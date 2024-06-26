來稿｜數字教育，蓄勢待發

來稿作者：温志倫



根據立法會劉智鵬議員的「發展數字教育」議案，他促請特區政府把握數字教育的新趨勢，研究本港高等教育及中小學教育數字化轉型的可行性，並積極探討教與學、人才培養、教育資源等方面的改變，以配合人工智能及大數據等數字技術的發展。從此份立法會的議案中，同時亦能初探國家發展的新方向，從而反思本港未來教育的需要和方向。

中國教科院亦提出，全球數字教育發展可劃分為轉型起步、資源共享、數據驅動、AI融合和生態重塑五個階段。正如國家主席習近平在二十大報告強調：實施科教興國戰略，必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。二十大報告對辦好人民滿意的教育做出了重要部署，強調要「推進教育數字化」。既然發展數字教育的趨勢已勢不可擋，那對於本港學校而言，應如何有效推出因應學校的不同情況的特色數字化教育呢？

從特色中學的課程思考數字教育的開展

筆者借用本地兩間中學的特色課程作為參考例子，一間是香港航海學校的船舶模擬駕駛訓練系統，另一間是聖士提反堂中學的航空夢工場。他們的課程設計和理念與本年年初在上海舉行世界數字教育大會以「數字教育：應用、共享、創新」的主題不謀而合。大會指出，應在教育數字化與學習型社會建設、全球數字教育發展趨勢與指數評價、數字變革對基礎教育的挑戰與機遇等議題進行有效的實踐和應用。兩間學校在強化數字教育發揮創新，讓學生在學習階段中，能夠有效地擴大公共服務的產業鏈。尤其是公共運輸系統方面，教師與學生共同建構知識和數據集成應用體系，能有利於往後的經濟社會可持續發展。

香港航海學校設有一套船舶模擬駕駛訓練系統，該系統模擬駕駛艙環境，擁有一百八十度屏幕，可顯示參照實境製作的本港海域立體場景，模擬出不同情景，透過逼真的訓練環境，考驗學生遇突發事故時的航海應變能力。聖士提反堂中學則設置與真實駕駛艙比例1:1的波音737飛行模擬器，讓學生體驗擔任機師的樂趣。透過飛行模擬體驗活動，為學生們提供極為逼真的模擬體驗，參與者將作為機長，在專業培訓導師的陪同及指揮下，親嘗駕駛飛機包括起飛、巡航、降落在內的各項操作，加深學生對航空原理的認識。兩間學校的教育突顯出制度創新的領先，能提供個性化學習機會，並建立了虛擬或混合學習學校。

積極參考成功經驗，大力推動數字教育

從本地一些學校的例子中，可思考教育數字化的主要概念，例如如何在校內構建更廣闊而開放的學習環境，加快推進不同類型，不同層次學習平台資源共享，推進新科技與教育學習相融合。教育部部長懷進鵬指出，國家未來將致力把人工智能深入到教學全環節。預計鼓勵學生運用人工智能來分析數據，創新教育評價模式，實現大規模因材施教。同時，要加大力度推進創科教育，積極進修增值，推動終身教育鏈、產業鏈、人才鏈的創新融合集成，支撐引領經濟社會可持續發展，將會是大勢所趨。

作者温志倫是灣仔中西區工商業聯合會副會長兼教育委員會主席、香港教育工作者聯會理事、香港未來教育協會學校聯絡部總監及香港準教師協會顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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