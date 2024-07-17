來稿｜經阿里王子一事長一智　土耳其埃及應設經貿辦

來稿作者：鄺卓睿



中東向來都是地緣政治的重要樞紐，充滿挑戰與機遇。其中，阿聯酋、卡塔爾、土耳其、埃及、沙特阿拉伯，以及阿曼都是新興市場，擁有龐大的商機和發展空間，值得香港政府牽頭發掘和研究。然而，近日發生的阿里王子風波和財政預算案公佈在土耳其和埃及增設顧問辦事處，反映出港府的心態似乎是急於求成，未能全面考量潛在風險和長遠影響。

筆者早前曾經撰文，認為香港應遠瞻中東及伊斯蘭世界，突破短淺視野，再求策略思考。隨著近日發生的阿里王子風波和財政預算案公佈在土耳其和埃及增設顧問辦事處，筆者認為有必要就此再度撰文，期望特區政府能夠從中汲取教訓，行事更加謹慎，審慎評估每一個決策，以避免因缺乏深思熟慮而導致潛在的損害及信任危機。只有在全面考量各方因素後，香港才能在國際舞台上保持其競爭力和聲譽。

事實上，駐杜拜的經貿辦和相關政府單位及機構應在事前進行詳細的背景審查，但卻未能有效執行。事後，他們也未能及時與當地政府和相關機構進行有效的溝通和協調，未能迅速平息事態，反而任由事件發酵，進一步損害了香港在中東地區的形象和影響市民對政府的信任。這一系列的操作清楚反映出相關單位缺乏對中東政治文化的深入了解，決策和項目宣佈過於倉促，對香港的聲譽和形象造成了不可逆轉的影響。此外，事件發生後政府的應對危機的能力缺失令人詫異，尤其是對其專業素養和職能表現感到無比失望。

除此之外，在土耳其和埃及增設顧問辦事處的決策過程中，筆者認為相關風險評估並不充分，戰略目標也並不明確。當然，筆者十分支持在土耳其和埃及兩國開設經貿辦，但現在港府的決定只是停留在顧問辦事處，完全忽略這兩國背後的龐大市場和潛在優勢，包括土耳其與歐盟的關稅同盟協議、土耳其在黑海地區和東南地區的開發與新經濟發展所帶來的機遇，以及土耳其與其他中亞、南高加索和巴爾幹半島國家的關係如何協助香港走進這些市場等。

況且，顧問辦事處的設立僅能提供有限的支持，未能充分發揮香港與這些新興市場之間潛在的合作潛力。這些在土耳其和埃及的機遇當然也伴隨一定程度的風險，包括貿易堡壘、地緣政治環境等，也包括宗教、國內政治、種族糾紛等。筆者看到的是，特區政府並沒有進行相關評估，而且對這兩個顧問辦事處的戰略目標乃至長遠發展目標，例如是否透過土耳其辦事處來發展阿塞拜疆及格魯吉亞等地的市場，又或是透過埃及來發展北非、吉布提、約旦等國的市場，也完全欠奉，情況令人擔憂。

筆者在疫情期間曾有幸為香港南區工商業聯合總會舉辦與土耳其有關的推介活動，得到不少會內人士及領事館人員的支持和協助才得以順利完成。其中，筆者邀請了時任土耳其駐港領事和經貿代表前來推介土耳其的商機，並回答與會者就土耳其的政策、地方發展等不同課題，讓與會者深入了解土耳其的發展機遇和未來發展計劃。從這次活動以及過往筆者的中東研究得出的經驗來看，香港要在中東地區取得成功，必須要深入了解當地的政治、經濟和文化背景，並且要與當地政府、在港領事館和商業機構建立起牢固的合作關係。只有通過全面和深刻的研究，以及持續不斷的交流和互動，才能夠制定出行之有效的策略，充分挖掘中東市場的潛力，並且有效應對其中的風險和挑戰。

因此，筆者建議政府設立專門的研究機構或智庫，深入研究中東地區的政治、經濟和文化，為政府決策提供參考。通過對中東市場的全面研究，了解當地的經濟發展趨勢和潛在機遇，制定針對性的策略，以及為政府部門提供對中東事務的專業知識培訓，提升相關人員的專業能力和應對能力，確保他們能夠在複雜的國際環境中做出明智的決定。

再者，筆者認為在涉及重大決策時，政府應建立多層次的決策及評估機制，包括專業智庫、經濟學家、國際關係專家等，確保每一項決策都經過多方論證和審慎評估。與此同時，筆者認為政府應加強與土耳其和埃及當地政府及商業機構的聯繫，建立長期的合作關係，尤其是與這兩國駐港領事館之間的溝通和合作。通過定期舉辦經貿論壇、投資推介會、官方交流和商業考察活動，促進雙方企業之間的交流與合作，進一步拓展香港在中東市場的影響力和競爭力，從而成功地發掘更多商機，對香港發展帶來莫大裨益。

筆者始終認為，政府應將位於土耳其和埃及的顧問辦事處升級為經貿辦，並設立專業的市場開拓團隊，深入挖掘這些國家背後的龐大市場潛力。這些團隊應包括具有豐富經驗的經濟學家、市場分析師和國際貿易專家，以確保能夠在這些國家建立穩固的經濟基礎，推動雙邊貿易和投資的快速增長。

總括而言，香港應抓住中東地區的發展機遇，但必須謹慎行事，避免倉促決策帶來的風險。特區政府應汲取此次事件的教訓，改善決策過程，以確保香港在國際舞台上持續保持其競爭力和聲譽。只有這樣，香港才能真正實現其在中東地區的經濟和外交目標，為未來的發展打下堅實的基礎。筆者希望特區政府能夠從中吸取經驗，為未來的發展奠定更加穩固的基礎。

作者鄺卓睿是香港青年歷史文化交流協會主席、香港群策匯思常務理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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