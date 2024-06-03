來稿｜重視青年發展　政府責無旁貸

來稿作者：陳文坪



全球青年發展指數新加坡能居前，並非理所當然，而是政府大量資源的投入、政善治而產出的結果。這可從多種數據中去窺探。

新加坡城市土地學會（Urban Land Institute）日前發表的報告指出，在亞太區域的住房中，新加坡政府組屋是最容易實現的購房，組屋的平均價格低於本國家庭年收入中位數（約9萬7000美元）的五倍。比起深圳和北京房價分別是當地家庭年收入中位數的32倍和28倍，馬尼拉、胡志明市和香港，均約為25倍來說，新加坡的青年家庭是相對容易擁有房子。

新加坡在2023年全球青年發展指數排名中位居榜首，除了政治和公民參與外，在所有領域均獲得高分。這份報告主要呈現183個國家的青年發展情況，涵蓋青年在六個領域的發展，包括教育、就業與機會、平等與包容、健康與福祉、和平與安全，以及政治與公民參與。

以2023年新加坡政府預算案為例，單教育部的撥款就高達146億新元，佔總開支的14%。說明新國政府對教育的重視。從「2020年全國人口普查」發布的數據，「擁有大學學歷者是本地25歲以上居民中，人數最大的一群，佔33%，比10年前的23.7%多出許多。

另一方面，新加坡的國民教育普及率高達97%，除了採用雙語教學外，其教育體系也利於每個學生循序漸進地發展自己獨特的天賦和興趣，是出了名的精英教育。其教育體制在亞洲乃至全世界都有很強的實力，在世界教育體系排名中連續多年位居榜首。

以就業與機會前景來說，高達90%的應屆大學畢業生，畢業半年裏都能找到工作，而且有更多的就業機會選擇。幾乎每年所作的調查，大學畢業生應聘工資水平都有所提高。就這一點，可以說明青年人的發展前景是樂觀的。

《2022年大學生畢業報告》由新加坡六所公立大學（NUS、NTU、SMU、SUTD、SIT、SUSS），聯合發布了2021年畢業生就業報告，來自這6所大學的12000名畢業生，參與了這項調查，佔了全年總畢業生的75%。在大學畢業的六個月內，有94.4%的畢業生，已經找到了工作。比起疫情前的2019年，只有90.7%的整體就業率，提高了近3%。即便是2020年受疫情影響，也有高達93.6%的畢業生受僱。

而薪資方面，2021年，畢業生全職工作的薪資中位數是3800新元，比2019年的3600新元、2020年的3700新元，也有所提高。

2024年2月，新加坡國立大學、南洋理工大學、新加坡管理大學和新加坡社會科學大學聯合公布了2023屆畢業生就業調查報告顯示，超過90%的應屆畢業生在期末考試後的六個月內就業。換句話說，他們還沒有正式畢業就受僱了。起薪中位數也從2022年的4300新元增至4400新元。與2019年相比，薪資提高了22%。

在平等與包容方面，新加坡的女性大學生的錄取率與男性相比，有過之而無不及。在職業發展、薪酬福利都比男性同齡大學生來得高。是因為女性學生，在高中畢業或理工學院畢業後直接進入大學就讀，而男生必須服完兵役2年後才能進一步升學。

總體來說，新國的男女升學也好、就業也罷，是平等一致的，不會因性別差異而受到偏見。不但如此，政府也通過立法來保護職場免受歧視，也提倡包容的的僱傭制度、平等就業，如2022年通過的《女性發展白皮書》、隸屬人力部的勞資政僱傭聯盟（TAFEP）。

在政治層面，女性國會議員、女性部長及擔任政治職位者與10年前相比，增加了許多。新加坡也選出了首位女性總統哈莉瑪。說「女性半天邊」並不為過。

新加坡的醫療制度、水平更是受到國際認可。就業的青年能從所繳交的公積金戶口中累積醫藥儲蓄以備不時之需，因此，健康與福祉都有良好保障。

從以上多個層面來看，新加坡青年的發展是良好的，被研究機構列在前茅也是名副其實的。

2023年全球青年發展指數報告（Global Youth Development Index Report），由英聯邦秘書處和總部設在澳洲悉尼的國際智庫經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace）發布。新加坡青年發展水平排在榜首，其次是丹麥、葡萄牙、冰島、斯洛文尼亞、挪威、愛爾蘭、西班牙、馬耳他和瑞士。新加坡是唯一的亞洲國家，其他均為歐洲國家。新加坡也是排名第一的英聯邦國家，其次是馬耳他、塞浦路斯、新西蘭和文萊。

青年是國家的未來，如果不能很好的發展，不但會造成「躺平」、「啃老」、甚至「內卷」，那麼國家發展也會失去動力。 這份84頁的報告值得各地政府多加關注對自己國家身青年的發展。青春活力必須有地方展現方能貢獻出來，政府適時引導是掌握青年前進的一大法寶。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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