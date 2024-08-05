來稿｜「劍后」奪金本無爭議　奈何政治立場被批鬥

來稿作者：Michael Feng



在2024年的巴黎奧運上，「劍后」江旻憓（Vivian）為香港奪得史上第三面奧運金牌，她「世一」的亮麗表現不僅為港寫下歷史，更令港人引以為傲。本來江旻穗應該會成為網絡各方爭相讚不絕口的「新寵兒」，其後江旻穗就讀中國人民大學法律碩士時的畢業論文曝光後，卻迎來一眾網民的質疑，各種冷嘲熱諷突然出現在社交平台，這現象令人不禁嘆息意識形態的禍害已經蔓延到體育界。不論江的政治立場如何，基於她作為一位中國香港運動員的責任和身份，她是清清白白的。

運動員為國爭光是常理 「立場親中」是意識形態攻擊

江旻憓作為香港香港女子劍擊重劍運動員，代表中國香港參加國內外賽事，與世界的劍手切磋，更屢獲佳績，包括2022年亞洲劍擊錦標賽女子重劍個人金牌、2022年杭州亞運女子重劍團體銀牌等。香港運動員為港為國爭光，努力衝擊獎牌，是最好的「愛國愛港」表現，但是Vivian在碩士論文中談及「一國兩制的制度優勢」就好像犯下天條般，網上關於Vivian政治立場的輿論開始發酵，事實上，明顯是部分網民以政治角度看待一位運動員，渲染「立場親中」等謬論，難道網民連運動員都要監督，或者要求選舉產生？請他們除下「政治有色眼鏡」，停止以「西方民主」干預體育等專業領域發展。

論文無需做到「人人滿意」 「洗版」不可取

Vivian的碩士論文名為《透過“佔中事件”反思香港特區選舉制度完善路徑》，一共58頁，由「佔中」一事出發，論述香港選舉制度的發展及完善方向、《憲法》和《基本法》下香港選制的定位、《港區國安法》的實施等。該文文筆流暢、思路清楚，奈何內容不符合部分網民的政治立場，他們竟然對無辜的運動員發起「網絡批鬥」。所謂政治自由應該包括尊重他人意見和看法，不過這批網民卻要求別人都要有一致的想法，否則就以敵意相對，在網絡「洗版」、抹黑，這與西方支持「覺醒文化」的人士如出一轍，不尊重對方政治立場，視異見者為歧視者，只懂得當「鍵盤俠」攻擊對方，原來這就是網民所說的「自由」，把「黃」「藍」意識形態老調重彈，助長到處「扣帽子」的壞風氣，這真的對香港好嗎？

反對「體育政治化」 尊重政治中立

國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾在恭賀2020年新年到來的賀詞信件中提到：「我們堅決反對日益增長的體育政治化，因為只有這樣我們才能完成使世界團結及在和平競爭中的使命。從過去歷史中可以看出，體育政治化沒有好的結果，最終只會加深現有的分歧。」由此可見運動不應被政治主導、被意識形態操弄，當體育喪失了政治中立原則，這只會激化矛盾，而體育賽事的競技性及多元性也會因此被扼殺，運動員儘管有個人的立場，也無阻他們在運動場上發光發熱，恪守政治中立的界線一直是體育無分國界、膚色、性別的屏障，真正熱愛和欣賞體育的人定會遵守。

Vivian突然成為了「體育政治化」侵襲下的受害者，實屬無辜。請不要將運動員的成績與政治立場相提並論，更不必要繼續討論運動員的個人背景。「港將」的努力全港市民有目共睹，我們應為他們的佳績而感到自豪，並不是在政治立場上斤斤計較。

我們不會因為香港運動員的政治立場而感到「失望」，反而會給予他們希望。全城正熱烈支持香港運動員參加巴黎奧運，我們要珍惜香港人團結一致支持港隊的每一個瞬間，觀看香港運動員精彩發揮的每一刻，以及分享獎牌的喜悅給每一個人。

作者Michael Feng是準大專生、2021年大灣區資優創意寫作競賽優異獎得主。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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