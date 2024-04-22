來稿｜北上消費潮預示「大灣區人」將會是令人嚮往的身份

來稿作者：楊華勇



香港人在復活節和清明節的兩週長假期，共約300萬人次到深圳，打破了歷史紀錄，擠爆深圳的大商場和超市，吃喝玩樂，踴躍購物，蔚為奇觀。香港人都在津津樂道，在深圳體驗消費升級，性價比更高，不用忍受香港的高昂物價，也不用面對香港服務質素不佳，甚至出現歧視的待遇。對百萬香港人來說，他們在吃喝玩樂之餘，更感受到深圳城市建設的先進，數字化的程度更高，是一個動力澎湃、正在躍升的一流城市。

近年內地的新商圈、新商業型態、新品牌如雨後春筍般迅速冒起，為熱愛時尚、追逐潮流的港人帶來源源不絕的新鮮感和吸引力。近年港人尤其是本港的年輕一族熱衷於北上消費，在很大程度上亦是因為心儀、追捧大灣區層出不窮的消費新生態，特別是一些國產的新興消費模式和品牌在他們心目中的認受性已顯著提升。這除了可歸功於內地業界配合民眾消費升級的需求而銳意創新之外，政府從政策上積極推動亦功不可沒。例如，2022年深圳市商務局印發《關於加快建設國際消費中心城市的若干措施》，高度重視「首店經濟」和「首發經濟」，支持國內外知名品牌在深圳設立首店、旗艦店及新概念店等，鼓勵國內外的知名品牌在深圳首發和同步上市新品。據統計顯示，2022年深圳總共開立的首店品牌321家，同比增加18.8%，其品牌吸引力穩居全國前列。

那些在這次長假期蜂擁到大灣區的香港人，以具體的行動，以腳投票，扭轉了西方和「港獨」勢力對大灣區抹黑的負面影響。事實上，西方反華勢力唱衰、抹黑內地由來已久。香港回歸以來，一群對中國滿懷敵意的美英政客，不斷借所謂民主和人權議題挑起事端，利用各種機會興風作浪，在香港社會內部製造紛爭、撕裂和對抗。從「佔中」、「旺角暴亂」、「黑暴肆虐」等，處處可見港獨分子醜陋的反華嘴臉，他們汙名化內地人，認為內地人具有劣根性，他們攻擊來自大陸的新移民和大陸遊客是「蝗蟲」，要發起「驅蝗行動」，並且還有一些暴民去幹擾內地遊客消費的商鋪，名為「鳩嗚行動」，使得香港陷入暴民化的狀態。

很多經歷2019年黑暴事件的香港人都忘不了那些火光熊熊的街頭，被焚燒的商場與地鐵站、被堵塞的公路與隧道。世紀的繁華，就這樣的結束？但今天很多港人驀然回首，發現也許是這樣的大破壞，才帶來大變革的未來。香港的年輕一代不少是曾經被分離主義洗腦的「黃絲」，現在卻在大灣區的吃喝玩樂中，發現深圳和中國的進步，也重新發現新的自己，感受香港人也是中國人。

肥水不流外人田，港人減少到韓日星馬泰消費，到深圳和大灣區消費蔚然成風，是融入內地的趨勢。全國政協常委、香港貿發局主席林建岳認為，粵港兩地具有同根同源的歷史淵源，擁有命運與共的人文親情。香港融入大灣區，實際上是將一個700多萬人口的小型的外向經濟體，變成一個8000多萬人口的大型經濟體。未來隨著更多的融合，「大灣區人」將會是令人嚮往的身份。

大灣區人，是一種粵港澳大灣區內各城市居民的身份認同概念，尤其是針對香港人的「未來的新身份」，該概念的提倡者是香港的一些愛國愛港人士，他們認為隨著粵港澳大灣區進一步融合，區內的人們自然會產生「灣區人」概念，認為畢時「人們不再以城市本位去思考，而是用最科學、最適合自己的方式，去選擇就業、置業和生活的地區」。

大灣區內廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶組成的城市群，旅遊資源豐富，提供新穎且多樣化的旅遊體驗，可以在繁華的商業區購物消費、到鄉村小鎮去領略嶺南文化的生活風情，又或者在山水風光中感受大自然的雄偉壯麗。大灣區內的交通設施先進，令旅客在一小時內方便暢遊多個地方。廣深港高鐵、港珠澳大橋及廣珠城軌，組成一條「超級環綫」，串聯起香港、澳門、深圳、珠海、廣州等各大城市，對大灣區未來旅遊發展將發揮重要作用。

深圳市近年推出一系列敬老優惠，當中包括60歲長者乘車優惠。60歲或以上、持回鄉證或頤年卡等證件的長者，可免費乘搭深圳地鐵或巴士等公共交通。坐深圳地鐵十一號線，可以直達深圳寶安機場，發現這個現代化的新機場，無論是設備和服務，都比香港的赤臘角機場更現代化。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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