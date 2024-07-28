江旻憓奧運奪金｜一事成為鄧炳強力撐寵兒　內地讀法律冀了解中國

港隊在巴黎奧運取得佳續，不只全港市民高興，連特首以至司局長也熱烈祝賀，唯獨一人獲保安局局長鄧炳強點名「最支持」，她就是女子重劍個人賽金牌得主江旻憓。能夠成為鄧炳強力撐的「寵兒」，原來與保安局頗有淵源，除了曾與保安局少年制服團體分享迎難而上的經驗，亦親身教消防及救護青年團劍擊技巧。她曾透露，小時候一直想參加制服團隊，「覺得著制服賣旗好似勁啲。」



對於社會，江旻憓亦有個人見解。反修例事件期間，當時右腳受傷的江旻憓，以腳傷比喻香港亦「受了傷」，相信香港會像她的傷患一樣很快「好番」，捱過困難。她說眼見社會對一國兩制的爭議，故攻讀中國人民大學法律碩士，冀「由中國角度了解中國」，又認為法治與運動精神有不少相似地方，希望讀法律伸張正義。



保安局局長鄧炳強表示最支持江旻憓贏奧運金牌。（Facebook片段截圖）

保安局局長鄧炳強表示最支持江旻憓贏奧運金牌。（Facebook片段截圖）

江旻憓成為鄧炳強點名寵兒 原來與保安局頗有淵源

江旻憓奪金後，鄧炳強在社交網站發文：「我最支持嘅劍擊世一Vivian（江旻憓）剛剛為香港贏得首面獎牌，仲要係金牌！真係非常開心，好為你驕傲，香港隊繼續加油！」他還留下「#真係好叻女」、「#逆轉勝」、「#攻防俱佳」及「#好消息一定陸續有來」的標籤。

鄧炳強賽前已經看好江旻憓摘金，幾日前分享的片段中，鄧炳強被問到最希望哪一位運動員贏金牌時表示：「當然是劍擊世一江旻憓，因為她很支持我們保安局的青年工作。」

2022年10月22日，港隊劍擊代表江旻憓出席「保安局青少年制服團隊領袖論壇」。（政府新聞處相片）

保安局局長鄧炳強讚揚出席論壇的江旻憓等嘉賓，說好香港故事。（鄧炳強Facebook相片）

江旻憓擔任「青年制服團隊論壇」嘉賓 鄧炳強：一齊說好香港故事

為何成為鄧炳強寵兒？原來與保安局頗有淵源。

江旻憓2022年10月出席「保安局青少年制服團隊領袖論壇」，為15至25歲的青年上先導課程，分享迎難而上的經驗。同場的保安局局長鄧炳強活動後，在Facebook特別點名一名星級嘉賓：「包括大家好鍾意嘅香港『劍后』江旻憓，一齊說好香港故事」，希望論壇能加強青年國民身份認同，為國家安全意識等議題出謀獻策。

2023年4月7日，江旻憓出席消防及救護青年團活動。（香港消防處相片）

2023年4月7日，江旻憓與消防及救護青年團團員分享劍擊生涯，親身教授劍擊技巧。（香港消防處相片）

2023年4月7日，江旻憓與消防及救護青年團團員分享劍擊生涯，親身教授劍擊技巧。（香港消防處相片）

江旻憓教消防及救護青年團劍擊 分享高山低谷

2023年4月，江旻憓出席消防及救護青年團的分享會，向少年團員講述劍擊生涯，踏上國際比賽舞台的經歷，以及受傷時身處低谷的心路歷程，更親身教授劍擊技巧，讓一眾小朋友偷師。

2023年4月7日，江旻憓出席消防及救護青年團活動，獲青年團送贈感謝禮物。（香港消防處相片）

2024年7月28日，消防處發文祝賀江旻憓奪金。（消防處Facebook截圖）

江旻憓奪奧運金牌後，消防處今天（28日）亦出貼文，重提江旻憓去年出席分享會，並祝賀江旻憓奪金，「消防處上下繼續為出征奧運的中國香港隊運動員打氣。無論輸贏，你哋已經係我哋心目中嘅世一」。

2021年10月，江旻憓亦擔任第四屆「香港青年服務領袖獎」宣傳大使。（曾凱欣攝）

擔任青年服務領袖獎大使 江旻憓：從小想參加制服團隊

2021年10月，江旻憓亦擔任第四屆「香港青年服務領袖獎」宣傳大使，她在分享時笑言，小時候一直想參加制服團隊，「覺得著制服賣旗好似勁啲。」她又期望，在運動上的佳績能啟發更多人投入社會服務，讓運動變得更有意義。

「香港青年服務領袖獎」獎勵計劃有15個青年團體參加，當中包括為人熟悉的少年警訊、香港童軍總會、香港紅十字會等。

2021年8月，江旻憓與律師會「專業派」對談，透露讀法律是希望伸張正義，認為法治與運動精神有不少相似地方。（資料圖片）

與律師會「專業派」對談 江旻憓：法治與運動精神相似

文武皆能的江旻憓對法律亦有深厚興趣，中學後升讀美國史丹福大學，主修國際關係，畢業後再在中國人民大學攻讀法律碩士，備戰巴黎奧運期間，在中文大學攻讀法律博士。

2021年8月，香港律師會理事會改選，被視為親建制陣營的黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅5名「專業派名單」，對撼被視為「開明派」的白樂德、韋恆理、馬秀雯和羅彰南。算是半個法律界人士的江旻憓出席「專業派名單」視像對談，透露當初讀法律是希望了解更多打劍的制度問題，亦想伸張正義，認為法治與運動精神有不少相似地方。

江旻憓攻讀中國人民大學法律碩士，希望由中國角度了解中國。（＠vmwkong相片）

攻讀中國人民大學法律碩士 江旻憓冀「中國角度了解中國」

反修例事件後，令她對一國兩制想有更多了解，「因為我喺美國讀大學時，國際關係讀咗好多關於佢哋點樣睇中國，所以我好想由中國perspective（視野）和角度了解中國，加上香港近兩年對一國兩制的爭議」，認為必須了解兩方面後，才可有知識發表意見。

2019年7月，江旻憓以自己右腳受傷作比喻，形容香港亦「受了傷」，相信香港會像她的傷患一樣很快「好番」。（趙子晉攝）

反修例事件期間 江旻憓形容香港「受了傷」

不只對法治有看法，江旻憓對於社會亦有個人見解。2019年7月，江旻憓以自己右腳受傷作比喻，形容香港亦「受了傷」，相信香港會像她的傷患一樣很快「好番」。