國民航局批准，在來臨的夏秋航季（3月底至10月底）續飛這兩座中國西南重鎮。新航原本向中國民航局申請今年夏秋季每周往返新加坡和重慶10趟。不過，當局僅批准新航繼續每周一從新加坡飛重慶一次，航班時間更被改為凌晨2時15分抵達重慶江北機場，逾一小時後（即凌晨3時30分）離港。新航評估「紅眼航班」難以經營，選擇取消飛重慶的計劃。

今年2月9日，新加坡對中國實行免簽證制度，中國國民可以說走就走當日就可抵達獅城作商務、旅行、探親、遊學等活動。如果沒有航班來往兩地，那免簽制度的便利就會大打折扣。對西南省份的人民來說，要到獅城，除了到其它城市去搭機外，別無選擇，耗時耗費加不便在所難免。同樣的，獅城人民要商旅重慶、成都地區，也只能繞遠道其他城市轉內陸航班。一樣費時費力。

回看去年12月7日，新加坡和中國在天津召開新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議，新國副總理兼財政部長黃循財在會上說，在新中航班不斷增加的基礎上，雙方將通過30天互免簽證安排，加強兩國人員往來。

黃循財說：「我們希望能達到疫情前水平，甚至在直航航班上超過疫情前水平。我們兩國的30天互免簽證安排，也將支持這一進展，這能夠推動更多人員交流，從而強化雙邊關係的基石。」

可見，互免簽證安排就是希望有更多直航航班來往，這樣才能加強更多人員交流。如果沒有直航航班，甚至中斷航線，那就是事與願違，與當初所達成的結果相互「抵觸」、相互「拆台」、甚至出現「南轅北轍」的意味。

回顧冠病時期，各地封城鎖國，許多城市來往的航班都被迫中斷。讓哪些需要緊急回國或商務的旅客可說是「寸步難行」。但新渝航線卻維持每周有往返航班，至少為旅客提供了可供選擇的飛行需求。

然而，后冠病時代，中國重新對外開放，新渝、新蓉卻遇到航班中斷的情形，而且是飛行航班不獲民航局批准。採取這種技術「杯葛」，不讓航空公司以正常時段起降飛行，不但有違兩國高層的互信與支持，也有違后冠病時代對外開放的需求。監管單位有必要向大眾作出說明，以示正聽。

中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥去年12月在JCBC會上說，他希望圍繞中新關係新定位的三個關鍵詞「全方位、高質量、前瞻性」，明確兩國下階段合作的方向、重點和路徑，共同把兩國領導人共識和中新關係新定位落到實處。這是多麼鏗鏘有力的表態。

但是，如果中方各合作機構、監管單位採取各自為政、各自為己、各自為便的心態，在新中多個城市來往航線被迫中斷的情況下，人員交流就會減少，甚至降到最低，那「全方位」就談不上了，「高質量」也就會降低了。

新渝、新蓉沒有直達航班，對企業家來說，必須繞道而行，就必須花更長時間方可到達，對企業經營者是不便的、對投資者也是不利的。對外資的引入，也會令投資者「懷疑」政策的可持續性？

回頭看看新航來往中國南方城市廈門這一航線（班），今年3月底後也中斷了。這對來往於獅城——廈門地區（包括福建泉州、漳州等）的兩地人民，也造成許多不便。畢竟獅城有百萬人民的祖籍都是來自福建地區。其它不說，單單情感這方面，就值得監管單位，慎重思之。

疫情前，新航子公司聖安經營獅城——廈門的航線，每天來回，為兩地人民架起友誼之橋。後疫情時代，開放後的中國，新加坡航空公司卻沒獲准飛廈門。這是多麼的「奇葩」現象。

中國駐新加坡前大使孫海燕勞苦功高，在去年7月底離開新加坡回京前給新加坡人民的「最佳禮物」，從7月26日開始，新加坡普通護照免簽入境15天，從而加強兩國民間的交流與往來。但她應該沒有想到，她任內極力爭取中方人民入境免簽開始實行後，多個城市來往獅城的航班卻「技術性」被中斷。

新任中國駐新加坡大使曹忠3月24日抵新履職。希望他能關注一下新航飛往中國多個重要城市航班（線）「技術性」中斷的問題。共同促進新中更多航班來往飛行，從而造福兩國人民。對改革開放的中國是有利的、也是有益的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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