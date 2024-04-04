來稿｜馬英九再度訪陸緩和兩岸緊張關係

來稿作者：楊華勇



相隔一年後，台灣前領導人馬英九再度訪問大陸，包括到北京交流，令人關注他會否比上次獲更高層次官員接見。當前兩岸關係緊張，馬英九將此行定位為和平之旅，亦樂見與大陸官方進行接觸，顯然是想充當破冰先鋒，通過與大陸良性互動交流，緩和兩岸緊張關係。

馬英九首日行程，在與國台辦主任宋濤會見時的講話說，兩岸有共同的歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫。在他任內達成兩岸堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。馬英九重提反「台獨」，也是被逼到牆角了，退無可退，才奮起反擊。

國民黨兩岸新論述中，完全沒提到國民黨黨綱明列的堅決反對「台獨」，只提出諸如呼籲大陸正視「中華民國」的存在、讓臺灣參與國際組織、推動兩岸人權協議等，幾乎都是照搬民進黨訴求的拾人牙慧之舉。難怪島內媒體說，國民黨這一兩岸論述建議案「乍看之下會以為是民進黨的文件」，「對民進黨拿香跟拜的痕跡太明顯了。」

國民黨前主席洪秀柱表示，一個政黨若一味考慮選票，不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史。國民黨應對外界詳加說明「九二共識」的核心意義，而不是任由民進黨將其汙名化。

馬英九基金會執行長蕭旭岑撰文指出，蔡英文不要「九二共識」，國民黨也忙不迭地跟著丟掉了，「這不是民進黨最樂意見到的嗎？」國民黨掉入了民進黨陷阱，把原本自己手中好牌避之唯恐不及地丟掉，「還剩下什麼？」

因此，馬英九再度訪問大陸，不是代表國民黨而來，是糾正國民黨的錯誤而來，是代表臺灣的主流民意而來。馬英九將此行定位為「和平之旅」，他稱願在當前「艱困情況」下，「盡一己之力，傳達臺灣民眾心聲，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平。」馬英九選擇在賴清德即將就職的敏感時機訪陸，一方面或想充當破冰先鋒，通過與大陸良性互動交流，緩和兩岸緊張關係，向島內展現民族認同及政治互信對台海和平穩定的意義；另一方面，在民進黨當局突然叫停赴陸旅行團，臺灣海巡部門船隻粗暴追撞大陸漁船致兩名大陸漁民死亡，兩岸聯繫溝通機制停擺時，馬英九或可搭建「溝通平臺」，將島內主流聲音傳出來。

近年，台灣政治人物訪問大陸，主要是由國台辦主任宋濤接見，最高層級也只是見到政協主席王滬寧。因此，馬英九到了北京後，究竟獲哪位領導人接見，遂成了兩岸關係的重要風向標。馬英九願意以執政經驗以及對兩岸和平的使命感，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平。兩岸情勢因金門翻船事件更為緊張，馬英九出訪帶來和平契機。

隨著台灣大選塵埃落定，民進黨繼續執政，馬英九此行再沒有太多顧慮，定位為和平之旅，並表示「希望能再與老朋友碰面」。雖然沒說明「老朋友」是誰，但令人不禁想起2015年國家主席習近平和他在新加坡會晤後，曾許下後會有期的諾言，令人憧憬第二次習馬會有望上演。

由於民進黨與大陸欠缺對話管道，促使馬英九興起再訪大陸的心思，既向大陸摸底，也同時可向賴清德放話切勿輕舉妄動，試圖讓兩岸緊張關係緩和，故馬英九此行不但是和平之旅，更是破冰之旅，符合台灣和大陸的利益，也是全世界所樂見。

近年，台灣政治人物訪問大陸，主要是由國台辦主任宋濤接見，最高層級也只是見到政協主席王滬寧。因此，馬英九到了北京後，究竟獲哪位領導人接見，遂成了兩岸關係的重要風向標。假如是由習近平親自接見，凸顯大陸相當重視馬英九和兩岸關係。

民進黨政府過去8年大力推動「去中國化」，如取消遙祭黃帝陵大典，試圖改變台灣人的集體記憶和對中華民族的認同，故馬英九去年透過到大陸回鄉祭祖，既盡孝道，也用行動來表明慎終追遠是中華民族的傳統文化習俗和美德，並拜謁南京中山陵、南京大屠殺紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館，來增進台灣學生對中國近代史認識，證明兩岸同屬一個中國，不容民進黨透過「去中國化」言論否定。

「務實台獨工作者」賴清德將於5月20日正式就職，而其副手、曾被國台辦兩度點名為「『台獨』頑固分子」的蕭美琴，近日又密訪美國與歐洲若干國家，國台辦痛批「民進黨當局勾連外部勢力，變著法子搞所謂『外交』突破，服務於『台獨』目的，損害了台灣同胞根本利益」。馬英九在兩岸局勢劍拔弩張之際再度訪問大陸，對兩岸關係來說意義確實不同凡響。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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