來稿｜從台灣運籤看賴清德的兩岸政策

來稿作者：楊華勇



農曆春節，台灣各大寺廟無不循慣例抽出「運籤」，今年不論是清水岩古寺或號稱頗為靈驗的南鯤鯓代天府，都抽出不妙的運籤。新北湧蓮寺抽出運籤，其中「士籤」部分，抽中的是「中下籤」，廟方就解釋，這意味在賴清德上任後，兩岸可能會有衝突。尤其是南鯤鯓代天府抽出的運籤最凶，籤詩的故事來自「李世民遊地府」，十殿閻王告訴李世民，地府中有3條冤魂向他索命。退役少將栗正傑表示，南鯤鯓運籤講的是唐太宗夢遊地府，這很凶，怨氣很重，跟現在都蠻結合的；賴清德當選總統的得票率只有40 %，算是少數領導人，是不是民間有很大的怨氣呢？其實，不需神明解疑，看看內外形勢，都知道賴清德當政，台灣大不妙。

台北市長蔣萬安：「當然不樂見啊，所以我一直強調兩岸之間越緊張，我們越需要溝通，這些人民最基本的期待，我們都希望能夠政府聽到民眾的心聲。」

選票未過半，議會又是少數的「雙少數領導人」，賴清德本來就處境維艱，更艱難的是，520才就職的他，還得亦步亦趨跟著蔡英文意志而行。蔡賴要共商人事，只有兩種可能：一，蔡英文要攬權到最後一刻；二，賴清德沒有人事主見和主導權，而不論何者，都是災難。從政策到人事，蔡當局爛攤子沒來得及收，就再搞出新的爛攤子，這樣的「賴當局」連求一個「全新的開始」都難，這樣的運籤，不問可知。

國際情勢快速的變遷動盪迫使台灣遭到嚴重的各方面衝擊，使得經濟衰頹，中小企業萎靡，人與人之間猜忌越顯嚴重，失業率的提升也讓生育率大幅降機，台灣產生一個極大的危機。

賴清德在國際間信任度破產，「台獨金孫」色彩揮之不去。蕭美琴頂多是總統蔡英文的「監軍」，承繼蔡英文錯誤路線。賴蕭配只會讓台灣陷入內憂外患、內外交困的緊張情勢，無法彌補國際對賴清德的不信任，更可能加速將台灣推向戰爭的邊緣。

賴清德長期標榜「台獨務實工作者」身份，被稱為「加強版李登輝」、「升級版陳水扁」和「冒進版蔡英文」。賴清德勝選，給兩岸關係投下嚴重陰影，對台海地區和平與穩定將產生巨大破壞性。目前，島內民眾都希望要和平，不要戰爭；要發展，不要動盪；要過好日子，不要過苦日子；希望兩岸交流，而非交惡；希望兩岸對話，而非對抗。如果賴清德大搞「台獨」，勢必導致台海地區風高浪急，這必然會引發島內民眾強烈反彈。

2024年，全球動盪不安，俄烏衝突尚未結束，中東戰火又重新燃起。在此情勢下，美國不希望台海地區成為新的閃爆點，否則美國將分身乏術，疲於應對。美國高度憂心賴清德會成為陳水扁一樣的「麻煩製造者」，因而在賴勝選的第一時間，美國總統拜登就公開表態美國不支持「台獨」，美國國務院也表態會遵守一個中國政策，這無疑給賴清德敲下警鐘。

相較於李登輝時期，目前兩岸實力對比發生了翻天覆地的變化。祖國大陸有更堅定的意志和更強大的能力堅決挫敗「台獨」分裂行徑。如果賴清德膽敢衝撞祖國大陸的底線，最後勢必撞得粉身碎骨。就在2024台灣選舉結束後的第一個工作天，太平洋島國瑙魯宣佈與台斷交，台灣媒體輿論多以「突襲」形容瑙台斷交，但以出手速度與果斷來看，北京顯然有備而來，將不浪費時間，「風高浪急」的勢頭已然啟動。

相應於此，北京更是不可能毫無準備，甚至可說預先做了應對方案。中聯部部長劉建超於1月8日至13日率團訪美，他是2023年11月中美元首三藩市會晤之後，首位訪美的中國部長級官員。在美期間，劉建超於多個公開談話場合，均強調了中方對於台灣問題的立場。與國務卿布林肯會面時，更要求美方應落實兩國元首三藩市會晤重要共識和成果。其言下之意，自然包括「美方應該將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

中國外長王毅，也對台灣局勢表達了「嚴正立場」，以強硬的語氣表示：「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！『台獨』從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能！台灣島內誰想搞『台獨』，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。」

目前，台灣正徘徊在戰爭與和平的十字路口，被視為「全球最危險的地方」，未來的更大變數，就是賴清德的兩岸政策。如果賴清德擺出一副「我已當選，你奈我何」的擺爛心態，甚至往激進「台獨」方向冒進，台海地區或將兵凶戰危。

賴清德離5月20日上台還有一段空窗期，在此期間，他應多方傾聽民意，以台灣2300萬民眾福祉為念，早日從根本上調整兩岸政策。只有如此，才能給他的執政帶來良好開局，也才能為台灣經濟社會發展帶來新的契機。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。