來稿｜防止借能源產業食大茶飯　政府監管公共巴士營運有權有責

來稿作者：蔡裕龍



國家近年高速發展能源產業，相關行業可說是未來大灣區的「大茶飯」，但與此同時，當局必須防範打著此旗號，靠財技混水摸魚之徒趁機掠水。由於能源產業與關乎民生的公共事業息息相關，筆者去年曾撰文，指港府有責嚴格監管涉及專營權的巴士公司運作，然而早前以石油產品倉儲為主業的漢思能源，離奇地透過「蛇吞象式收購」成為城巴母公司大股東，至今兩個多月未見港府公布有就此進行盡職調查（due diligence），瞭解其公司背景及財務控制能力有否潛在風險。惟一旦出事，勢嚴重影響本港公共交通服務，令市民及港府雙雙成為輸家。

凡是涉及專營權的公共事業，價格及服務水平均受港府監管，因專營巴士服務並非純粹的商業活動，五間巴士公司加價要經行會審批，哪間服務差劣、脫班意外多，運輸署會責成跟進並要求改善。《公共巴士服務條例》有明文規定，專營巴士公司任何時間均須維持「達致運輸署署長滿意程度的適當而有效率」的服務、巴士公司過半數董事須通常居於香港並積極參與公司督導。

更重要的是《條例》第7條列明，未得行政長官會同行會批准，專營巴士公司不得轉讓或以其他方式處置其全部或部分專營權。種種嚴格規定，就是要確保巴士公司營運穩健、「有心」服務市民兼熟悉本港情況，願意專注發展巴士服務本業。不過，自2020年新創建以32億元出售城巴和新巴業務後，相關《條例》形同虛設。

當年接手城巴新巴的財團，由私募基金善水資本、漢思及Ascendal Group組成，即現時的匯達交通。當時善水佔大份，約九成股份，上市公司漢思佔不足9%，而兩者與巴士業務「大纜都扯唔埋」，只有佔最細份0.59%股份的Ascendal Group在英國有45架巴士。及後已無利用價值的Ascendal Group，一如所料地淡出匯達交通，股份由漢思接收，然後善水逐漸將股份賣予漢思。

至今年5月，市值僅約11億元漢思鯨吞善水手上市值約50億元的股份，正式成為匯達控股的大股東（佔70%），掌控城巴營運。這單表面上是財經新聞，沒有太多人留意，但其實今次形同「二度易手」，漢思卻聲言交易屬「現有投資者之間的股權架構重組」，完全說不過去。這樣的操作，真的不涉及其專營權的轉讓或處置？真的無需得到行政長官會同行會批准嗎？筆者相信，港府當年審視匯達交通接掌城巴新巴時，應該有對當時大股東善水進行盡職調查，但匯達控股的「成份」其實已非當初接手專營權時的公司，現時漢思變成大股東，當局若果不予理會，實在說不過去。難道憑一句「投資者之間股權架構重組」就可以逃避監管嗎？

漢思能源行政總裁楊冬曾表示，城巴成為漢思附屬公司後，將作為主板上市公司的一部分，「更有利於在資本市場獲得支持」。可以預期，如當局坐視不理的話，善水及漢思將會更肆無忌憚，可以借巴士服務之名，行吸收市場資金之實。

其實經過4年悉心鋪排，漢思由最初的小腳色，到今次買入天價的匯達交通股份，變成坐正，表面風光，但此舉令其未來債務大幅升高，有指其淨負債隨時高達56億元，這是漢思原本淨負債的29倍。有評論更指經過這次收購後，漢思財政情況變得極差，在如此高負債及高利息支出壓力下，筆者不禁要問，這樣怎可能會有資金改善車隊及提升服務？城巴買一架樣版氫能巴也要800萬元，要發展新能源巴士車隊，只是癡人說夢。

筆者上次已指出，城巴（專營權一、二）和新巴在路線增加下，已發牌巴士數目卻逆向下跌，由2019年的1668架降至2022年的1530架，加上今次無懼孭債，反常地收購大量匯達交通股份，漢思想借助投資香港本地巴士業務，配合其本業轉型新能源發展策略，整個佈局已逐漸顯露。觀乎城巴近年高調引入氫能巴，早前更明言計劃與漢思及善水在香港建立潔淨氫能產業，覆蓋製氫、儲氫、運氫及氫能應用等範疇。這樣發展下去，筆者所擔心的是，專營巴士公司其實只在乎能源產業的「大茶飯」，最終令巴士服務變得次要，淪為配角，受害的正是廣大市民。

由匯達控股接手再到城巴新巴合併，一間能源公司無端成為本港其中一間專營巴士公司，影響著大量市民每日出行，筆者認為，港府有責任尋找當中真相，因為此交易不僅是一間合資企業的內部股權轉讓事宜，而是涉及公共事業及公眾利益層面，尤其漢思能源只是經營內地能源行業之主要營運商，其最高管理層不見得熟悉本港公共交通或巴士經營情況，當局有必要仔細審查漢思能源的營運及經濟能力、其「蛇吞象式收購」的風險和意圖，以及在巴士服務上所聲稱的長遠規劃，是否只是開空頭支票，根本無心無力按法例要求提供「適當而有效率」的公共巴士服務。

無論如何，巴士是普羅市民特別是基層日常使用的交通工具，城巴每日載客量近百萬人次，政府必須有危機意識，對影響民生的事宜要有所預判。筆者認為，若專營巴士公司有可能被人借來過橋，以發展公共氫能巴為名，明益自家氫能業務，導致影響巴士服務運作，實在有需要加以阻止，否則有朝一日這個新能源「雞棚」爆煲的話，錢被吸走，剩下爛攤子巴士一堆，要香港人埋單，相信大家都不會接受。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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