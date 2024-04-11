來稿｜習近平為推動兩岸統一指路引航

來稿作者：楊華勇



訪問大陸展開和平友誼之旅的台灣前領導人馬英九，4月10日下午獲國家主席習近平接見，成為此行的亮點，也是逾8年來舉行第二次習馬會。外界評估，此次雙方精心策劃的會面具有若干政治象徵意義，除了這是自1949年中國「國共內戰」結束後，首次一位前台灣領導人在北京受到中國最高領導人接待。



這是兩人自2015年在新加坡舉行歷史性會面後再次碰頭，當年馬英九仍是台灣領導人，也是自1949年國共內戰結束後首次兩岸領導人會晤，極具政治意義，習近平當時曾許諾後會有期。第二次習馬會舉行時，馬英九卻已卸下官職，在黨內也無職位，而國民黨更淪為長期在野黨，習近平依然以高規格接見他，藉此展現出願與台灣人士平等溝通，旨在對外釋出重要訊息。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛向BBC中文解釋稱，在漢文化傳統的清明節之後，且在賴清德5月20就職之前的此次會晤，是讓北京能夠突顯台灣與中國之間「共同的文化根源」，並對即將上台的賴清德政府施加壓力。此外，北京對馬英九訪問的款待，又可向台灣和其他國家發出信號，表明透過贏得台灣民心來「和平統一」的戰略仍是北京當下的首要選項。宋文笛認為，馬英九仍然是國民黨的象徵性重要人物，因為他是國民黨唯一還在世的台灣前領導人。這也是北京可以指出的一個有用資訊，告訴國內民眾，處理台灣關係，仍然需要有些耐心。

北京給足了禮遇，在會談主桌上，臺灣方面為馬英九、政大東亞所名譽教授邱坤玄、馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九辦公室主任王光慈。大陸方面則為習近平、政治局常委兼政協主席王滬寧、政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、國台辦主任宋濤、國台辦副主任潘賢掌，其中邱坤玄和王滬寧（以中央政策研究室主任身分），曾參與2015年習馬會。

馬英九的「口誤」是一團迷霧，的確，馬英九在與習近平會談時，讀正式講稿時說出「中華民國」四個字，隨後又改讀「中華民族」，這是真的口誤，還是故意，就有爭議。台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，這樣的場合照著稿子念，不太可能出錯，「可以推論馬辦在這部分有下了一些功夫，對於台灣內部政治有交代。」而台灣成功大學政治學系教授王宏仁也表示，馬英九說出「中華民國」是故意的，「因為他必須對台灣內部交代，不能表現得過於軟弱。」

會談場面是和氣的，符合禮儀的，至少不給「台獨」勢力留下矮化台灣的口實，然而習的講話，在五千年來歷代先民遷居台灣彼此是一家人的感召之下，不僅針對「台獨」，更有不容外國勢力干涉統一的警告，此處的外國，當然是台灣最重要的支持者美國。

儘管兩岸關係緊張，但習近平在會晤中向台灣溫情喊話，只要不分裂國家，兩岸同胞完全可以坐下來。習近平對馬英九的民族情懷、堅持「九二共識」、反對「台獨」，表示高度評價。馬英九則表示，未來兩岸應該堅持九二共識、反對「台獨」，求同存異。

習近平發言時就花蓮地震表示哀悼與慰問，多次強調兩岸都是中國人，「沒有甚麼心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有甚麼勢力能把我們分開。」「海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」兩岸同胞要堅決反對外部勢力干涉。他沒有點明甚麼外部干涉，但顯然指美國等國家。

習近平提出「四個堅定」，包括堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興。他還頻頻向台灣青年喊話，指兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。習近平指出，兩岸民眾都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。這是兩岸關係和平發展的核心要義。

習近平的「四個堅定」，充滿國家民族情懷和歷史擔當，高屋建瓴又飽含深情，傳遞了兩岸同胞對國家統一的強烈期待和共同願望，為推動兩岸關係和平發展指路引航，也激勵香港各界努力確保「一國兩制」實踐行穩致遠，積極促進港臺交流、民心相通，為實現祖國和平統一作出香港貢獻。

馬英九特別強調，「2015年在新加坡，我與習先生確認了九二共識的重要性」，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識」、反對「台獨」求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。馬英九表示，中華民族過去經歷了百年屈辱，最近30年在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖然兩岸在不同體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族，應該互助合作，致力振興中華。馬英九直言，最近兩岸情勢緊張，引發不少台灣民眾不安，但他始終記得魯迅說過，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。

自稱「務實台獨工作者」的賴清德將於5月20日上任，習近平重申大陸的立場、底線，稱兩岸同胞都盼望家園和平安寧，關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裏人的事先接觸交流起來。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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