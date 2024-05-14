來稿｜修法可防政變？

來稿作者：陳文坪



據《曼谷郵報》報道，泰國賽塔（Settha Thawisin）政府準備修法授權首相及時開除可能發動政變的將領，以防軍方再搞政變推翻政府。泰國國防部長素丁（Sutin Klungsang）4月19日主持的國防委員會會議討論了這些「防政變條款」。

泰國是君主立憲制國家，首相為政府首腦。泰國皇家軍隊是泰王國的軍隊，皇家軍隊效忠於國王和人民。其主要職能是保護泰王國的主權和領土完整，以及對抗來自國內外對泰國君主政體的威脅。雖然效忠於泰國國王，但皇家軍隊也有協助政府以保障社會公共安全、參與社會發展、搶險救災以及禁毒的責任。

由此可見，泰國皇家軍隊是保護國家或國王為職責，而非保護政府為前提。換句話說，君主制度不能改變，如果政府的施政「有損」了這一原則，即便是民選政府，也會被軍方推翻。在過去92年來，泰國共發生21次軍人政變，平均約每五年就一次。最近兩次軍方政變是在2006年9月推翻時任首相達信，又在2014年5月再度推翻達信妹妹英叻領導的政府。

泰國雖是君主制度，卻也實行民主選舉。當民選政府處於弱勢時（多黨聯合政府，非單一政黨主導政府），軍人多時按兵不動。也就是互不干涉。而一旦有政黨取得主導政府權力時，社會就會出現許多抗爭的聲音，這時，軍方就會蠢蠢欲動，以各種藉口介入，將民選政府推翻，取消憲法，自己掌權執政。

例如，泰國軍方自1991年2月發動政變推翻時任首相查猜後，至2006年，超過15年都沒有軍人政變。是因為，在這段時間裏，政府多時是由多黨湊合起來的聯合政府所組成，可以說是弱勢政府。不會威脅到軍方的利益。直到2005年2月的大選，達信領導的泰愛泰黨贏得500個議會席位中的375席，取得壓倒性勝利，達信成為泰國曆史上第一位任滿4年，併成功連任的民選首相。他在民眾當中的受歡迎程度，讓軍方及王室感受到了威脅。隨後政變也就來了。

軍人政府執政一段時期後，一旦新憲法獲得通過，就會舉行選舉。例如，軍頭推翻達信政府後，就執政至2011年7月，才舉行選舉。不過，英叻領導的為泰黨在國會大選擊敗民主黨，贏得下議院的265席，取得過半數議席，組織政府出任首相。單一政黨取得大勝，也埋下禍根，其政府2014年5月被軍方推翻。

從1991年至2023年的三十年裏，為何15年前沒有發生過軍人政變？為何後15年裏卻發生2次軍頭政變？這是值得探究的，政黨領導人也必須從中領悟、意識其中的「奧秘」。

《曼谷郵報》2022年10月13日報道，泰國皇家軍隊總參謀長差林坡（Chalermpol Srisawat）上將稱，軍方不會在下次大選後發動政變。這能相信嗎？前首相巴育（時任陸軍總司令）也是信誓旦旦說不會發動軍事政變。最終不也食言，摧毀民主政體嗎？自己出任以軍方為首的國家安全委員會主席，後繼續出任首相。

在泰國，雖是民選政府，但如果排斥軍方，都難以執政長久。這是一個循環事件，看看過去的歷史就能得知。

二十一世紀的今天，軍人還活在「自己的權力圈」裏，雖政變後上台執政，但在百姓的心中，卻失去了威信。在國際政治舞台上，也失去了他國領袖的敬重。

泰國軍頭政變是歷來「傳統」。數十年來，民主化也在「選舉—政變—再選舉—再政變」不斷的重複過程中匍匐前進。因此，政變軍頭落得惡名昭彰的罵名，留在歷史的記錄是永遠無法改變的。但「權力」的誘惑，也使一些利益者坐立不安，甚至蠢蠢欲動。

新時代領導者如果還是沉浸在過去的思維，那任何事情都可能發生。掌政者如能通過分權與各方，包括軍方分享，就能確保不會政變。這是恆久不變的硬道理。

回顧過去，2014年時任首相英叻身兼國防部長，為了調動國家安全委員會秘書長等人事安排，與利益集團包括軍方發生了矛盾。即便剛贏得選舉，也難以阻止軍方奪權行動。

什麼修法授權首相開除懷疑想政變的軍人或軍頭，那更加激發與軍方的矛盾，最終只能加速政府的倒台。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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