帶﹒路共享｜醫者無疆　共享中國大愛

來稿作者：羅世華



何為醫者？古語曾言「學不貫今古，識不通天人才不近仙，心不近佛者，寧耕田織布取衣食耳，斷不可作醫以誤世！」從古至今，醫生的技術修養及職業道德都被駕於雲端上，高之一分，顯得冷艷不可接近，低之一分，顯得隨意難以信任。醫生這個職業，賦予我們崇高使命的同時，更需要我們挑起健康的重擔。

當我們國家走進世界舞台的中央，在國際的非政府醫療人道救援組織的板塊上，中國人不可缺席。2018年，共享基金會在此背景於香港成立，致力創造人類健康命運共同體，遠期目標是成為擁有國際話語權的慈善機構。身為第七批援老撾消除白內障致盲項目的中國醫療隊中的一員，榮幸與驕傲並存，使命與擔當共建。

第七批廣西援老撾醫療隊到Pathoumphone縣醫院進行下鄉篩查活動。（相片由作者提供）

在陳強隊長的帶領下，我們於7月中旬暫離祖國的懷抱，抵達了充滿異國風情的老撾占巴塞省巴色市的駐地醫院。馬路兩旁色彩明豔的房屋，繁茂的樹叢，悠閒自在的小狗，虔誠樸素的民眾，讓人彷彿置身於童話世界中，同時也感到這次任務的艱鉅與挑戰。

據了解，占巴塞省能做白內障手術的眼科醫生只有三名。在極度緊缺的醫療技術資源下，巴色市及周邊的城市積壓了大量的白內障患者，「消除白內障致盲項目」是當地的「及時雨」。每天慕名前來駐地醫院就診的患者絡繹不絕，絕大部分患者是因白內障致盲，也有部分因青光眼或眼底疾病喪失視力。印象最深的是一位60歲的獨眼男性患者，他的左眼在年輕時因外傷致盲，目前已無光感，並且眼球也出現了萎縮；右眼視力也於一年前逐漸下降，因經濟困難且當地專科醫療資源稀缺，使得他的眼疾一拖再拖，嚴重影響他的生活。

醫療隊與基金會志願者攙扶患者。（相片由作者提供）

共享基金會廣西醫療隊的到來，不僅給他帶來了希望的曙光，也給他帶來了生活的自信與勇氣。當天躺在手術床上的他眉弓高聳，術眼難以注視顯微鏡光源，加上言語不通，使手術難度又提升了一個梯度。在手術車上當地志願者的溫情翻譯協助下，手術順利完成。在術後，他的視力達到了0.6。「感謝中國醫生，感謝中國技術，是你們讓我重獲光明。」簡單的手術不僅為他保留了生活的底氣，也為他的生活增添了色彩。

另一位 97歲行動極度困難的婆婆，長期依靠輪椅生活，來到醫院接受檢查。經檢查後她的雙眼白內障均達到五級核，在中國醫療隊和共享基金會志願者的接力下，婆婆被抬上手術車，躺在手術床上。小小的瞼裂在開瞼器的支撐下緩慢地打開，深陷的眼窩像個碗口不停地蓄積沖洗液，一直向下注視的術眼，使得手術的每一步都像在極限攀岩，必須高度配合才能順利完成手術。

廣西醫療隊隊長陳強為患者進行眼睛檢查。（相片由作者提供）

術後婆婆的視力達到了0.5，坐在輪椅上的阿婆激動得難以言表，雙手合十不停地對中國醫療隊表達謝意。如果沒有參與到這次共享基金會「消除白內障致盲項目」的援外醫療團隊活動中，也許對老撾這個佛教信仰極度虔誠的國家仍蒙有霧鏡。看著術後復明的老撾民眾熱情洋溢的笑容，握著他們猶如大地鑄造師般粗糙的雙手，聽著他們飽含深情的不盡感謝，心裡倍感欣慰。援外「消除白內障致盲項目」不僅是一項國際醫療援助行動，更是一次心靈的洗禮和精神的昇華，對於醫療隊而言不僅拓寬了國際視野，更學會如何在多元文化的大環境中交流與合作。

青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。國雖有界，醫者無疆，始終實踐「一帶一路」民心相通宗旨，講好中國故事，傳播中國聲音，貢獻中國力量，共享中國大愛。拂過綠意盎然的春風，盛夏裡潔白的緬梔子默默地盛開，即將擁抱著秋意的清香，淺行棧道，陽光宛如藍色絲帶纏繞著遼闊的湄公河，折射在水面上的七彩光斑像極了寮國人民未來的生活色彩。

完成手術的患者為醫療隊及基金會的幫忙點讚。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者羅世華是第七批援老撾廣西醫療隊醫生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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