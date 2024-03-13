來稿｜內地品牌來港發展的影響

來稿作者：盧翰豪



大家經常會睇到有關本地品牌（尤其是餐飲業）倒閉或者縮減店舖數目，而同一時間亦有不少內地品牌來港發展的相關新聞。近年越來越多內地品牌來港發展，以餐飲業較為明顯。而這種發展方向於全面通關後更加熾熱，原因何在？對市場甚至整個消費模式及風氣有何影響？

撇除內地與香港各自經濟環境、該公司計劃來港上市或發展海外業務等因素，以品牌發展角度讓筆者同大家剖析為何內地品牌爭相來港發展。很多人會懷疑，在港經營成本比內地高，若然以內地價錢作指標很難在港能夠得到健康發展，亦即是說要賺錢並不容易。

其實他們這種做法可以說是以開舖代替一般媒體推廣，而這種推廣可說是更加有效。筆者相信全面通關後大量港人到深圳或其他內地鄰近城市消費的現象，變相成為內地品牌來港發展的加速器。若然內地品牌希望吸引更多港人到內地店舖消費，當然要在目標客戶離港前鎖定目標，而宣傳最佳的辦法便是讓客戶直接感受。

除了經常往返兩地、經常瀏覽內地社交媒體的一群人，或許更多港人不太熟悉了解內地品牌。對於以往並不經常到內地消費的港人來說，若然內地品牌在港設店某程度上能夠提供一個直接感受該品牌產品或服務的平台。另外當客戶在香港與內地消費的時候，對比同一品牌，同一種產品或服務到內地消費可以獲得更優惠的價錢，而服務亦比香港更加貼心，自然就會推動這一群消費者轉到內地消費。在港開設的門店，某程度上變成為了該內地品牌的一個對流窗，製造引流效果。

當然亦不排除這些品牌希望賺到盡，因不能到內地而在港消費時亦會到他們的店消費。而近年透過不同計劃大量來港定居、讀書或工作的內地人，對於已經融入自己生活的品牌，這些「港漂」品牌往往給他們帶來家的感覺。情況就有如當大家到外國工作或生活了一段時間之後，都希望食到一碗雲吞麵、一碟乾炒牛河或者燒味飯一樣。其實不知不覺間，除了社會人口結構以外，不同行業品牌組合亦都隨着疫後生活模式轉變、文化轉變、社會人口結構轉變，而同時間產生了不少變化。或許香港的品牌，隨着「港人去哪兒？」的腳步，尋找適合自己發展出路。

作者盧翰豪是英國特許市務學會 ( CIM ) 香港分會主席、專業導師、品牌大師、市務及商業顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。