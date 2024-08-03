來稿｜運動發展有助重新塑造「香港」這一個品牌

來稿作者：盧翰豪



2024巴黎奧運會正進行得如火如荼，香港市民無論身處任何地方都非常關注香港隊的表現。而這次的奧運會或許能夠給予大家思考如何將香港這一個品牌重新塑造！

疫情後經濟一直疲弱，再加上社會人口結構的改動，振興經濟彷彿遇到不少困難。筆者認為，疫情過後，整個世界經濟體系都出現極大的變化，與其要回到過去，倒不如跟着環球社會及經濟改變尋找自己獨有的全新位置，加強並發展成新的品牌定位。

要說到以往香港經濟的核心，例如：旅遊、零售、餐飲、大型盛事、房地產等等，優勝之處已經變得不明顯，若然要花盡力氣及資源去振興以上項目，倒不如從根本性問題着手，打造新鮮獨有的優勢，從另外一個方向發展，再帶動以上核心重回正軌。

從近年香港足球隊的表現，團結不少香港人入場，甚至花費到海外支持。而現在奧運期間，不少手持香港區旗到巴黎支持港隊比賽，除了讓運動員感到鼓舞，亦證明運動能夠團結一眾香港市民。成績固然是其中一個很大的推動，但沒有拿到獎牌的一樣受到廣大市民支持。

有報道指香港運動員的獎金屬全球之冠，或許被外界誤以為金錢是推動的主要誘因，但這絕對不是成績驕人的原因，而是各個運動員經過長時間訓練及努力所得出的成果。香港這彈丸之地，能夠培育出一班出色的運動員，除了體系以外，還有更多原因。而這一點正正是筆者覺得香港能夠引以為傲，加以發揮打造「香港」這一個品牌全新定位。

在這一片石屎森林，能夠培育出一個又一個出色的運動員，其實這一套系統便可以加以弘揚成為香港獨有訓練及培育運動員的一種方程式。吸引外國運動員或團體來港學習、分享交流，無論是運動員本身、教練、營養師、物理治療師、醫生、運動器材等等都擁有極大發展潛力。加上疫情過後，世界各地所有人都更注重健康，運動便是最重要的一環。各地政府亦非常支持運動發展，而在香港近年亦都推動全港運動會等等。

如何推動運動及相關商業項目發展，有助香港在困境中殺出一條血路。過往亦有不少新聞報道，好幾位運動界明星都曾經來港治療、大家近年在不同運動比賽項目上都可以容易見到運動員身上發現類似中醫推拿所使用的拔罐痕跡等，作為中西文化融合、世界一流醫學及科學發展的香港，透過運動相關項目亦能夠得到有效的發展。

當持份者在頭痛如何舉辦更多大型活動吸引市民或遊客參與、消費，或許將資源及時間放在發展體育相關項目上，除了對不同運動項目上有助發展，更可推動全民參與、團結社會、製造香港獨有環境、有助發展健康飲食等發展。

很多運動項目，其實需要的空間並不多，例如大家認識的劍擊、乒乓球、羽毛球、保齡球，甚至是近年全球各地發展迅速的匹克球等。只要專業及技術到位、配合發展，香港除了可以成為全球壽命最長的地方之一，也可以是身心活得最健康的一個大都會城市。

很多運動項目的起源並不是在亞洲地區，但相關運動項目的世界第一及獎牌得主都來自亞洲，香港所奪得兩面金牌的劍擊項目並是一個很好的例子。吸引外國運動項目來港發展，無論是有助香港培育運動界明日之星以外更加能夠給予房地產發展，注入健康元素。

快將落成並使用的全新體育中心及周邊的相關項目的香港體育城，是一個非常好的切入點。要好好把握這一次機會，免得西九文化區到最後還是需要房地產業務挽救的這一個困境。數碼港及科學園能夠稱得上跳出房地產這一個框框，需要不同持份者大力推動及參與。今屆奧運所產生的支持力量，希望能夠延伸至香港經濟發展，塑造一個全新大健康「香港」品牌。

作者盧翰豪是英國特許市務學會 ( CIM ) 香港分會主席，專業導師、市務及商業顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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