來稿｜他信「解囚」不會很久

泰國新首相賽塔（Srettha Thavisin）上任不到一個月就代表泰國政府到紐約出席聯合國大會，這也是他出任首相後的第一次外訪活動。因此，深受各方注意。



9月20日，他在美國紐約接受彭博電視訪問時說，他相信前首相他信（Thaksin Shinawatra）能為泰國政府和人民增值。因為，他信是泰國政治史上最受歡迎的首相，如果重獲自由，他卻不在政務上請教他信，是不明智的。



來稿作者：陳文坪



流亡海外十多年的他信，8月22日結束流亡回到泰國，被法庭判處入獄8年。稍後，獲國王御准，刑期從8年減至1年。王室公報稱，他信「曾擔任首相，期間進行了許多造福國家和人民的工程，也忠於王室」。

王室公報還進一步指出，「國王陛下已對他信進行特赦並予以減刑……這樣他就可以利用自身的專業知識和經驗來進一步發展國家。」

泰國是實行君主制度，可以說是國王「至上」。既然國王先前已宣示他信獲特赦減刑的目的是要他「利用自身的專業知識和經驗來進一步發展國家」，那人民就不能再反對他信，好讓他提供「點子」為政府獻策，來改善人民的生活。

賽塔在美國接受媒體的訪談，並沒有「超出」王室特赦令的內容。賽塔訪談中說的「為泰國政府和人民增值」，如同王室文告中「他信有專業知識和經驗」如出一轍。

賽塔說「他信是泰國政治史上最受歡迎的首相」，這或有過於「美化」。但他信受中下低層人民的支持，特別是鄉村選民的支持，卻是事實。

回看泰國2001年至2006年他信執政期間，泰國鄉村人民享有30泰銖看病；政府也重視鄉村農民的生產，通過發放免息貸款，讓農民購買優質種子、農藥化肥、生產農具等措施來增加種植，農民收入在短時間裏獲得提高。正是如此，他信領導的泰愛泰黨政府，受到人民更大的支持，尤其是鄉村選民，更是把他信視為「救世主」。

反觀泰國2006年、2014年兩次軍事政變後，特別是由軍頭巴育領導的政府，執政這些年來經濟表現不但不理想，加上2020年冠病大流行，疫情使經濟雪上加霜，更讓泰國的旅遊與貿易這兩大經濟支柱的復甦舉步維艱。

來到2021年，巴育政府面對疫情對經濟的影響，內閣似乎也是束手無策，民怨不斷升高。政府內閣負責掌管國家經濟的財政部長也先後辭職，說明以巴育首相領導的多黨聯合政府因政見不同而發生內訌的一大寫照。這也導致2023年5月舉行大選，上台執政治理國家10年的巴育「軍民」政府，政績乏善可陳，其支持的政黨在大選也一敗塗地的緣故。

今年5月大選，他信的政黨為泰黨雖只贏得國會第二大黨，但在他信背後的運籌帷幄下，其親信泰國房地產大亨賽塔得到聯合政府提名為首相候選人，在8月22日獲上下兩院超過半數議員支持，當選新一任泰國首相併組織政府上台執政。

他信的策略還是有的。必定他是企業家出身，在擔任首相前曾也出任泰國的外交部長。他的政見，看似「行不通」，但他用企業的管理方式去推行，卻能達到很大的效果。如採取讓農民低息貸款，來增加農民的糧食生產，進而提高農人收入；讓鄉村農民可「平價」看病。就是一大例子。讓他信早點「出關」，為泰國政府提供更好的點子，提升人民的生活，對各方都有益處。

賽塔利用出席聯合國大會期間，接受西方媒體採訪，為泰國的民選政府發聲，讓西方看到泰國逐漸恢復民主的進程，也為他信「復出」作了鋪墊。可以這麼說，軍方「讓一步」，王室走了第一步，政府為他信「解囚」，看來不會很久。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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