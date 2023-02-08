江玉歡｜香港控煙工作應打「組合拳」

控制煙草在公眾日常生活中的蔓延，是世界多數國家和地區建設健康文明現代社會的共識。無論是傳統煙抑或是新式電子煙，對人們的健康百害而無一利，對社會環境有著持續的負面影響。近年以來，香港的控煙工作穩步向前，看得出特區政府在降低吸煙率、尤其是青少年吸煙率方面工作的成果，數據顯示本港2021年吸煙率首次錄得單位數9.5%。但綜合現實情況及國際水平考慮，香港對煙草監管之路仍有較大的進步空間。



首先，控煙工作並非一朝一夕、一招一式能夠完成，而應打組合拳、綜合考慮。長遠切實的控煙工作藍圖是建設「無煙香港」的基礎。煙草稅的徵收和有序增加、對私煙市場的打擊、對青少年遠離煙草的教育以及提高購買煙草年齡等等，都應在藍圖中一一體現，從而不致於在實施某項措施時導致市民公眾或吸煙群體的強烈意見，令相關措施推行受阻。今天的香港應明確建立至少十年控煙成果路線圖，爭取十年後真正令香港空氣清新健康，令我們的青少年在無煙環境中成長。

其次，就具體控煙工作細節而言，提高對於煙草稅的徵收、加大力度打擊私煙市場及增加公民教育三足鼎立。世界衞生組織建議實施高煙草稅及自動增加稅率機制，歐盟將煙草稅佔煙價的比率定於高水平，不少歐洲國家的煙草稅率更超過75%或以上。而香港至今一直維持於每包港幣約38元的水平，佔零售價格的比例約為61.5%，與國際發達國家水准相差甚遠，不符合世衞組織的要求與倡議。

煙草稅有正面及負面反饋

煙草稅的提高給整個社會帶來的影響是多方面的。首先增加政府稅收，幫助政府將收入投放至香港其他公共設施興建、維護之上，尤其補貼公共醫療開支等。而且，煙草價格的提高能夠一定程度勸退部分吸煙者對於煙草的需求度，從而令市民減少吸煙、降低身體因為吸煙而產生的的疾病，長遠來看能夠減輕本港公共醫療壓力。

上述是提高煙草稅之後社會的正反饋，但我們亦不應忽略負面反饋，即煙草稅提高之後，不得不承認存在少部分煙民轉而尋找不合法的私煙渠道，以尋求低價煙草，這種交易的存在會大大破壞當局控煙工作的成效。因而，在提高煙草稅之前，應做好政策實施後果的評估，提前留出「預備量」，加大力度、增加對不法煙草交易市場的監管和處罰，降低上述情況的發生幾率，從多方面保障香港控煙成果。

坊間有聲音表示煙草稅費提高後，部分基層市民會轉而購買危害更大的廉價煙草，以此為理由反對增加煙草稅。對於該種說法，邏輯是消極、詭辯的。提高煙草稅的出發點在於降低本港公眾吸煙率，若造成以上現象，政府應考慮增加向市民宣講教育、運用正向措施方法鼓勵市民減少對煙草的需求度，尤其對於青少年更要從小教育、嚴格管控購煙年齡等，而並非一刀切的僅僅提高或降低費，疏堵結合，成效更佳。

再者，視角回到當前政府控煙工作，根據資料，現時控煙酒辦全職公務員編制為140人，即本港平均每區不足8人。在人手方面，本人認為當局應增加控煙工作人手，一方面政策制定方面應更加深入研究，另一方面，控煙工作的監管實施方面仍有較大空間可以提升。當今仍存在有市民在非吸煙區吸煙情況，這一現象皆是因為管控工作不足造成。另外，控煙範圍目前難以涵蓋露天公共場所、私人處所和屋苑大廈等，然而正是這些區域，是今天的香港二手煙蔓延最多的地方之一，值得政府深思重視。

作者江玉歡是立法會議員（選舉委員會）。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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