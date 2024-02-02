來稿｜新中互免簽證　龍年新春「賀禮」

時代變遷，科技發展，伴隨着地球村裏的生活，國與國之間即使千里之遙，也可形成了一日生活圈。新中互免簽證後，從廣義上講，兩國已經形成一天生活圈。如從新加坡早上乘坐飛機飛往福州、廈門或廣州、深圳，中午時分就能抵達，下午即可與客戶進行商務會議，傍晚結束後，再乘坐飛機返回新加坡，當天就可到家。同理，從廈門或廣州飛來新加坡，辦完事後，吃個晚餐，當天同樣可以再回到出發城市。，免簽證安排，為出行的人們提供也便捷，為兩國企業人士、商務活動、會議討論提供了有利條件。



來稿作者：陳文坪



從2月9日開起，新加坡和中國將落實30天互免簽證措施。此一消息在中國中央電視台1月25日下午率先報道後，隨即被新中、海內外各大媒體、包括自媒體轉載，新聞可說是鋪天蓋地迅速在社媒體傳開來。可見，中國人民盼望許久入境獅城免簽，終於在龍年新春來臨前啟動。令許多人心動不已，笑逐顏開。

疫情三年，許多國家在頭兩年都處於封城鎖國，第三年個頭雖逐步開放邊界，但人們的往來還是受到各國移民條例某種程度的限制。除此之外，還遇上航班中斷、班次減少、時飛時停，給民間交流帶來了許多不便。後疫情時代，各國都開放邊界，希望可以促進更多的商務、會展、旅遊、探親、訪友、文化交流等等。而互免簽證，為各項往來，掃除了一道障礙與屏障，提供了人們希望的「即興出行、說走就走」的動力與方便。

新中互免簽證30天，為兩地人民往來提供了便利、便捷的出行方式，兩地人民無需再為簽證而煩惱。這不但可以促進旅遊業的進一步復甦，也加強與促進企業、文化、商旅、民間團體、人民之間的往來與聯繫。從免簽這一工作安排可以看出，新加坡政府效率之高，言出必行，而行之有效。

這項免簽安排由新方提出，並於2023年12月7日在第19屆新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC）會議上與宣佈。而從12月7日至1月24日，大約只用一個月的工作日就完成這一事項。可以說，推進速度之快，行政效率也高。

互免簽證，航空公司是最先獲益者。各大航空公司都為接下來的兩國民眾的出行，提供更多的航班服務，飛行更多的城市作安排。正如新航發言人說：「中國大陸是新航集團的重要市場。我們將繼續關注中國市場對航空出行的需求，並與相關部門密切合作，以調整我們在中國的航線網絡和運力。」

上海東方航空新加坡營業部總經理吳琪威受訪時也說，「東航將持續新增中新航線，以滿足兩國經貿往來和人員交流需要。針對頻繁往返兩國的旅客，東航即將推出2024年度套票，這將顯著降低旅客的出行成本。」

可以這麼說，航空公司提供更多航班，必將促進兩地人民之間更多的商務洽談、消閒活動等交流與聯繫。

新加坡是一個移民國家，而許多人的祖籍都來自於中國大陸的福建、廣東等地。回國探親加旅遊是一個常見的現象。而互免簽證30天，比起中方過去給予新方免簽15天，可以帶來更大的方便，在一定程度上促進更多交流、聯繫。例如，探親加旅遊，可以有更多時間安排到多地走走看看；商務會展，在結束後，可以有更多時間，在當地開拓商機，甚至與合作商家進一步洽談討論，實地參觀等後續活動。

無獨有偶，泰、中兩國政府也在1月28日簽署協議，允許兩國人民從3月1日起互相免簽證入境。這肯定有助於吸引更多的中國人民到海外旅行。中國與新馬泰三國都互免簽證，形成了一箇中方與泰新馬旅遊大圈。讓中國人民可以自由行走在東南亞這片美麗的沃土之上，領略三國的不同民風、民情、民俗等文化，品嚐三地不同的美食，增進多方的了解。

在龍年新春佳節到來之際，互免簽證，開啟旅程，給新中兩國人民特別的新年「賀禮」！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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