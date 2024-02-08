來稿｜中新免簽了　陸港就應該免簽嗎？

來稿作者：李彥洲



最近網上有一種觀點，認為中國和新加坡已經免簽證了。但中國內地和香港之間還要簽注，很受限制，已經不合時宜。

這種說話非常不負責任，甚至有些荒謬。首先，也是最重要的就是新加坡和中國之間沒有陸路口岸，只能靠飛機航班到達。這就很大程度限制了中國遊客去往新加坡的人數。2023年到星旅遊中國遊客人數為136萬人次，而訪港內地客全年錄得2654萬人次，相差二十倍之多。即便如此，香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，2023年訪港旅客有3400萬人次，只回復至新冠疫情前約一半。如果全部恢復的話，香港的內地遊客能達到5000萬人次左右，這對一個1000平方公里，700多萬人口且山多平地少，道路狹窄的城市，已經嚴重飽和了。就像前不久發生的元旦夜大批內地遊客滯留香港的事件，就是因為皇崗口岸的通宵跨境巴士沒法承受這麼多遊客北上，並不是跨境巴士和皇崗口岸本身有什麼問題。筆者認識的來過香港的內地朋友，都說香港人太多了，特別是尖沙咀、旺角、銅鑼灣一代，人數超過他們的想象。如果免簽的話，香港的道路，交通很難承受和接納這麼多遊客，這樣非常影響遊客的心情和香港旅遊業的質量。

另外，筆者曾經採訪過以為在研究新加坡的中國學者，她說，即使中國和新加坡免簽，新加坡政府靠航班來控制中國赴星遊客人數，也是一件很容易的事。而正是新加坡明白這一點，所以才敢和中國互免簽證。

另一方面，新加坡和近在咫尺的馬來西亞卻不是免簽，馬來西亞的人均收入和中國差不多，和新加坡的關係不可謂不緊密。但即便如此，平地居多且道路寬闊的新加坡也不敢和馬來西亞免簽，因為兩國有陸路口岸，一旦放開，肯定會有大量馬來西亞人湧入，影響新加坡的正常生活。香港和深圳有7個口岸，但新加坡和馬來西亞只有兩個，而且馬來西亞去年只佔新加坡外國遊客的第三位（109萬人次），由此不難發現，新加坡對離它最近鄰國的還是不會完全放開。

還有人認為外國人可以來港待香港，但外國人來香港的比例遠低於內地人，因為他們也大都要坐飛機走空港，而不是走陸路，這在很大程度上限制了來港的外國人人數。

另外，還有就是香港是個免稅港，而內地是要收關稅的。香港的很多商品是國外進口的，特別是一些初級商品，價格比內地低很多。如果完全放開內地遊客出入境，是否會發生走私或者類似之前“水貨客”的事件，從而影響內地商品價格，打擊工農業，擾亂內地市場，減少國家關稅收入，這個也很難預料。

現在內地遊客來香港其實並沒有什麼那麼難，7天的時間也足夠一般遊客遊覽，如果說簡化出入境手續的話，尚可以商榷，但是完全取消，就顯得非常不合理了，甚至荒唐。同樣，筆者認識的內地朋友，並沒有覺得香港簽注有多難，非常簡單快捷，費用也不高。

況且《基本法》第22條特別規定，「中國其他地區的人進入香港特區須辦理批准手續」，取消免簽要有違反基本法之嫌，這絕對非同小可，並不是簡簡單單的說改就改的。而且香港如果取消簽注，澳門又該如何，也跟著取消嗎？特別是涉及到敏感且有複雜的澳門博彩業。

香港的內地遊客沒有恢復到以前，旅遊業沒有恢復，但這並不是簽注的問題，很大程度是香港商品和旅遊性價比不如從前，設施落後，景點新鮮感下降，內地遊客可選擇的目的地增多，而絕非是香港簽注的問題。

作者李彥洲是新聞工作者，大學修讀國際關係。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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