來稿｜主動融入國家發展大局香港大有可為

來稿作者：周厚立



香港作為國家面向世界的重要視窗，具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特地位，更要固治促興，發揮香港所長，對接國家所需。香港社會各界應該深入學習和落實三中全會精神，主動對接國家重大戰略，深入把握中國式現代化的發展機遇，把融入國家發展大局落到實處，充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，利用香港所長，服務國家所需，努力建設「八大中心」，為全面建成現代化國家作出更大擔當，為中華民族偉大復興作出更大貢獻。

從「落後時代」到「趕上時代」再到「引領時代」，改革開放深刻改變了中國面貌，成為當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。二十屆三中全會強調，進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，貫徹堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等原則。這「六個堅持」既是對改革開放事業發展規律的經驗總結，也是對未來進一步全面深化改革的原則指引。

在「一國兩制」下香港實行資本主義制度，是全球最自由、最具競爭力的經濟體，擁有法治化、國際化、市場化的營商環境，香港工商界熟悉國際市場運作，香港應運用好有為政府和高效市場有機結合的成功經驗，助力國家構建高水準社會主義市場經濟體制，在融入國家規範化、法治化的統一大市場中捕捉更多更大商機，促進企業和香港整體經濟持續發展。

香港作為內地聯通世界的「超級聯繫人」，一直發揮著「引進來」和「走出去」的重要作用，只要香港繼續積極融入國家發展大局，保持國際化的特色和「一國兩制」的獨特優勢，把握好國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展、「一帶一路」等帶來的無限機遇，香港必將在國家新一輪改革開放中大有可為，香港特區的未來必定會更加美好。

本屆特區政府在行政長官李家超帶領下，積極作為、迎難而上，全力拚經濟惠民生，注重有為政府和高效市場相結合，大力搶企業、搶人才，出臺一系列發展經濟、改善民生的措施，保障香港經濟穩步復甦，成績有目共睹，令人欣慰振奮。充分彰顯本屆特區政府勵精圖治，亦令人看到香港充滿希望。

港澳辦主任夏寶龍7月23日在北京會見財政司司長陳茂波一行，希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。夏寶龍提綱契領、言必有中、開門見山、言簡意賅、要言不煩、有的放矢。

夏寶龍表示，中央堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港充分發揮獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，深化粵港澳大灣區合作，在國家對外開放中更好發揮作用。要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

國家金融發展、國際金融樞紐、人民幣離岸業務、人民幣國際化以及綠色金融、數字金融、科技金融、大宗商品交易市場發展等方面，香港都可以發揮重要作用。在香港打造國際高端人才聚集高地方面，香港正在打造國際創新科技中心，香港的研發機構、大學、跨國公司總部都可以成為國際人才聚集的載體。在深化粵港澳大灣區合作方面，香港鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動專業服務和創新及科技事業發展，建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心，這些都深化粵港澳大灣區合作。在國家全面深化改革的新時代新征程，香港更要順勢而為，應時而為，使一個個「金字招牌」更加閃亮。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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