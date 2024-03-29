楊莉珊｜香港作為國際金融中心的地位將愈發突顯

博鰲亞洲論壇2024年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行，博鰲亞洲論壇不僅是展示亞洲聲音和智慧的視窗，也是推動全球治理和國際合作的重要力量，為實現一個更加繁榮、穩定、和諧的世界貢獻力量。作為開年以來、全國兩會之後中國主辦的首場重要多邊主場外交活動，博鼇亞洲論壇年會也是國際社會觀察中國和香港經濟脈動的重要視窗，2024年是實現十四五規劃目標任務的關鍵一年。作為全球第二大經濟體、世界經濟增長的重要引擎，中國經濟發展備受關注。中國兩會確立了2024年中國宏觀經濟政策基調和經濟發展重點任務，為未來經濟發展指明了方向。會議明確支持香港發展經濟改善民生，保持長期繁榮穩定。隨著兩會政策的逐步落地，香港作為國際金融中心的地位將愈發突顯。



來稿作者：楊莉珊



自2013年以來國家主席習近平，五次出席博鰲亞洲論壇年會，並發表主旨演講。其中2021及22年兩屆主旨演講，都是由習近平主席以視像形式發表。去年的論壇年會是疫情後首次完全恢復線下會議，出席開幕式並發表主旨演講的是國務院總理李強。

今屆年會多國領導人及金融機構、企業代表將會參與論壇。香港政務司司長陳國基亦將出席活動。全國人大委員長趙樂際應邀3月28日出席開幕式並發表主旨演講。香港貿易發展局指出，香港在區域合作的角色愈趨重要，其中金融及醫療的發展空間大。香港中華總商會會長蔡冠深希望透過此次論壇接觸來自各地的精英，認為論壇對香港十分重要。

博鼇亞洲論壇秘書長李保東在年會舉行的首場新聞發佈會上表示，實現可持續發展是世界各國的共同利益，團結合作是國際社會的共同責任。他強調，當前世界經濟增速表現疲軟，國際形勢變亂交織，自然災害和極端天氣頻發，全球治理需求日益緊迫，世界發展和安全面臨諸多挑戰，但世界經濟正在逐步走出疫情的陰霾，科技創新帶來了新的增長動力。希望通過此次年會的討論，凝結各方智慧，團結亞洲與世界的力量，攜手向前，攻堅克難，共創未來。

博鰲亞洲論壇年會發表的報告預測，今年亞洲經濟面臨的外部環境依然嚴峻，不少亞洲經濟體面臨較大的內部挑戰，但亞洲經濟仍有望維持較高的增長，在強勁消費支持下，預期今年亞洲經濟增速高於去年，達到4.5%左右。東亞地區增速或會持平於4.3%，南亞地區的經濟增速，更可達5.8%，繼續居於亞洲各地區的首位，亞洲經濟體通脹壓力普遍會進一步緩解。

2024年3月22日下午，由港股100強研究中心主辦、香港財華社、UWEB協辦的財華智庫「雙循環時代的金融全球化」系列沙龍第十七期以線上直播+現場分享形式舉辦。亞洲RWA工作組發起人及秘書長朱皓康先生以及眾多行業專家和領袖，權威解讀新質生產力、香港的特色與優勢，以及香港在Web3.0領域的投資機遇，助力投資者把握市場動態，優化全球資產配置。

隨著互聯網技術的快速發展，互聯網正在經歷從Web1.0到Web3.0的重大升級。在這場互聯網新技術革命的浪潮中，誰能抓住機遇，誰就能成為未來的引領者。擁抱Web3.0是香港的歷史性機遇，也是其保持全球金融中心地位的關鍵命題。

香港作為國際金融中心，擁有得天獨厚的優勢。去年公佈的《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》強調了香港特別行政區政府對虛擬資產及相關產業的支持和保護。香港的Web3.0發展主要圍繞金融科技和創新的生態環境。許多金融機構正在積極探索區塊鏈、數位貨幣等技術在金融領域的應用，推動金融科技的創新與發展。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》肯定和支持香港作為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的地位，以及打造大灣區綠色金融中心和服務「一帶一路」建設的投融資平臺。2020年5月，中央政府發布了《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，支持進一步推進金融開放創新，深化內地與港澳金融合作，提升大灣區在國家發展和對外開放中的支持引領作用。香港一直以來，在不同時期扮演著不同的角色，如今的香港亦可以作為「一帶一路」的金融平臺，為各方提供各種專業服務，發揮更好的門戶作用。

內地與「一帶一路」沿線國家和地區的經貿聯繫日趨緊密，人民幣在進行雙邊貿易投資的使用程度日益提升。截至2022年8月，香港人民幣存款餘額（包括存款證餘額）約9,900億元人民幣，為「一帶一路」沿線國家和地區以至全球的離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支援。環球銀行金融電信協會（SWIFT）數字亦顯示，全球約百分之七十五的離岸人民幣支付款額經香港處理。 香港作為內地與國際接軌的橋樑角色，配合香港領先的金融平臺及專業服務，作為主要投融資中心、離岸人民幣業務樞紐，以及資產管理、企業財資、風險管理及綠色和可持續金融中心，香港繼續為推動「一帶一路」倡議作出貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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