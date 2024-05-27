來稿｜規範火車頭　尊重非煙民權利

來稿作者：吳鴻揮



政府近年積極推動控煙政策，希望減少本港吸煙率及降低二手煙對其他市民的影響，雖然目前已取得一定成效，但「火車頭」問題（即「邊行走邊吸煙」）依然難解，而且一直是網絡熱話之一，近期網上一條短片就直指港人討厭「火車頭」，希望政府研究加重罰則，以減少二手煙對市民日常生活的影響。

無論是以前擔任香港吸煙與健康委員會（COSH）成員，或現在於商場管理工作，我都一直致力於推動減少煙害，推廣無煙文化，以求保護市民健康。不過，雖然職員或保安可以加強巡查，確保室內全面禁煙，也難以保證顧客免受二手煙影響，皆因經常有市民於商場外圍附近的室外或公共地方吸煙。

商場是一個人流多的地方，是一家大細的日常好去處， 若有人在商場外圍附近的室外或公共地方吞雲吐霧，定必波及一眾出入人士。奈何由於眾多出入口外面並非商場管轄範圍，職員或保安沒有權限管理保障市民。香港地少人多，街道上如果有「火車頭」，其他途人難以躲避，不僅對非煙民帶來影響，更會造成其他人的困擾和健康風險，所以我希望，政府可以積極考慮立法規範「火車頭」，提高罰款以增加阻嚇力。

我認為，規範「火車頭」，不僅可以減少二手煙侵害、保護公眾健康，更可以營造一個尊重每個人權利和需求的無煙環境，提供健康和舒適的公共場所及公共空間給所有人使用。此政策亦非新鮮事，就以日本為例，日本在2020年禁止任何人在室內及街道上吸煙，只能在指定吸煙場所吸煙。可見香港控煙政策需要「急起直追」了。

適逢政府即將公佈控煙策略公眾諮詢結果，期待政府會宣布實行更多有效控煙措施，降低香煙對市民影響，亦期望政府可以加強教育，教導青少年遠離煙草，逐步將香港建設成「無煙城市」。

作者吳鴻揮是前香港吸煙與健康委員會成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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