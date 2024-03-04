來稿｜「全國通」交通卡實現了香港及內地城市間的「一卡通行」

來稿作者：龍子明



對於在內地消費，以往貨幣和付款工具不同甚為不便，不過現在也陸續有各種工具方便香港人在內地消費。最近八達通就計劃推出「全國通」交通卡，覆蓋中國內地超過320個城市。

八達通計劃推出的「全國通」將會是與八達通卡不同的另一款實體卡，用戶購買之後可以用港幣增值，然後在中國超過320個城市的交通工具例如巴士和鐵路直接以人民幣支付，其中的兌換過程全自動，無需用戶費心。「全國通」交通卡不僅可以讓香港居民暢行內地，也可以讓內地居民在赴港遊玩時更加方便舒心。

「全國通」有以下特點︰用港幣入錢、以人民幣支付，匯率將具競爭力，初期在指定港鐵站出售，是實體卡，但可用八達通App管理，可在香港的增值機入錢，或用八達通App增值，每張卡的限額與香港八達通卡一樣。

「全國通」交通卡最初會在指定港鐵站例如西九龍站出售，增值方式包括增值寄或者八達通App，而限額為港幣1,000 元。報導更指匯率將會相當有競爭力。目前要在中國內地乘搭交通工具，視乎不同地方需要不同方式，包括可以用支付寶香港、微信或者購買當地交通卡，但不是所有城市都支援香港版電子支付工具，所以能夠一次過覆蓋超過320個城市也可算是「全國通」的一個優勢。

以往港人去內地差旅，具有信用卡使用習慣的香港人會選擇使用信用卡，然而這也將面臨交易記錄顯示滯後、部分商家信用卡刷卡裝置不完善等問題。而申請內地的電子支付工具，港人又很有可能在實名認證時面臨缺少內地手機號及身份證號碼等問題。

其實，此前八達通已有進軍內地的嘗試，如可在深圳使用的「互通行」，及與嶺南通聯名的「八達通·嶺南通」，可在廣東省二十個城市使用。不過，該聯名跨境卡設有兩個獨立電子錢包，包括八達通港幣錢包和嶺南通人民幣錢包，雖方便旅客分別使用於粵港兩地，推動內地與香港兩地互聯互通，但卡內設置八達通及嶺南通功能互不幹涉，兩個賬戶需要分別充值，且幣種無法在卡內進行兌換。

「全國通」交通卡實現了香港及內地城市間的「一卡通行」。八達通公司非執行主席楊美珍表示：「隨便在320個城市公共交通網絡使用，只須在香港買卡，當然今日有其他選擇，但『通卡』是可不記名，亦可說是安全載體，因主要放小額金錢。」

「全國通」交通卡「一卡雙錢包」的實體交通卡，港幣錢包採用八達通技術標準；人民幣錢包則採用交通部技術標準，用戶可以在人民幣錢包充值後，乘坐深圳的公交和地鐵；如果想在香港消費和乘搭港鐵、巴士，則須在港幣錢包充值，該卡同樣支持在香港的便利店等地消費。「全國通」的發行以及一碼通等多種產品，有效解決了兩地居民往來交通的實際問題，通過互通功能疊加、服務融合、應用拓展，全方位提高出行便利性，增強市民獲得感。

數字人民幣不論是就產品力本身而言，還是融入跨境場景配套解決方案中，都表現出明顯的比較優勢。數幣使運營機構能夠為各行各業提供便捷、高效、低成本的金融解決方案，助力政府、企事業單位更加靈活精準的調度資金。在資金流通成本降低和流通方式多樣化後，普羅大眾也會因此而受益。

香港八達通在1997年9月開始推行使用，面世26年，實體卡發行量約2000萬張，手機支付用戶逾300萬個。最初只應用在巴士、地鐵等公共交通工具上，後來陸續擴展至更多不同種類的應用範疇，包括商店、食肆、停車場等業務，也用作學校、辦公室和住所的通行卡。

如今的八達通並非傳統意義的公交卡，它的用途可謂涉及到方方面面：交通方面：地鐵、渡輪、巴士、屋村及旅遊巴士、專線小巴、山頂纜車以及電車、停車場繳費等；零售方面：便利店、快印店、衣服零售、超市、速食店、百貨公司等；自助服務方面：街邊的自動販賣機、影印機、電話亭等。總之，八達通就好比一張小額的銀行卡，具備存儲、充值、刷卡消費等功能，只要一卡在手，走遍香港吃喝不愁。

2021年，八達通行政總裁李俊明曾公開表示：八達通已跟新加坡、韓國、泰國、澳門等海外民間組織組成的聯盟GLOPAS，商討讓港人用八達通App直接掃描當地二維碼，方便五地遊客共用錢包及技術，達至互聯互通。

「全國通」交通卡，一卡暢行香港、內地，功能之強大令人咋舌，香港八達通也被譽為世界最強公交卡！

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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