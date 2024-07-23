楊莉珊｜主動融入國家發展大局，香港推動國家高質量發展

三中全會明確必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革依託我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水準開放型經濟新體制。香港是亞洲國際都會，在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，加上廣泛的國際聯繫和雄厚的科研實力，一直匯聚全球不少創科人才。同時，香港全力深化與內地的交流合作，貫徹優勢互補、互利共贏，推動國家高質量發展。



來稿作者：楊莉珊



香港進入由治及興的新里程，同樣需要緊扣高質量發展主題，這是以香港所長、服務國家所需的實踐，也是更好造就香港自身發展的必由之路。在國家十四五規劃的支持下，特區政府全力發展香港成為國際創新科技中心，並在2022年推出《香港創新科技發展藍圖》，以完善創科生態圈，推動創科產業和新型工業發展，加快數字經濟和智慧城市建設。特區政府會從數字經濟、人工智能超算中心、「智方便」平台、電訊業基建、數碼轉型和第三代互聯網，多方面推動經濟朝高質量發展。

面對世界加速演變，國際競爭越趨劇烈，香港要發揮「一國兩制」的獨特優勢，把握內地的龐大市場，同時匯聚海內外人才、資金和資源，在全開放型的經濟運行中達致互惠共享，互相造就更佳發展。

香港具備發展新質生產力的歷史積澱、基礎條件、獨特優勢和現實需求，是開拓新質生產力的沃土、也是參與國家發展新質生產力的前沿；香港有很好的科研基礎，在人工智慧、晶片技術等尖端科研領域可以為國家貢獻獨特力量；香港是大灣區核心城市之一，大灣區建設被賦予更高戰略地位，進入提檔加速、縱深推進的新階段，加快大灣區一體化發展，融入國家發展大局，香港機遇無限，大有可為。香港與廣東省和粵港澳大灣區城市通過四大方向將科研優勢、人才優勢轉化為發展優勢，四大方向包括建立人才合作機制、構建培訓和研發基地、促進香港與各地人才流動，以及發展河套深港科技創新合作區。

數字化在實現高質量發展的過程中發揮關鍵作用。為加速推動香港數字化經濟的進程，財政司司長陳茂波主持的數字化經濟發展委員會正就四大範疇深入研究，包括探索推動數字經濟發展所需的數碼基建、便捷安全的跨境數據流動、企業數碼轉型，以及人力資源配套。委員會下的四個工作小組今年內會向政府提出具體建議。香港近年大力投資創科發展，已積累了一定的成績。

正處起始期的第三代互聯網（Web3）潛力龐大，香港必須與時並進，抓緊這個黃金機遇引領創新發展，其中數碼港今年年初已成立Web3基地。政府會撥款5,000萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。

就以達到「獨角獸」估值規模的科企而言，正在科學園營運的涵蓋生命健康科技、人工智慧、機器人、智慧駕駛和智慧物流等範疇。數碼港培育和支持的「獨角獸」企業則包括數字經濟、金融科技範疇。這些「獨角獸」企業合共總市場估值達數百億美元。

科技變革、應用創新，既給香港帶來新的市場，也帶來新的增量。人工智慧（AI）的發展進入了令人充滿期待的階段，文字、圖像、聲音等資訊的高效轉換；透過演算法訓練的決策智慧以驚人速度發展，這些都潛藏著香港被發掘的機會。香港正透過不同方法和政策工具，希望催生新産業、新模式、新動能，因地制宜的培育和發展新質生產力，推動經濟高質量發展。

全會出臺的系列重大改革舉措與香港息息相關。中國式現代化改革進程對於香港而言，既是重大利好、更是重大機遇。在由治及興新階段，香港必定可以大有作為，要主動融入國家發展大局，主動順應時代潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變，在助力國家改革開放中發揮超級連絡人、超級贏利點的作用，續寫香港發展新傳奇，共創美好新未來。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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